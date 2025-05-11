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封面故事／無欲？無性？原因多 川普被扯上

編譯廖振堯
性學專家指性欲低落是當今十分常見的問題，而背後的原因五花八門。(圖／123RF)
性學專家指性欲低落是當今十分常見的問題，而背後的原因五花八門。(圖／123RF)

在步調繁忙又緊湊的現代社會，美滿的性生活似乎是種奢求，許多人都心有餘而力不足。然而更多人並非「心有餘」而是「心無欲」，性學專家貝托(Myisha Battle)指出性欲低落是當今十分常見的問題，而背後的原因五花八門。

如果注意到最近性生活變得愈來愈難以掌控，或者你根本不想要性生活、乍看沒有任何明顯原因，那麼你並不孤單。貝托在時代雜誌(Times)撰文稱無論是荷爾蒙水平變化、難以與伴侶溝通性需求、缺乏扎實性教育、藥物或疾病影響藥物等都可能造成性欲低落。在她執業近十年的生涯中，最訝異的是很多客戶分享他們性趣缺缺的經歷，卻似乎跟上述原因毫無關聯。

貝托指出，她現在明白人們的性生活不僅受到個人層面或伴侶關係的影響，還受到更廣泛的牽動：當周圍世界帶來不確定性甚至危險時，性生活也會受到影響。

政治、經濟、醫療狀況均影響成年人的性生活，包括同志。(圖／123RF)
政治、經濟、醫療狀況均影響成年人的性生活，包括同志。(圖／123RF)

壓力無所不在 打擊性欲

壓力與性欲低落之間有直接關聯。貝托的一些客戶感覺他們最近的壓力並沒有特別高，但隨後描述了他們在工作、家庭、家人之間日常面臨的挑戰，也經常表達對氣候變遷、政治不確定性、經濟壓力的擔憂；有些人甚至可能沒有意識到自己承受的壓力有多大，因為人們會隨著時間適應愈來愈高的壓力水平。而強度低卻持久的壓力 (如財務不安全感、裁員恐懼、通貨膨脹、地緣政治不穩定) 與短期的高壓力一樣有害，甚至更甚。這些惱人的現實深深影響人們感受「性」的能力，且這類人愈來愈多。

貝托形容近幾年是一段幾乎史無前例的時期，幾乎沒有片刻安寧，或許能偷得片刻的喘息、歡樂、慶祝，但在這種經濟及環境下保持「性致昂然」十分困難。大家視性欲為理所當然之事，實際上它與許多無法控制的因素息息相關。而貝托的門診情況讓她想起過去幾年的情景：由於社會政治動盪和不安全感的壓力，夫妻性生活頻率降低了。

從2017年到2020年，她接觸一些參與「#MeToo」運動、正在應對過往創傷後果的客戶。許多性侵害、性脅迫、性虐待的受害者是第一次向伴侶講述自己的故事，或被每天湧現的類似經歷再次創傷。他們在伴侶關係中需要留出空間來處理這些壓力，有時還得知男性伴侶還投給了身負性侵指控的川普總統。

墮胎權受挫 行房頻率降

 

而到2020年新冠疫情時，人們在家共處的時間增加，性生活頻率也因此短暫上升。但更多人認為這是充滿壓力的時期，他們要應付疾病、死亡、育兒、在家教育，且無法出門調適單調生活。此外最高院推翻羅訴韋德案、墮胎權受挫也有影響，貝托發現50歲以下單身人士的性生活頻率有所下降；Match Group去年6月一項調查內，超過10%的單身人士表示這項裁決直接導致性生活頻率下降，不願懷孕的壓力足以讓許多人徹底重新考慮行房計畫。如今，川普第二任期使得許多民眾對未來愈來愈感到不安，有些人還承受政府裁員、大規模驅逐出境等新壓力。

政治、經濟、醫療狀況不僅影響成年人，Z世代性生活也比前幾代人更恬淡。盡管Z世代比千禧世代的收入潛力更高，但大多數人(69%)都只能勉強維持生計；人們也討論背後成因，也許是Z世代不願意在氣候危機嚴重、住房前景堪憂的世界養兒育女，也有研究表明現在的年輕人更好發失樂症(anhedonia，缺乏體驗快樂的能力)，都可能抑制性生活。

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