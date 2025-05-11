封面故事／曖昧關係褪色 Z世代醒悟願認真交往

有些Z世代不再抱著隨意談戀愛的態度，開始願意與對方認真交往。(圖／123RF)

華爾街 日報(WSJ)報導，成長在滑手機、迅速約會配對的Z世代發現，「曖昧關係」很難駕馭，即便結束很久還是如此；現在受夠了，開始願意與對方認真交往。

Z世代發現手機即時約會軟體找來的對象，到底是朋友、玩一下還是認真全面交往，其中的界線太模糊了。這些曖昧關係、浪漫邂逅本質鬆散，界於友誼與忠貞之間，如此意味著結局有侷限，情侶之間要往固定關係發展像踩碎步，都是它害的。

在灰色地帶約會，最後讓很多東西陷入黑暗，尤其在事態分崩離析的時候。Z世代說這種約會的特點，是感到糊塗、抗拒，就算按理已結束，感受還沿續很久。

瑞秋‧葛林(Rachel Green)與一名男子談曖昧關係六個月，曾住在彼此的公寓，一起上餐廳吃飯，認識彼此的朋友，但他們不慶祝交往的紀念日，也沒一起度長假，原因在那麼做，這種興致一來的趣味就消失了。

葛林表示，整段曖昧關係期間總有抗拒的感受，原因在一方並不想完全投入，一投入就變成談戀愛了；只是關係還行得通的時候，腎上腺素及報酬滿足的感受真叫人上癮。

Z世代發現手機即時約會軟體找來的對象，到底是朋友、玩一下還是認真全面交往，其中的界線太模糊了。(圖／123RF)

幻象褪去 對味感受沒了

興奮感讓羅賓森(Daniel Robison)25歲時談起曖昧關係；他形容與對方到花梢豪華的地方玩，朋友都很酷，但最後幻象褪去，兩人對味的感受原來都是亂猜的。

羅賓森好幾年掩飾自己的感受，有一次兩人外出吃晚餐，照理他該平分帳單，但他要男友幫他付，當時便下定決心結束這段關係。他表示，現在自己談戀愛沒那麼輕鬆愜意，目的感變濃很多，不再半是虛情假意。

美國自開國以來，約會常則始終在演化。只是現代生活有個主旋律已根深柢固，也就是生命太早就投入認真戀愛一直走下坡。「美國生活調查中心」(Survey Center on American Life) 2023年一份研究指出，Z世代成年人20歲以前交過男朋友、女朋友的只有56%，相形下千禧世代為69%、X世代76%、嬰兒潮世代78%。

瞬間很好 長期未必速配

對一些人來說，不走老套戀愛關係是正面抉擇；英國大學生伊芙‧希斯考克(Evie Heathcock)求學海外時，就談了幾次曖昧關係，她說，不見得每次交往都要找到靈魂伴侶、天長地久，有時候你談的戀愛，只對人生當時那個瞬間很好，但也曉得長期下去不見得速配。

但今天約會的本質很模糊，意味著Z世代並不了解自己的處境。加州 心理學者愛碧‧梅德考夫(Abby Medcalf)表示，談曖昧關係要對等，這一點經常得由她向就診客戶、聽眾來提醒。

有些Z世代不再隨意談戀愛。洛杉磯 戀愛顧問、紅娘艾莉卡‧卡普蘭(Erika Kaplan)指出，更多單身Z世代打算「斬斷煩亂，自始便與目標很精明的人交往」。

出生於千禧年的作家佳碧‧康提(Gabi Conti)20歲過後，一直在談曖昧關係，她把男友形容為「始終回到去找的那男人」，直到自己與某男人第一次發生肉體關係，對方很驕傲地說她是女友，向他雙親介紹她，要求她更進一步下去，她才瞧出自己曖昧關係的實質，原來是幻想而已。