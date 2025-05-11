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新聞眼／大阪世博 在夢洲團結世界

編譯周靜芝
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2025年日本大阪世博會會場的木造建築「大屋頂環」空拍畫面搶眼。(路透)
2025年日本大阪世博會會場的木造建築「大屋頂環」空拍畫面搶眼。(路透)

2025年世博會4月13日在大阪開幕。(歐新社)
2025年世博會4月13日在大阪開幕。(歐新社)

2025年大阪世界博覽會(Osaka Expo)在4月13日開幕時，超過1萬人齊唱貝多芬第九號交響曲，慶祝這個為期六個月的盛會開始，日本希望藉此將因緊張局勢與戰爭而分裂的世界團結起來。美聯社報導，以下是參觀大阪世博前需掌握的重點：

大阪世博以巨型「鋼彈」的宇宙世界觀為靈感，邀觀眾思考人類未來的生活樣貌。(中央社...
大阪世博以巨型「鋼彈」的宇宙世界觀為靈感，邀觀眾思考人類未來的生活樣貌。(中央社)

主題 生命閃耀光輝 

大阪世博場地在夢洲(Yumeshima)，是大阪灣一個由工業廢棄物填埋的人工島，今年來自160多個國家、地區和組織的參展者將在約80個獨立展館內展示他們新奇的展品。

本屆世博會主題為「讓生命閃耀光輝的未來社會藍圖」，是大阪繼1970年後第二次舉辦世博會，當時曾吸引6400萬名參觀者，創下2010年上海世博前的紀錄。

主辦單位預計至10月中旬將有2800萬名參觀者，不過目前門票銷售速度緩慢，預售票約900萬張，未達1400萬張預期目標。從仙台前來的大輝千葉(音譯，Daiki Chiba)表示，上屆大阪世博距今已有55年，「我一直期待著它」。許多參觀者帶著吉祥物「脈脈」(Myaku-Myaku)，或興奮地穿著與「脈脈」紅、藍、白顏色相符的服裝。

遊客在大阪世博園裡排隊參觀。(歐新社)
遊客在大阪世博園裡排隊參觀。(歐新社)

意義 改善國際關係

新冠疫情期間，日本勉力舉辦了沒有觀眾的東京奧運。大阪世博在俄羅斯入侵烏克蘭滿三年、中東衝突未歇、川普總統關稅戰引發全球貿易動盪與經濟衰退陰霾下揭幕。

日本首相石破茂將全球緊張局勢視為「國家危機」，並表示川普的關稅，尤其是對汽車徵收25%關稅，將對所有產業及日本經濟造成打擊。不過，日本仍希望化壓力為機會。

大阪世博發言人吉村幸子表示，此刻舉辦世博會，時機十分恰當，可能有助解決世界分歧；她相信會對國際關係帶來更強大的改善力量。

參觀2025日本大阪世博的訪客首日聚集在全球最大木造建築大屋頂環下。(歐新社)
參觀2025日本大阪世博的訪客首日聚集在全球最大木造建築大屋頂環下。(歐新社)

大屋頂環 最大木建築

由建築師藤本壯介所設計的巨型建築物「大屋頂環」(The Grand Ring)，是環繞展區的格狀木造建築，高20公尺(65英尺)，周長2公里(1.2英里)被金氏世界紀錄認證為「最大的木製建築」。

這座造價高昂的環形建築佔世博總開支2350億日圓(16.4億美元)的14%，曾引發輿論批評。主要由於日圓走勢疲弱，導致施工延誤，總成本比最初預算增加近一倍；包括尼泊爾、印度、越南和智利在內的幾個展館都沒有為開幕做好準備。

大量使用雪松、檜木、蘇格蘭松的「大屋頂環」，有部分建材可重複利用，呼應了創造永續未來的主題。

保聖那集團場館以「感謝生命」為主題，圖中紅色液體裡有由誘導性多功能幹細胞一一iP...
保聖那集團場館以「感謝生命」為主題，圖中紅色液體裡有由誘導性多功能幹細胞一一iPS細胞製造的迷你心臟。(中央社)

亮點 鋼彈、人工心臟

機器人和飛行汽車等尖端科技展品，以及Hello Kitty和「機動戰士鋼彈」(Gundam)等流行文化，都是亮點之一。

來自紐西蘭的羅瑞·席薇斯特(Laurel Sylvester)表示，展館看起來都很驚人，她的家人對海洋永續發展很感興趣，因此計畫參觀由建築師阪茂與設計師原研哉操刀的「藍色海洋圓頂館」(Blue Ocean Dome)。她說，孩子們也超興奮能與大鋼彈和一些有趣的科技發明合照。

由誘導性多潛能幹細胞(iPSC)製成的小型人工心臟，在日本健康照護館噗噗地跳動；在未來生命館，參觀者可以與機器人互動。在1970年世博會引起熱議的「人類洗澡機」，經高科技改造後再次亮相。

美國館以太空旅行為主題，轟動1970年世博會、由阿波羅12號帶回的月球岩石也再次展出。同樣以太空科技為主題的中國，則展出了其登月任務攜回的土壤樣本。

烏克蘭館掛著「非賣品」(Not for sale)的標誌，並用藍黃色國旗裝飾，它的地球儀和其他附有條碼的物件吸引了許多參觀者；透過掃描條碼，可以觀看展示戰爭時期人民生活和重建努力的影片。

參加博覽會的遊客和吉祥物「脈脈」合照。(美聯社)
參加博覽會的遊客和吉祥物「脈脈」合照。(美聯社)

脈脈 故意醜的吉祥物

想知道有著神秘笑臉、歡迎訪客到來的吉祥物「脈脈」是怎麼誕生的嗎？

大阪世博稱，這個想像中的生物是由關西地區一處泉水中的細胞和水的融合物；紅色部分，象徵生命最基本的細胞單位；藍色柔軟的身體，則代表生命之源的水。這個友善但故意「世界醜」的角色，能變換多種形狀，並有能力在雨後找到彩虹。

日本大阪世博會的中國館，主樓設計形似中國傳統捲軸，一個機器人在門前迎接客人。(新...
日本大阪世博會的中國館，主樓設計形似中國傳統捲軸，一個機器人在門前迎接客人。(新華社)

84個展館競豔

會場有84個展館，美國展館主題是「美麗的美國」，展示美國的風景、人工智慧科技和太空，還包括模擬火箭發射，乾冰噴射器在訪客頭上營造點火效果。台灣以玉山數位科技株式會社名義推出TECH WORLD館，以生命、自然、未來三大劇場展現台灣科技與人文軟硬實力，外觀以台灣山脈為概念設計的白色建築，意味好山好水；中國館有「天人合一」、「綠水青山」、「生生不息」三個展區，以書法卷軸為靈感，專注展現綠能科技，以及由嫦娥5號和嫦娥6號月球探測器帶回來的月球樣本。

大阪世博4月13日開展，台灣藝術家賴純純作品「希望之花」在夢洲（Yumeshim...
大阪世博4月13日開展，台灣藝術家賴純純作品「希望之花」在夢洲（Yumeshima）東入口區域展出。（賴純純藝術文化基金會提供）

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