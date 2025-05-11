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回響／阿拉斯加探險 不能「說走就走」

怡欣
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阿拉斯加北極光誘人。(美聯社)
阿拉斯加北極光誘人。(美聯社)

周刊上期封面故事以「阿拉斯加旅行」為封面故事，作者怡欣以個人親身體驗再寫出這篇回響，與讀者分享。

有些朋友可能和我一樣看過一些華人所做的影片，他們非常「勇敢」說走就走的去了阿拉斯加甚至北極圈旅行。是的，如果你自認福星高照的話，你不做準備也可以開房車去阿拉斯加。但是如果你是普通人如我，你可能會聽我們房車領隊的建議：提前做好詳細準備。

他說了一個故事：2020年，一對德國夫婦開了房車去阿拉斯加的道爾敦公路，但是他們錯過最後一個加油站，燃油耗盡，在一個荒郊野外過夜，直到第二天油罐車司機救了他們。

所以要去阿拉斯加是需要做一些攻略的，這樣子才不會遇到生死博弈的情況。

今年出國旅行可能會更加複雜。因此你可能想探索阿拉斯加——美國最後的邊疆。

我在這裡分享開房車去阿拉斯加的指南，好的準備才能玩得盡興。「在阿拉斯加，最危險的動物不是熊，而是準備不足的遊客。」----本地嚮導的名言。

準備好迎接終極冒險了嗎？

阿拉斯加多處路段風景絕美但懸崖無數。(作者提供)
阿拉斯加多處路段風景絕美但懸崖無數。(作者提供)

該做的事

1.利用最佳旅行時間：避開「蚊子軍團」和極寒。

夏季(6月中旬至8月中旬)及秋季(8月下旬至9月初)，遊覽阿拉斯加的最佳時間通常是夏季，從6月中旬到8月中旬。

這段時間天氣最溫暖，日照時間最長，是觀賞野生動物的最佳時機。然而，這也是旅行最繁忙、費用最高的時間。你也可以考慮阿拉斯加的秋天，這裡有令人驚嘆的秋葉，還有可能看到北極光。這也是淡季，這意味著可以找到更低的住宿和活動價格。

2.提前規畫路線

阿拉斯加只有少數幾條主要公路，而且很多地方沒有手機訊號，一旦拋錨，可能等上幾小時才能遇到救援。最危險的四條公路(車禍率全美第四)點。

最好下載離線地圖(如谷歌Maps離線區域)，並標記所有的補給點。

(1)道爾頓公路(Dalton Highway)----通往北極圈的「死亡公路」

‧500哩無人區，最後一個加油站在Coldfoot  (之後240哩無服務)

‧大卡車橫行，路面布滿尖銳碎石 (爆胎風險極高)

(2)蘇厄德公路(Seward Highway)----風景絕美但懸崖無數

‧部分路段緊貼懸崖，冬季結冰後極度危險

‧常有駝鹿突然衝上公路，碰撞事故頻傳

(3)斯特林公路(Sterling Highway)----夏季施工+野生動物

‧6-9月修路頻繁，可能塞車數小時

‧棕熊與黑熊常出沒，切勿在路邊隨意停車野餐

(4)丹那利公園路(Denali Park Road)----只有15%遊客能開完全程，私家車只能開到Mile 15，之後必須換搭乘公園巴士

阿拉斯加的碎石路。(作者提供)
阿拉斯加的碎石路。(作者提供)

3.防野生動物

駝鹿(Moose)----比熊更危險

‧體重超1000磅，被撞後車輛基本報廢，性格暴躁，踢擊可致命

‧夜間行車特別小心 (它們喜歡站在路中間)

‧如果撞上，千萬別下車，可能會被攻擊

棕熊(Grizzly)----千萬別跑

‧防熊噴霧(研究顯示噴霧阻止攻擊成功率95%)

‧正確使用方式：瞄準熊臉 (2-5米內才有效)，風向測試 (別噴到自己)。

‧露營必做：所有食物、牙膏、香水等切勿放在帳篷或房車外。

‧最重要記得要心態開放，接受「計畫趕不上變化」。

阿拉斯加降雨後，部分路段常積水。(作者提供)
阿拉斯加降雨後，部分路段常積水。(作者提供)

不該做的事

1.不要在夜間趕路：

阿拉斯加每年發生800+起麋鹿車禍，9-10月交配季尤其危險。麋鹿眼睛不反光，夜間極難發現，最佳策略是白天行駛。

2.不要隨意露營：

許多區域屬於當地原住民部落，未經許可露營需罰款$500。使用Campendium或 iOverlander App尋找免費合法營地。

3.不要忽略加油：

始終保持油箱半滿以上，偏遠地區加油站可能提前關閉。攜帶安全認證的便攜油桶（注意：加拿大入境對油桶有嚴格限制）。

4.不要忽略檢查房車輪胎狀態：

阿拉斯加的礫石路和陡坡對輪胎要求極高，務必使用全地形胎(AT胎)並檢查胎壓。國家公園內修車限制多，行前確保車輛保險涵蓋偏遠地區救援。

阿拉斯加的蚊子，被人們戲稱是阿拉斯加的「州鳥」。圖為警告標誌。(作者提供)
阿拉斯加的蚊子，被人們戲稱是阿拉斯加的「州鳥」。圖為警告標誌。(作者提供)

5. 要避免蚊蟲叮咬：

阿拉斯加某些濕地每英畝有100萬隻蚊子，6-8月是高峰期。

人們常開玩笑說蚊子是阿拉斯加的州鳥。

深色衣物和香水會吸引蚊子，務必穿著淺色、寬鬆的長袖長褲。

特別提示

1.多帶幾件衣服，以應對意外的天氣變化 (5月白天可能15°C，夜晚驟降至0°C以下)。

2.經過加拿大需攜帶護照或增強駕照(EDL)，房車可能會需額外登記。

3.注意加拿大海關限制：禁止攜帶新鮮蔬果、肉類、槍等 (加拿大邊境檢查嚴格)。

4.攜帶現金，部分偏遠加油站不接受信用卡。

5.帶一些維生素C或Airborne補充路上缺少蔬果的維生素。

6.帶上快餐和速食食品，這樣當您花一整天時間探索美麗的戶外後，可以快速準備一些吃食。例如，90秒茉莉香米。

7.帶上防曬霜和驅蟲液。確保帶上所有處方藥、過敏藥、阿斯匹靈、暈車藥等。

8.確保輪胎防爆，碎石路是輪胎殺手，普通輪胎撐不過1000哩。

9.設定衛星通訊(如starlink)，90%荒野無訊號，求救全靠它。

10.用瑜伽墊蓋住保險槓，以免飛石砸壞輪胎。

總結：

阿拉斯加不是普通的旅遊地點----這裡是探險+美景的結合。做好準備，你的旅程將終身難忘。準備愈細，冒險愈安全。

美國最高的山原本以原住民名稱迪納利山(Denali)，川普總統改名為麥金利峰(M...
美國最高的山原本以原住民名稱迪納利山(Denali)，川普總統改名為麥金利峰(Mount McKinley)。(美聯社)

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