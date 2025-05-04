我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台退役上將許歷農 高齡107歲去世

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」

電影世界／「你的國，我的家」 揭巴人苦楚

傅裴湘
聽新聞
test
0:00 /0:00
艾德拉(左)與亞伯拉罕(右)憑藉「你的國，我的家」獲得奧斯卡獎。（美聯社）
艾德拉(左)與亞伯拉罕(右)憑藉「你的國，我的家」獲得奧斯卡獎。（美聯社）

2013年有兩部入圍奧斯卡紀錄片的電影：「守門人」(The Gatekeepers)和 「5台破相機」 (5 Broken Cameras)。前者介紹以色列辛貝特(Shin Bet)這個機構，專門對付巴勒斯坦的恐怖分子；後者帶著挫折與沮喪，替巴勒斯坦的莊稼漢，述說對失去土地的不捨。雖然雙雙落選，但內容都很觸動人。

今年奧斯卡最佳紀錄片的得主「你的國，我的家」(No Other Land)繼續提醒世人，巴勒斯坦的苦楚有增無減；另有兩部劇情片，說的是猶太族群背負的流離心態：「跳痛之旅」(A Real Pain)以及「粗獷派建築師」(Brutalist)；時隔12年，兩個族群角逐不同獎項，結果各自勝出。

獲奧斯卡 遭院線杯葛

「你的國，我的家」獲獎後，被主流院線杯葛，幸虧我還是在戲院裡看到了。「5台破相機」的主人博那特(Emad Burnat)，靠著以色列籍的蓋依．達維笛(Guy Davidi)一路相挺，見證比林(Bil'in)小鎮，如何被以色列加圈統轄；「你的國，我的家」同樣有以色列人尤瓦爾．亞伯拉罕(Yuval Abraham)，幫著巴勒斯坦人巴索．艾德拉(Basel Adra)到處見證。其中有許多兩人的對話，反映他們生死與共的兄弟情懷。

「我們沒有其他土地了！」是英文片名出處，來自馬薩．菲爾亞塔(Masafer Yatta)一個媽媽的呼喊。該地19個村莊被以色列軍方，以徵用軍事訓練為由，拆除間間房舍。觀眾也親見她的兒子為了搶回發電機，被對方開槍射擊，觀眾冷不防看見了悲劇，村民被迫住到洞穴裡。她的兒子傷重癱瘓，劇終死於臥床感染。片子呈現的海報：主角艾德拉側躺在乾涸無作物的土地上，萬念俱灰地面對鏡頭，後方是一輛青面獠牙的推土機。

最使人心痛的是連辛苦建造的學校也被剷除，百姓過去建了一所學校，是偷偷胼手胝足、婦女白天建、男人晚上趕工，才把簡陋的教室蓋好。不過這所培育孩子的建築，仍然沒有逃過敵手：軍方無預警到達，迅雷不及掩耳，先推後剷。製作組此時趕到，艾德拉照舊邊攝影邊吼：「我在拍你們！我在拍你們！」上課中的學齡兒童被逼從窗口逃生，驚愕地哭喊竄逃。艾德拉從前也在該校就讀。

兩個夥伴 肝膽相照

拍攝時間從2019年至2023年。學會阿拉伯語的亞伯拉罕，為著採訪拆除房屋的新聞，來到菲爾亞塔。他曾經有機會到以色列情報單位工作，可是亞伯拉罕沒興趣；結識了艾德拉以後，拔刀相助的憤慨，讓他站在巴勒斯坦這邊，也弄得他兩面不是人：巴勒斯坦人懷疑他在作間諜；在自己軍人同胞裡頭，他們也諷刺他在爭「人權」。

兩個夥伴肝膽相照討論未來，也有爭辯的時候，艾德拉勸亞伯拉罕別在意報導的閱讀率低。有個橋段很搞笑：亞伯拉罕和某村民辯論時，被旁人叫他們少廢話，趕快搬麵包！亞伯拉罕二話不說，立刻遵命。以色列政府以人種實施不公平的政策：以色列人的黃色車牌代表能夠自由出入，巴勒斯坦人的綠色車牌則無法進入以色列，是否類似當年猶太人被迫佩戴星星徽章？

孺子渴慕雙親之情，也記載在電影中：艾德拉睿智的父母，引導他走義路。1967年以來，以色列持續占領約旦河西岸，艾德拉的父親被捕多次，全家習慣了顛沛流離。以前家計靠農作物以及牧羊，後來他老爸開了一家加油站，它變成鄰里聯絡的大本營。艾德拉從小跟著老爸到處示威，後來自己變成領袖。有一回以色列軍人要找他麻煩，搜查無果後，他們綁走了他的父親；那些屯墾居民也幫著軍人壓迫巴國人。

越遭打壓 越受注意

紀錄片真實的血腥與暴力讓人戰慄：觀者眼睜睜見著艾德拉的表弟，被一名屯墾居民近距離打中腹部；此片的製作有另外兩個人：哈姆丹．巴拉爾(Hamdan Ballal)跟拉謝爾．瑟爾(Rachel Szor)。巴拉爾在得獎後，被以色列軍方拘禁，遭到毆打虐待，巴拉爾被釋放後說，他聽到軍方提了他的名字與「奧斯卡」這個詞。

後續還沒完，由於害怕「反猶」嫌疑，除了戲院，此片在Netflix、Apple或HBO發行權也受阻；但是紀錄片作於一種媒介，越遭打壓，會越受注意。包括「粗獷派建築師」(Brutalist)的猶裔導演布萊迪．寇貝特(Brady Corbet)，也在敦促「你的國，我的家」的發行機會，因為那是人的一項責任。

「你的國，我的家」見證了巴勒斯坦人的苦楚。（取自IMDb）
「你的國，我的家」見證了巴勒斯坦人的苦楚。（取自IMDb）

以色列 巴勒斯坦 奧斯卡

上一則

周日動動腦／就人均所得而言 南美洲哪個國家最富有？

下一則

生活／初見面 2個男人同睡1張床

延伸閱讀

奧斯卡女星李靜開館授徒 功夫是華人進好萊塢必修課

奧斯卡女星李靜開館授徒 功夫是華人進好萊塢必修課
耶路撒冷野火蔓延 以色列派兵支援滅火

耶路撒冷野火蔓延 以色列派兵支援滅火
教宗曾批加薩戰爭 以色列總理打破沉默哀悼方濟各

教宗曾批加薩戰爭 以色列總理打破沉默哀悼方濟各
台世盟理事長曾永權參加聯合國NGO跨國視訊會議

台世盟理事長曾永權參加聯合國NGO跨國視訊會議

熱門新聞

氣候變遷恐使某些類型的亂流趨於頻繁，但拜科技之賜，飛行員可以收到預報，避開亂流。(圖／123RF)

封面故事／搭飛機還安全嗎？ 6個Q&A剖析解惑

2025-04-27 11:37
FDA規定，凡生吃或未煮熟的魚類須先冷凍以殺死寄生蟲。（圖／123RF）

養生／拜FDA規定 在美吃生魚片較安全

2025-04-27 02:07
美國最大的鬱金香節就在華盛頓州西北部的斯卡吉特谷舉行。(路透)

春天的顏色／不必遠赴荷蘭 鬱金香花海在斯卡吉特谷滿開

2025-04-27 02:16
2025年前幾個月的航空事故新聞，造成許多旅客產生「飛行恐懼症」或「飛行焦慮症」。(圖／123RF)

封面故事／飛行焦慮症該如何克服？安撫心理有訣竅

2025-04-27 16:47
在家烹飪可確保食材品質。（圖／123RF）

養生／上世紀較健康？可學5原則

2025-04-27 12:24
過去難以入手的債券，隨著相關ETF產品的推出變成市場熱門話題，但債券究竟是什麼呢？(路透)

理財百科／為何買、怎麼選…一次搞懂債券

2025-04-27 02:15

超人氣

更多 >
好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨
川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照
黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民
楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」
好市多蝦餃蒸完破破爛爛 網曝解方：1廚房好物秒解決

好市多蝦餃蒸完破破爛爛 網曝解方：1廚房好物秒解決