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新聞眼／合法居留華人 不敢返鄉

記者張庭瑜
ICE擴大執法範圍，非公民只要涉及犯罪，即便持合法身分也可能遭遇遣返。(美聯社)
ICE擴大執法範圍，非公民只要涉及犯罪，即便持合法身分也可能遭遇遣返。(美聯社)

在美國邊境政策日趨嚴格的背景下，持非移民簽證在美合法居留的華人，面對家人離世等突發事件時，常陷入「返鄉奔喪」與「維繫身分」的兩難抉擇。移民律師提醒，無論是O-1「傑出才能」簽證或學生簽證，短期離境後再入境所面臨的風險，須依簽證效期、專業領域敏感性及是否涉及移民申請等因素綜合評估。緊急出境前應備妥完整文件，以降低再入境盤查風險。

江小姐目前持O-1簽證，在美國合法工作，為公司新進員工。祖父於4月22日辭世，家屬希望她能返台參加喪禮。然而，在邊境政策日益收緊的大環境下，江小姐的父母也擔心她一旦離境，未來恐難順利返美繼續工作。除此之外，家人也顧慮，臨時請假返台可能引起公司誤解或不悅；加上來回機票約需1200美元，實際停留時間卻不到一周，讓這趟返鄉奔喪的必要性也遭到質疑。

政策不明 只能取消奔喪

無獨有偶，張小姐也是在美接獲親人在台過世的噩耗。當時她在辦理綠卡階段。由於簽證效期僅剩不到半年，加上聽聞近期有不少人因返美時遭遇邊境盤查或遭拒入境，她擔心一旦出境，可能影響身分轉換及未來規畫。盡管原已訂妥返台機票，卻因當時美國政府交接、政策不明，最終取消行程，改以線上參與哥哥告別式。

針對這類情況，移民律師劉龍珠指出，O-1簽證持有人若簽證與I-94仍有效，且無正在進行的移民申請(如I-485)，近期也未曾遭拒簽或進入行政審查，原則上具備再入境資格。持有效簽證及狀態合法者，法律上可出境後返美。

從事高科技 審查更嚴格

但劉龍珠強調，實務上仍有許多細節需審慎評估。首先，若申請人背景敏感或從事高科技、軍民兩用領域研究(如人工智慧、生物科技、國防技術等)，近年美國政府對相關背景人士之審查力度明顯加強。其次，若簽證即將到期，需在海外重新申請簽證貼紙者，可能遭遇行政審查延誤。再者，美國時局變化或臨時針對特定國籍民眾實施入境限制，也可能間接影響返美行程。

他提醒，O-1簽證持有人若要出境，應於登機前備妥入境所需文件，包括效期六個月以上的有效護照、O-1簽證、I-797核准通知，以及雇主出具的支持信，信件內容應載明職稱、工作性質、地點、薪資範圍，並建議信件日期不超過30天。對於涉及高敏感領域者，另應攜帶更新版履歷、過去作品、發表文章、專利及其他證明其「傑出才能」的資料，同時備妥I-94出入境紀錄與返美機票，以備查驗。

劉龍珠也特別提醒：具備以下任一情況者應暫緩出境，包括需重新申請O-1簽證貼紙、綠卡程序尚未取得旅行許可(AP)、來自敏感國籍且涉戰略技術領域、或曾被CBP或美領館列入行政審查紀錄者。雖法律未要求O-1簽證需有六個月以上效期方可入境，但實務上效期過短仍可能導致入境盤查更嚴格。

他預估，入境時可能遭詢問簽證類別、就業狀況、出入境原因等問題，建議持簽證者應誠實、簡明、有自信地回答CBP官員，避免過多解釋。若遭帶入「二次審查」(secondary inspection)，也應冷靜配合，不得提供虛假資料或隱匿事實，例如已更換雇主未更新petition，或簽證已過期等。

劉龍珠指出，面對親人過世等突發情況，華人應在出境前做好充分準備，依自身情況評估風險，並諮詢專業意見，以避免返美過程受阻。出境與否不只是情感選擇，更牽動著職涯發展與長遠規畫，慎重為上。

另外，隨著移民暨海關執法局(ICE)持續擴大執法範圍，非公民只要涉及犯罪，即便持合法身分，也可能遭遇遣返。近日ICE於內華達州拉斯維加斯展開行動，逮捕一名涉嫌跨國詐欺集資的中國籍男子，成為強化非公民遣返政策的最新實例，顯示川普政府的「零容忍」立場。

打擊犯罪 不局限無證客

ICE鹽湖城辦公室與拉斯維加斯分支近日透過社群平台證實，該名年約43歲的中國籍唐勇(Yong Tang，音譯)涉嫌海外以詐欺方式非法募資，目前已被羈押，等待進一步司法程序。劉龍珠指出，唐勇所涉為典型跨國金融詐欺行為，往往涉及違反證券法規、洗錢操作、龐氏騙局及未經核准的公開集資等。他指出，近年ICE的執法標準明顯升級，對象不再局限於非法入境者，連持有工作簽證或其他合法身分但涉案者亦列入打擊範圍。

劉龍珠表示：「川普政府提出『打擊犯罪、恢復常識』口號，明確主張強化邊境安全與國內執法。如今，該政策效應延續，不少執法部門對外籍人士採取近乎『零容忍』的態度。」

他強調，非法移民長期占用美國資源早已引發社會不滿，若再涉及犯罪，將更難被美國主流社會接受。他指出，川普曾於共和黨全國代表大會上強調，美國民眾曾多次成為非法移民的犯罪受害者，甚至包含退伍軍人在內，激起廣泛民憤。因此，當時政府推動「大規模遣返」政策，並主張「美國優先」，以強化公共安全。

美國邊境政策日趨嚴格，持非移民簽證的華人擔憂短期離境後再入境面臨風險。(本報檔案...
美國邊境政策日趨嚴格，持非移民簽證的華人擔憂短期離境後再入境面臨風險。(本報檔案照)

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