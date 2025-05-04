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談藝／「黑色巴黎」展 龐畢度中心秀150名非裔畫家作品

編譯盧炯燊
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「黑色巴黎」展包括300多幅繪畫、雕塑等，其中不少從未或罕有在法國展出過。（美聯社）
「黑色巴黎」展包括300多幅繪畫、雕塑等，其中不少從未或罕有在法國展出過。（美聯社）

巴黎地標龐畢度中心(Center Pompidou / Pompidou Center)即將展開為期五年的關閉大整修，在大關閉前會舉行數個展覽，有意者應把握機會一睹她著名的藝術收藏。

其中一個展覽是3月19日至6月30日舉行的「黑色巴黎」(Black Paris)，展出大約150位非裔重要藝術家的作品，包括300多幅繪畫、雕塑等，其中不少從未或罕有在法國展出過。

副策展人埃娃‧巴魯瓦‧狄‧卡維爾(Éva Barois De Caevel)形容這個展覽是史無前例，參展的非裔藝術家來自不同背景，是非裔文化的一次碰撞。

她介紹，這些藝術家有些是非裔美國人，有些是加勒比人，也有直接來自非洲，更有一些是非洲裔，因此即使是「黑人」，但文化內涵也存在差異。而這次展覽的重點不是地理或種族，而是「黑人意識」，這種意識是由黑人藝術家共同經歷的奴隸制歷史以及種族主義所塑造出來的。

卡維爾解釋，第二次世界大戰後，許多非裔美國畫家、音樂家及知識分子湧向巴黎，尋求在美國找不到的自由感，對許多人來說，巴黎代表他們擺脫在美國所面對的種族隔離及歧視

至於來自法國殖民地並於後來獨立的非洲藝術家，來到巴黎是加入爭取公民權利和種族正義的政治和思想運動。其他來自加勒比地區的黑人藝術家，則支持日益壯大的獨立主義運動。

基於背景及所追求的不同，自然反映到他們的作品裡。

展覽策展人艾麗西亞‧諾克(Alicia Knock)甚至說這個展覽，是一部令人難以置信的去殖民化(decolonization)史詩，強調了巴黎既是一個「泛非主義(Pan-Africanism)實驗室」，也是鼓勵非裔人民團結的運動，同時也是一個反殖民主義研討會。

參觀者透過作品可以看到這些藝術家，如何為重寫現代主義以及後現代主義的歷史做出貢獻，以及看到他們如何重新構建抽象主義和超現實主義。

諾克透露，展覽過後龐畢度中心會收藏其中大約40件藝術品，並計畫作為博物館館藏。

非裔 種族主義 歧視

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