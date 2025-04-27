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談藝／裝飾復活蛋工藝 德國「這民族」傳承千年

編譯周靜芝
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裝飾復活蛋的傳統是德國斯拉夫語系少數民族索布人(Sorbian)文化的一部分。(美聯社)
裝飾復活蛋的傳統是德國斯拉夫語系少數民族索布人(Sorbian)文化的一部分。(美聯社)

安可·漢努許(Anke Hanusch)將工具沾上深藍色蠟，精確地把蠟輕輕點在手中染成黃色的復活節彩蛋上；她來來回回這一動作，蛋上蜂巢狀圖案不斷增加。

這個複雜的圖案代表這顆彩蛋將成為教父、教母送給教子的禮物，祝福年幼孩子將有勤奮與良好的職業美德。

裝飾復活蛋的傳統是德國斯拉夫語系少數民族索布人(Sorbian)文化的一部分；他們是中歐與東歐斯拉夫民族的後裔，約1500年前定居於德國。目前約有六萬名索布人居住在德國，分布在薩克森州與布蘭登堡州。

一名德國婦女展示她彩繪的復活節彩蛋。(美聯社)
一名德國婦女展示她彩繪的復活節彩蛋。(美聯社)

一名德國婦女將工具沾上深藍色蠟，精確地畫在手中染成黃色的復活節彩蛋上。(美聯社)
一名德國婦女將工具沾上深藍色蠟，精確地畫在手中染成黃色的復活節彩蛋上。(美聯社)

裝飾復活蛋的傳統是德國斯拉夫語系少數民族索布人(Sorbian)文化的一部分。(...
裝飾復活蛋的傳統是德國斯拉夫語系少數民族索布人(Sorbian)文化的一部分。(美聯社)

復活節 最盛大節日

史蒂芬妮·畢爾霍特(Stephanie Bierholdt)是鄰近波蘭邊境施萊費(Schleife)鎮的索布文化中心員工，她表示，復活節是索布人一年中最盛大的節日，人們會返家與親人一起慶祝，「最棒的是這個傳統依然延續」。

畢爾霍特、漢努許和其他施萊費的索布人社區於復活節前兩個星期，聚集在文化中心，透過復活節彩蛋與傳統服飾、歌曲和舞蹈來慶祝此一傳統；索布人的彩蛋裝飾可追溯至中世紀。

一名德國婦女將工具沾上藍色蠟，彩繪復活節彩蛋。(美聯社)
一名德國婦女將工具沾上藍色蠟，彩繪復活節彩蛋。(美聯社)

雞蛋裝飾到鴯鶓蛋

漢努許穿著未婚女子的紅色服裝、頭戴帽子；已婚女子則穿綠色。她是在文化中心銷售復活節彩蛋的30多位工藝家之一。價格從最便宜的7歐元(約7.72美元)裝飾雞蛋到90歐元(約99.28美元)彩繪鴯鶓蛋不等。

根據所使用的技術、彩蛋的圖案與大小，製作過程可能需要90分鐘至6小時。針或鵝毛是最常使用的工具，以不同的方式來繪製圖案。

裝飾復活蛋的傳統是德國斯拉夫語系少數民族索布人(Sorbian)文化的一部分。(...
裝飾復活蛋的傳統是德國斯拉夫語系少數民族索布人(Sorbian)文化的一部分。(美聯社)

一名德國婦女正在彩繪復活節彩蛋。(美聯社)
一名德國婦女正在彩繪復活節彩蛋。(美聯社)

彩蛋工藝家表示，禽流感的爆發以及隨之而來的雞蛋短缺與價格上漲，未對他們的工作造成影響；不過，最好還是直接從農場而不是超市購買雞蛋。

漢努許的父親是索布人，她正在學習斯拉夫語。她說，她與其他索布族兒童從兩歲第一次能握住鉛筆，就開始彩繪復活節蛋。許多人只在童年時期做這件事，但漢努許持續精進這項技能，並成為其他人老師。

她說，她認為這是一項珍貴的文化資產，需要好好保存，「一旦失傳就太可惜了」。

裝飾復活蛋的傳統是德國斯拉夫語系少數民族索布人(Sorbian)文化的一部分。(...
裝飾復活蛋的傳統是德國斯拉夫語系少數民族索布人(Sorbian)文化的一部分。(美聯社)

復活節 雞蛋 德國

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