理財百科／為何買、怎麼選…一次搞懂債券

過去難以入手的債券，隨著相關ETF產品的推出變成市場熱門話題，但債券究竟是什麼呢？(路透)

4月上旬美國股債雙跌，反映投資人認為現在這個動盪時刻應現金為王；根據相關人士消息，債市拋售潮導致的美國10年期公債殖利率 飆升，是川普做出暫緩關稅決定的重要關鍵。

想知道公債殖利率飆升會帶來什麼影響，首先要從債券 開始認識。

債券是什麼？

債券是政府或是企業向投資人借錢、募集資金後留下的證據。透過債券，政府或企業與投資人建立了債務人與債權人的關係。

債券在初級市場上的售價，稱為「發行價格」；所謂初級市場是指，資金需求者首次出售有價證券予最初購買者之交易市場；換句話說，一般投資者入手債券或是股票的交易市場，都是次級市場，買到的都是已在初級市場發行後的有價證券。

而除了發行價格外，債券上會記載：代表債權人最終能贖回之本金的票面金額(又稱面額、票額、本金……等)、用於計算債券發行人每期應支付利息的票面利率、記錄債券發行人應多久支付一次利息的配息頻率以及何時債務人可以領回本金的到期日。

舉例來說，假設有一張債券，票面金額為1000元、票面利率為1%，配息頻率為半年、到期日為兩年後，則每半年債券發行人會配給債券持有人10元的利息，因此兩年後，債券到期時債券投資人累計獲得了40元的利息，並拿回票面金額的1000元。

為什麼要買債券？

債券具有固定收益的特性，借款人只有在違約的情況下，才可能在票息日期到來時不支付利息，且每一次都是固定依票面金額與票面利率配息，到期後也能拿回本金，是穩定的固定型收益商品。

另外，由於債券與股市的相關係數較低，做好股債搭配能夠分散風險，降低投資組合的波動。

債券跟股票差在哪？

同樣可以收息，同樣可以賺取資本利得，投資債券與投資股票，有何差異？

撇除次級市場上的資本利得問題不談，債券是固定收息的金融工具，無論公司賺不賺錢，每期該配多少就配多少，不配息就會違約；股票的配息則是依公司的獲利決定，若公司該期營運狀況不佳甚至有不配息的可能。

簡單地說，債券發行人與債券持有人間是債務關係，發行人無論如何都要償債；股票持有人則是股票發行人的股東，擁有公司部分所有權，因此獲利與否、獲利多少取決於公司的營運狀況與成長性。

利率跟債券是什麼關係？

市場常言道，「利率與債券價格呈反向關係」，因此有許多人會預測央行 的利率政策走向來決定如何交易債券。這是為何？

首先，如同前面所言，我們一般投資人接觸到的債券價格，「利率與債券價格是反向關係」中的「債券價格」，既非債券的票面金額也非其發行價，而是其在次級市場上的交易價格。

這邊所說的利率，指的是債券市場中形成的利率，而央行公布的基準利率則是作為市場上其他利率的參考。

另外，各國的基準利率有不同意義。以多數人會投資的美債來說，由聯準會公布的基準利率是聯邦基金目標利率範圍，利率並非固定的，而是有上限及下限。基本上，基準利率影響的是銀行間借款的成本，以此影響全市場間借款的成本，市場上的各種利率從而被基準利率影響。

當央行升息後，為了讓債券對投資人而言具有吸引力，債券發行人通常願意提高債券利率，以更高的配息吸引投資人買債。

「利率變動與債券價格漲跌呈反向關係」中的所謂「債券」是指，市場利率變動前投資人手上所持有的債券；市場利率的變動與現有債券價格的漲跌之所以呈反向關係，以市場利率上升為例，是因為在市場利率上升後發行的債券相較於上升前發行的債券更具價值，因此現有債券會在債券市場中貶值。

買債券要看哪個殖利率？

債券的殖利率大致上分四種：票面利率、當期殖利率、到期殖利率與贖回殖利率。這四種的計算方式不同，其代表的意義與對投資人而言的重要性也不同。

票面利率是債券上會記載的殖利率，其公式為「每年利息/債券面額」；舉例來說，設某債券面額為100元，每年有4元的利息，則票面利率為4%。但如前面所說，一般投資人入手債券的價格通常與債券上記載的發行價格與票面金額不同，所以單看票面利率無法得出投資某債券的實際獲利情況。

當期殖利率的公式為「每年利息/買入價格」。這個殖利率考量到投資人買入債券的價格；若買入價格大於票面價格，則當期殖利率低於票面利率。由於債券到期後會拿到票面金額，但這個殖利率並沒有考量這一因素，因此也並非投資人計算利率時的最佳選擇。

到期殖利率(YTM)則是以投資人買入債券並持有至到期為止的實際投資報酬率，這個殖利率考量到買入價格、未來可領利息以及到期後拿回的本金。

贖回殖利率(YTC)考量的因素是買入價格、已領取利息與賣出價格。根據投資人賣出時的價格與時間，贖回殖利率作為報酬率的計算方式會有變動；簡單來說，除了賣出的價格外，賣出前領到的利息也算在內。

對一般投資人來說，債券或用於領息直至到期，或以價差賺取資本利得，當投資人買債券是為了領息時，要看到期殖利率；若是為了賺取資本利得，則要看贖回殖利率。

通常債券的票面利率與到期殖利率都可在券商官網查詢，至於贖回殖利率，因為公式與變因較複雜，需要投資人自行計算。

債券收益愈高愈好嗎？

投資債券時常常看到史坦普、穆迪、惠譽等著名信用評級機構給債券的評等，這個評級是債券的獲利保證嗎？其實這個評級只代表違約風險的高低，不代表獲利保障。

通常BBB以上的風險評等是穩定性較高的債券，BBB以下的則稱作非投資等級債券，部分非投資等級債券又因為違約風險高有「垃圾債券」這一俗稱，這類債券有部分會以高利率吸引投資人背負更大的風險來換取更高的收益。事實上，根據目前規定，為避免投資人誤解，債券相關基金不得以「高收益債券基金」命名，必須稱作「非投資等級債券基金」。