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美國現象／被AI取代…這名人類CEO「有點開心」

記者徐蓓蓓
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舊金山機場的高速路旁出現了一塊「人類CEO被開除，被AI CEO取代」的廣告牌。(受訪者提供)
舊金山機場的高速路旁出現了一塊「人類CEO被開除，被AI CEO取代」的廣告牌。(受訪者提供)

近舊金山機場的高速路旁，日前出現一個「人類CEO被開除，被AI CEO取代」的廣告牌。因為人類CEO的臉上被打上了紅色的叉叉，還在網路上引起一些爭議。

這幅廣告來自矽谷新創公司HeyBoss AI，廣告牌的內容是公告AI CEO Astra取代公司創始人和原CEO曲曉音在營運管理方面重要職能一事。

根據曲曉音在她自己的社群媒體平台上的發言，她對此事的看法似乎十分豁達，甚至樂見其成。曲曉音表示：「我成了第一個被AI炒掉的創始人，但說真的，我不生氣，甚至有點開心。」

曲曉音指出：「我不用通宵改設計稿，不用寫需求、不用催進度。現在的我，在海邊散步，看Astra把HeyBoss帶得愈來愈好。」

廣告牌在社媒平台流傳，也引起網友質疑。有網友問：「作為被打紅叉的本人，真的對這個視覺設計沒有任何不適嗎？」

也有人質疑將一位亞裔女性形象的CEO打叉，換成一個接近非裔形象的女性，引人有種族方面的聯想。曲曉音回應指出，廣告中出現的形象就是她本人和公司的新任AI CEO Astra，而廣告牌本身就是她和團隊請Astra領導公司的AI團隊設計的。

在提供的10個方案中，她請Astra為每個方案打分數，最終選定的方案就是得分最高的選項。

至於Astra的形象也是AI設計的。曲曉音和團隊給出了三個要求，「女性、有未來感和包容性」；最終呈現的就是目前Astra的形象。

曲曉音解釋，選擇女性而不是男性，是覺得以男性AI的形象取代女性，似乎不夠進步；而且女性形象在營運和客服方面都會和客戶有更好的鏈接；而未來感和包容性是比較能夠代表公司的品牌形象。

AI CEO

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