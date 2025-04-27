娛樂／麥塊電影大黑馬 影院狂歡 全球吸金

「MINECRAFT麥塊電影」在細節上高度還原「方塊狀」遊戲風格。（取材自IMDb）

由傳奇影業與華納兄弟電影公司聯手打造的「MINECRAFT麥塊電影」（A Minecraft Movie，又譯「我的世界大電影」），出乎意料地成為美國票房大黑馬，首映輕鬆刷新今年的紀錄，截至4月下旬，全球已突破7億美元，被業界看好成為2025年好萊塢 首部票房突破10億美元大關的電影。

這部真人電影講述由傑森摩莫亞（Jason Momoa）飾演的「垃圾俠」，與其他三名「異類」玩家意外被傳送到電玩「麥塊」的「主世界」（Overworld）。為了回到現實，他們在傑克布萊克（Jack Black）飾演資深工匠「史蒂夫」（Steve）的帶領下，展開一場充滿魔幻與挑戰的冒險之旅，五人必須在這個「方方正正」的世界中面對重重考驗，並挖掘各自的創造力，才能找到回家的路。

電影改編自暢銷「Minecraft」電玩，這款於2009年由瑞典工程師佩爾松（Markus Persson）開發的沙盒建造遊戲，憑藉簡單卻充滿無限可能的玩法，意外成為改變遊戲史的經典之作。

全球玩家在這個由方塊構成的3D世界中盡情探索、建造，甚至吸引了教育與公益領域的關注——不少大學將其用於程式設計、建築學與物理教學，甚至聯合國也曾利用它模擬虛擬城市規畫。

沙盒建造遊戲「MINECRAFT」風靡全球。（取材自遊戲官網）

十年磨一劍：忠於遊戲的奇幻世界

「MINECRAFT麥塊電影」的製作歷經十年，由曾獲奧斯卡提名的導演傑瑞德海斯（Jared Hess）執導，他曾以動畫短片「95種感覺」（Ninety-Five Senses）與「衰腳神父」（Nacho Libre）聞名。海斯形容這部電影「荒誕又有趣，可能是你見過最瘋狂的冒險片之一」，製作團隊從一開始就致力於還原遊戲中的經典元素，包括蘑菇森林、野外村莊、地獄荒原與各種動物，甚至連演員們也都被「麥塊化」呈現於大銀幕。

主演傑森摩莫亞一改「水行俠」（Aquaman，又譯「海王」）中的硬漢形象，轉而延續「玩命關頭X」（Fast X，又譯「速度與激情10」）中反派「但丁」（Dante Reyes）的搞笑風格。他這次在片中外型頹廢卻身穿超搶眼亮粉紅色皮衣，誇張扮相令觀眾捧腹大笑，喜感十足。

「MINECRAFT麥塊電影」中，傑森摩莫亞（最右）飾演的「垃圾俠」和另外三位玩家被傳送到電玩的世界。（取材自IMDb）

「MINECRAFT麥塊電影」首周末三天即斬獲1.57億美元票房，遠超業界預測的6500萬美元，擊敗「美國隊長：無畏新世界」（Captain America: Brave New World），成為2025年迄今北美首映票房最高的電影。此成績甚至超越了2023年「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie，又譯「超級馬力歐兄弟大電影」），刷新電玩改編電影的周末票房紀錄。

該片在海外亦表現亮眼，在中國上映首周票房就突破1.06億元人民幣（約1444萬美元）。不過美國影評人也承認，目前川普政府發動的關稅戰，的確明顯影響到包括「MINECRAFT麥塊電影」在內的好萊塢電影全球營收，該片第二周末的票房相較於首周下跌了68%。

截至4月22日，「MINECRAFT麥塊電影」海外三大票倉分別為：英國（4064萬美元）、中國（2399萬美元）和德國（1984萬美元）。

觀眾喧譁、撒爆米花 影廳默許青少年脫序

這次「MINECRAFT麥塊電影」的出圈，很大程度上靠的是狂熱影迷的支持，已經N刷該片的粉絲們在電影院 內高聲歡呼、大聲跟著背誦台詞、亂扔爆米花和飲料，他們一邊用手機錄影、一邊在TikTok等社交平台號召更多同伴們也來影院狂歡。

Someone brought an actual chicken to a ‘MINECRAFT’ movie screening.



Read our review: https://t.co/uuggEo3o94 pic.twitter.com/gGb5jOkgWk — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 2025年4月10日

從社群上的貼文可以看到，許多放映完「MINECRAFT麥塊電影」的影廳地板上滿是爆米花與飲料污漬，因此有不少觀眾都發文呼籲青少年理性欣賞電影。

不過，對於這種青少年群體性的不理智行為，美國的影院從業人員可算是已放棄抵抗，因為去年上映的「魔法壞女巫」（Wicked）就證明了，這些狂熱的粉絲的確能夠帶來票房。

票房預測失準：市場渴求合家歡電影

好萊塢對新片票房的預測通常基於宣傳期人氣、預售數據與同類型電影歷史表現，然而，今年的預測頻頻失準。例如砸2億美元拍攝的「白雪公主」（Snow White）票房失利雖在預料之中，但的最終以約1.6億票房成績慘敗仍令人咋舌；反觀「MINECRAFT麥塊電影」，業界雖看好其潛力，卻未料到票房能如此驚人，連發行方華納兄弟都始料未及。

分析其成功原因，首先是電玩累積多年的超高人氣，粉絲基礎深厚；其次是老少咸宜的合家歡電影仍屬稀缺。「白雪公主」因爭議話題失利，而「MINECRAFT麥塊電影」劇情簡單無負擔，儘管媒體評價不高——「爛番茄」新鮮度僅48%——仍未影響其票房表現，反之，在「爛番茄」網站上代表觀眾評分的爆米花分數高達88%，口碑評價兩極。

「MINECRAFT麥塊電影」在「爛番茄」網站上新鮮度屬於「腐爛」等級，但觀眾評分的爆米花指數卻出現近90分的高分。（爛番茄網站截圖）

該片早在預售階段就展現強勢，在美國票務網站Fandango上成為2025年開年至今PG級（普通級，建議兒童在父母陪伴下觀看）電影預售冠軍。

票務分析機構Quorum指出，其在北美35歲以下男女觀眾中知名度最高，而這正是當前最願意進影院的族群。Fandango數據顯示，其預售票房超越今年所有PG級電影，包括「白雪公主」、「超狗神探」（Dog Man）與「柏靈頓：熊熊去秘魯」（Paddington in Peru，又譯「帕丁頓熊3」）。

「MINECRAFT麥塊電影」的1.57億美元首映票房，僅比2023年「Barbie芭比 」的1.62億美元低500萬美元，不過當年「芭比」宣傳聲勢浩大，票房熱度可預見，「MINECRAFT麥塊電影」則相對低調，成績更顯意外。

（取材自澎湃新聞）