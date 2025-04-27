我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Politico：川普幕僚不了解中國「關稅誤判」恐需找祕密中間人

川普取消小額包裹免稅 香港郵政27日起停收寄美空郵包裹

料理功夫／台式香腸義大利麵

Vivien
聽新聞
test
0:00 /0:00
中西合併的義大利麵
中西合併的義大利麵

弟弟送來了2包香腸，是台灣的經典國民美食。正在煩惱怎麼吃完的當下，突然靈光一閃，何不做義大利口味的台式香腸，沒想到這種組合居然博取媽咪的喜愛。

台灣香腸有其獨特的特製方法，有其擁護的饕客。弟弟拿來最不會出錯的香蒜口味，也是我喜歡的口感，吃起來口感扎實，色澤紅白分明，所以大家選購時要特別留意，才可以買到好吃的香腸。

材料：

台式香腸4條、鳥巢雞蛋麵3人份、櫛瓜適量、洋蔥1/4顆、蒜頭5大片、橄欖油適量、清水適量。

做法：

1.蒜頭去皮切片，香腸放入電鍋中，加入一杯水蒸熟，之後切片，櫛瓜洗淨表皮切絲備用。

2.準備一鍋熱水，加入適量鹽巴，水滾放入鳥巢雞蛋麵，煮約7～8分鐘後撈起，撈起後千萬不能用冷水沖洗麵。

3.平底鍋倒入橄欖油，放入蒜片，用小火低溫煎香蒜片，兩面焦黃後，把蒜片盛起來（可以留到下次炒菜用），剩下爆香後的橄欖油。

4.把香腸片放入平底鍋中爆香，接著放入洋蔥塊翻炒，約3分鐘後放入櫛瓜絲一起拌炒。

5.加入煮好的鳥巢雞蛋麵條，中火翻炒約2分鐘，即可關火盛起。

小叮嚀：

若買不到鳥巢雞蛋麵，用一般義大利麵也可以，做法3的橄欖油爆香蒜頭片的油決定義大利麵的口感，可依個人口味適量調整。

鳥巢雞蛋義大利麵
鳥巢雞蛋義大利麵
材料
材料

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

雞蛋 義大利

上一則

料理功夫／雙醬吐司

下一則

移民專頁／5月移民排期 親屬移民F4前進153天

延伸閱讀

鮮干貝考驗廚藝 這6家餐廳獲多數饕客好評

鮮干貝考驗廚藝 這6家餐廳獲多數饕客好評
加工肉、花生粉… 小心潤餅隱藏熱量陷阱

加工肉、花生粉… 小心潤餅隱藏熱量陷阱
牛排打敗義大利麵 橄欖園失美休閒餐廳領頭羊角色

牛排打敗義大利麵 橄欖園失美休閒餐廳領頭羊角色
小心翼翼…阿妹鳥巢開唱穿新戰袍 卻連這件事都不會了

小心翼翼…阿妹鳥巢開唱穿新戰袍 卻連這件事都不會了

熱門新聞

74.私立學校向來被認為是通往頂尖學府和人脈資源之路，但昂貴的學費卻讓普通家庭望而生畏。(圖／123RF)

私校大觀／非富家子弟 也能讀私校

2025-04-20 12:14
「國家成績單」顯示，美國學生的閱讀能力在持續下降。（美聯社）

公校掠影／不會拼寫閱讀 康州「優秀高中生」竟是文盲？

2025-04-20 02:21
華人社區常有父母將剛出生的嬰兒送回中國託親人照顧，孩子返美時面對語言障礙與文化衝擊，面臨挑戰。示意圖。(路透)

華人移民「衛星寶寶」的隱痛：被送回中國，爸媽不要我了？

2025-04-20 10:45
對於小學、初中和高中學生的家長來說，究竟該為孩子選擇公校還是私校？可能是一個艱難的選擇。(路透)

私校大觀／公校私校怎麼選 各取所需

2025-04-20 10:10
只有25%的十年級學生喜歡上學？（美聯社）

育才心得／家長用這6方法 激發孩子學習熱情

2025-04-20 02:03
全美第二優質私校Phillips Academy Andover是布希總統父子的母校。（美聯社）

私校大觀／為前途選私校？看看總統、企業家上什麼學校

2025-04-20 16:09

超人氣

更多 >
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信
曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡
美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲
加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌

加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌