料理功夫／台式香腸義大利麵

中西合併的義大利麵

弟弟送來了2包香腸，是台灣的經典國民美食。正在煩惱怎麼吃完的當下，突然靈光一閃，何不做義大利 口味的台式香腸，沒想到這種組合居然博取媽咪的喜愛。

台灣香腸有其獨特的特製方法，有其擁護的饕客。弟弟拿來最不會出錯的香蒜口味，也是我喜歡的口感，吃起來口感扎實，色澤紅白分明，所以大家選購時要特別留意，才可以買到好吃的香腸。

材料：

台式香腸4條、鳥巢雞蛋 麵3人份、櫛瓜適量、洋蔥1/4顆、蒜頭5大片、橄欖油適量、清水適量。

做法：

1.蒜頭去皮切片，香腸放入電鍋中，加入一杯水蒸熟，之後切片，櫛瓜洗淨表皮切絲備用。

2.準備一鍋熱水，加入適量鹽巴，水滾放入鳥巢雞蛋麵，煮約7～8分鐘後撈起，撈起後千萬不能用冷水沖洗麵。

3.平底鍋倒入橄欖油，放入蒜片，用小火低溫煎香蒜片，兩面焦黃後，把蒜片盛起來（可以留到下次炒菜用），剩下爆香後的橄欖油。

4.把香腸片放入平底鍋中爆香，接著放入洋蔥塊翻炒，約3分鐘後放入櫛瓜絲一起拌炒。

5.加入煮好的鳥巢雞蛋麵條，中火翻炒約2分鐘，即可關火盛起。

小叮嚀：

若買不到鳥巢雞蛋麵，用一般義大利麵也可以，做法3的橄欖油爆香蒜頭片的油決定義大利麵的口感，可依個人口味適量調整。

鳥巢雞蛋義大利麵 材料

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