薄片雙醬吐司

當家庭主婦為三餐變化煩惱時，不妨利用簡單又方便的食材，讓家人吃得健康又開心。早餐是一天中最重要的一餐，卻常因忙碌而被忽略，導致孩子不吃或吃膩，影響營養攝取。其實，只要稍加變化，就能讓早餐更具吸引力，提升孩子的食慾。

花生醬與芝麻醬是方便又營養的選擇。芝麻醬富含鐵質，有助於血液循環與睡眠，特別適合更年期族群；花生醬則含有多元不飽和脂肪酸與氨基酸，有助於肌肉修復。但腸胃較弱的人要適量攝取，以免消化不良。

薄片雙醬吐司（一人份）

材料：薄吐司2片、花生醬、芝麻醬都適量。

做法：拿1片吐司，上面各抹上一半花生醬跟芝麻醬，要吃時再蓋上另一片即可。

厚片雙醬吐司（二人份）

材料：厚片吐司3片、花生醬、芝麻醬、奶油（可加可不加）。

做法：一片抹花生醬，一片抹芝麻醬，再加上奶油，接著第3片蓋上壓緊實，拿把刀子中間剖半對切即可。

小叮嚀：此法都沒有烤過的吐司片，喜歡吃焦香口感的，抹上雙醬前可預先烤。這是個很好訓練孩子自主的小工作。 厚片雙醬吐司

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