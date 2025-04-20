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私校大觀／申請私校費神 六步走

周芳苑
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申請私立學校，應至少在孩子入學一年前開始準備。示意圖。（美聯社）
申請私立學校，應至少在孩子入學一年前開始準備。示意圖。（美聯社）

私立學校的形態和規模不一，每所學校的招生流程也不盡相同；如果決定送孩子到私立學校讀書，至少在孩子入學一年前開始確定孩子的需求、搜尋適合的學校、熟悉招生流程；有些學校要求完成特定考試，更要及早準備。如果你申請的學校非常適合你的孩子，那麼整個申請過程就會變得容易得多。

私校申請流程費神費時，以下是常見步驟：

一、確定需求及類型

年齡越大的學生可能要更早開始準備。第一步是確定孩子的需求以及想要讓孩子進哪種類型的私校。

先想想看，對孩子和家長來說，最重要的考量是什麼？大學入學成功率、多樣性、宗教信仰、教育理念、離家遠近？

此外，私校入學諮詢機構Spark Admissions聯合創辦人布蘭克斯坦(Rachel Blankstein) 說，各校學術嚴謹性、重點領域及其他特質有很大差異，還要評估各校學費以及是否提供援助。

二、準備並參加標準考試

私校入學考試主要有兩項，一是中學入學考(SSAT)，針對3至11年級，包括數學、詞彙和類比問題、閱讀和寫作；另一項是獨立學校入學考試(ISEE)，針對2至12年級學生，有多個測驗等級，考試內容依年級不同而有差異，內容包括閱讀、數學、語言、量化推理和寫作。

一般而言，這兩類學校可以接受其中任何一種考試；有些天主教高中要求「高中分班考試」(High School Placement Test, HSPT)，內容包括語言、數學、閱讀、語言藝術和數學。

各項考試的報名截止日和規定不同，務必及早確定要報考哪一項考試並開始準備。

有些私立學校採取考試可選政策(test-optional)，如果申請這類學校，可考慮提交標準化考試（Standardized Testing）成績，但是唯有成績至少達到學校允許分數範圍的50%，才有必要提供，以免自曝其短。

三、造訪校園

許多私立學校通常會在秋季為家庭舉辦開放日或校園參觀（Open  House Campus Tours），幫助您了解學校的教學宗旨、環境及其提供的服務。

由於疫情的影響，學校也可能以遠端或虛擬的形式為家庭提供開放日作為替代方案，或在家庭蒞臨校園之前提供初步的了解。

四、面試

多數私立學校要求對所有年齡學生面試，面試流程依年級而不同；這一環節非常重要，可讓學校了解孩子在學習環境中如何與人互動。

面試內容和形式各有不同，有些是一對一面談、有些則是好幾個應試學生與在校學生、招生人員或其他成人坐在一起交談，年齡較小的孩子有時會參加遊戲型態的面試，面試人員根據孩子在團體環境下的互動情況進行評估。

五、申請並提交標化成績

多數私立學校申請在入學前一年的8、9月開始，截止日為初冬。除了提供基本資料、學生教育經歷和標準化考試成績，還可能需要以下補充：

1.學生對文書題目(essay prompts)的回應，2.家長敘文(Parent essays) ，3.主要來自老師的推薦信，4.學生課外活動的概況。

許多學校採用申請平台Ravenna，申請者可以將所有資訊儲存在一個地方；另有學校使用其他平台、或者有自己創建的招生入口網站。

針對考試成績，可直接從SSAT 或ISEE網站提交標準化考試成績。

幾乎所有私立學校都會向符合資格的家庭提供獎學金援助，金額根據學校的預算和援助標準而有所不同。

六、選擇最合適的學校

寄宿學校通常3月10日左右公布錄取結果；日間學校則是3月3日至 20日。

在等待學校回覆時，西格爾伯格建議家長或監護人記住，雖然不是每個人都能進入他們首選的學校，但孩子終究會找到適合自己的學校；家長不要把所有的注意力都集中在一所學校上，申請私校難免可能落選，她認為大可不必有壓力，家長記住最該關注的是孩子，而不是學校。

親臨心儀的私立學校參觀，可以切實了解學校的環境及服務。（美聯社）
親臨心儀的私立學校參觀，可以切實了解學校的環境及服務。（美聯社）

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