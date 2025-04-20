公校掠影／不會拼寫閱讀 康州「優秀高中生」竟是文盲？

「國家成績單」顯示，美國學生的閱讀能力在持續下降。（美聯社）

近來，一則近乎荒唐的新聞震驚了美國教育界：康乃狄克州一名19歲的女生雖然以「優秀高中生」的身分畢業並獲得大學錄取，但她卻依舊不會讀、寫英文，夢想破滅，前途受阻，因而憤然對其公校 所屬學區 和市府提起訴訟。

美國公校的教育品質參差不齊，一些學校和學區被指責降低標準以便學生能通過考試、順利畢業，而時常遭人詬病。但一名接受了12年公校基礎教育、並以優秀的成績高中畢業的學生竟然是個「文盲」，聽起來的確頗令人匪夷所思。

進入大學難以適應 控母校失職

據美國有線電視網CNN報導，艾麗莎．奧提斯 (Aleysha Ortiz) 在５歲時跟隨家人從波多黎各搬到康州，就讀於哈特福德（Hartford）公立學校。

據報導，她早在一年級時就開始出現「字母、聲音和數位識別」的問題，但由於學校的疏忽大意，這些問題沒有得到解決。奧提斯開始在學校裡表現出跟不上進度的狀況，老師會把她叫到角落裡讓她睡覺，或者給紙筆讓她畫畫。

後來，她必須在上課時錄製老師教授的內容，回家後借助一些輔助技術，譬如語音和文本之間互相轉化的應用程式，重新學習上課一遍，這也意味著她比普通學生付出雙倍的努力。

奧提斯小時候的夢想是當一名作家，但到高中二年級時，她依舊不會讀也不會寫，夢想離她愈來愈遙遠。直到她快高中畢業前，學校才終於安排奧提斯接受閱讀障礙綜合測試和評估。

根據奧提斯去年12月對哈特福德學區和市府提出的訴狀，閱讀評估的結論是，「奧提斯沒有掌握一些基礎閱讀技能，她需要明確教授語音、流利度和閱讀理解能力，而她在哈特福德公立學校系統就讀期間從未學到過這些技能。」

奧提斯的媽媽不會說英文，她曾到學校尋求幫助，學校安排了一個特殊教育專員來跟蹤她的案件。訴狀稱，這位專員不僅沒有提供實質性的幫助，反而經常在其他同學面前羞辱奧提斯。這位專員也被列入被告名單。2024年奧提斯以「出類拔萃的成績」高中畢業，進入康州大學(UConn)學習公共政策專業。但進入大學後，她面臨著重重困難，難以應對學業。雖然康乃狄克大學提供了各方面的支援服務，但她因心理健康原因從2025年2月開始休學，但計畫重返校園，迎接大學課程的嚴峻挑戰。

美國公校的教育品質參差不齊，一些學校和學區甚至降低標準，以便學生能順利畢業。（美聯社）

公校教育品質參差 非個案

奧提斯的境遇從她休學後開始得到媒體廣泛報導。雖然她被診斷患有注意力缺陷多動障礙(ADHD)、閱讀障礙(dyslexia)等多種學習和人格障礙，這一案例有其特殊性，但美國社會各界對公校教育的品質和前景隨之又紛爭四起。

一些家長和老師甚至在新聞評論區現身說法，指出像奧提斯這樣的例子並非鮮見。

一位家長留言稱，她和丈夫都擁有碩士學位，但他們18歲的兒子患有閱讀、書寫和計算障礙，不會讀和寫。她寫道：「閱讀障礙影響多達五分之一的人，但學校很少『診斷』這些孩子，即使他們這樣做了，老師也沒有接受過幫助這些學生的培訓。」

也並不只是有學習障礙的學生達不到與學齡對應的閱讀水準。一位高中老師評論區留言說，奧提斯的故事並非個例。他寫道：「成千上萬的學生都遇到了這種情況。這很可悲，但美國學生的閱讀和寫作水準確實下降了。」

這位老師表示，高中收到一些不能閱讀或聽不懂英文的學生，家長以及他們就讀的中小學沒有把他們教好，「因此，我們不得不教這些孩子以前的功課，而我們本應該專注於高中功課。到高中了只能給他們補課。」

高中老師認為，美國學生的閱讀和寫作水準確實下降了。（美聯社）

公校閱讀、數學水準 「疫」落千丈

確實，美國中小學生課時短，課堂擁擠，師資缺乏，無法實現因材施教，而需要特殊教育的學生能夠得到的資源更加匱乏。而過去幾年間，由於新冠疫情 關閉學校、網路教學等的掣肘，使得公校教育品質每況愈下。

據最新發布的教育恢復計分卡(Education Recovery Scorecard)顯示，截至2024年春季，美國學生在閱讀和數學方面仍然比疫情前落後近半個年級水準。

教育恢復計分卡由哈佛大學教、史丹福大學以及達特茅斯大學等屬下的教育研究項目聯合推出，深入分析了約8719個學區的學生學習情況。

報告顯示，儘管距離疫情首次導致學校關閉已近五年，美國學生成績仍未恢復。從2022年至2024年間，學生在閱讀方面進一步落後。報告作者之一、哈佛大學教育政策研究所的湯姆．凱恩說：「問題不僅僅在於學生們仍未能補救新冠疫情導致的學業損失，而是他們的成績在繼續落後。」

報告也指出，學區之間的成就差距繼續擴大，收入最高的學區在數學和閱讀方面恢復的可能性是最低收入學區的近四倍。自疫情開始以來，數學成績的差距增加了11%，而主要非少數族裔學區與少數族裔學區之間的差距則增加了15%。

另外，在納入研究的43個州中，沒有一個州的整體數學和閱讀成績恢復到疫情前水準。而在8719個學區中，僅有若100個學區的成績已恢復或超過疫情前水準。

為應對新冠疫情，國會向全國學校投入了1900億美元。許多學區優先增加了學生的心理健康支持或升級老化的設施。教育恢復計分卡報告指出，學生成績在那些將更多資金用於學術干預（如輔導或暑期學校）的學區增長更為明顯。

研究顯示，家長並不總是知道孩子是否在學習上面臨困難，超過90%的家長仍然認為他們的孩子達到或超過了年級水準，因此報告鼓勵家長直接與教師溝通。哈佛大學的凱恩表示：「家長需要知道他們的孩子是否低於年級水準，這樣他們才能報名參加暑期學習或尋求輔導。如果他們不知道，就不會尋求幫助。」

美國四年級學生和八年級學生與他國同齡學生相比，數學成績全球排名下滑。(美聯社)

蹺課嚴重 教師流失影響

這份由大學教育機構公布的教育恢復計分卡，進一步印證了年初由美國教育部官方發布的研究結果，即美國學生的閱讀能力在持續下降。

教育部下屬的美國國家教育統計中心(NCES)最新發布的「國家成績單」（Nation's Report Card）顯示，2024 年全國四年級和八年級學生的平均閱讀成績均 比2022年低2分，比2019年低5分。與1992年的第一次閱讀評估相比，這兩個年級的學生2024年的平均閱讀分數沒有顯著差異。

換一個角度看，國家教育統計中心的新資料還顯示，僅有31%的四年級學生在2024年能夠達到國家教育統計中心的平均閱讀水準，這個比例低於疫情前2019年的35%，也低於2022年的33%，僅略高於1992年第一次評估的基準29%。

學生閱讀成績持續下滑的一個因素是學生蹺課嚴重。美國企業研究所的分析指出，2018年至2023年，學生的長期缺勤率從15%上升到26%。長期缺勤指學生在一個學年缺課超過10%。研究顯示，缺勤與學生成績下降之間存在顯著關聯。

另一個影響學生成績提高的因素是疫情以來教師流失和短缺嚴重。國家教育統計中心的資料顯示，2020-2021學年後，約8%的教師離開了崗位。

川普簽署行政令，推動關閉教育部，將教育管理權歸還各州。（新華社）

川普變革 衝擊國家成績單

一項備受關注的大型國際考試—「國際數學與科學教育成就趨勢調查」(TIMSS)日前公布結果顯示，與他國同齡學生相比，美國四年級和八年級學生的數學成績明顯更受到疫情的影響；與其他數十國相較，美國四年級和八年級學生的數學成績全球排名下滑。

其他國家的分數與疫情爆發前相比，雖然也有所下降，但美國在某些指標的全球排名相對下降較多。其中，美國八年級數學在45個教育系統中跌至第24位，四年級科學在63個教育系統中跌至第15位。該考試成績被認為可以預測國家和學生個人的經濟成就。

研究顯示，學校停課與學習損失更嚴重有關。據聯合國教科文組織分析，美國至少有部分學校停課的持續時間，比歐洲等國更長。儘管美國學校早已走出疫情，恢復正常，但教育工作者仍在努力因應新挑戰；更多教師離職、學生行為不端及缺課率大幅上升。

這一惡化趨勢將持續到何年何月？教育政策研究機構湯瑪斯．B．福特漢姆研究所主席邁克爾．佩特里利（Michael Petrilli）認為，直到未受疫情影響的孩子進入學校，美國的教育水準才可能恢復。

然而，在川普政府大刀闊斧的聯邦政府瘦身改革中，國家教育統計中心 已首當其衝受到衝擊。據美國廣播電視臺報導，截至3月中旬，該機構的130名工作人員已幾乎全部被解雇，作為全美教育黃金標準的「國家成績單」可能面臨斷更。自1969年以來，國家教育統計中心由國會授權發布「國家成績單」，用於比較全美50個州1萬8,000 個學區的學生在數學和閱讀方面的學業成績和進步情況。

而川普近日又簽署行政令，指示教育部長麥克曼（Linda McMahon）採取一切必要措施推動教育部的關閉，將教育管理權歸還各州。

川普表示，未來由州政府負責各州的教育，教育成本可能會砍半，且教育品質會大幅提升。他指出，美國雖然投注在學生身上的平均資源最高，學生成績卻落後全世界，「我們吊車尾很久了」。美國70%的8年級生對閱讀和數學不熟練、40%的4年級生缺乏基本的閱讀能力；川普說，美國公立小學和中學生的閱讀成績比教育部成立之前還要低。

川普簽署的行政命令要求教育部長，在合法、合規之下採取必須的步驟，推動關閉教育部，並將教育權交還各州及地方社群，同時確保有效、不間斷提供美國人民依賴的服務、項目和福利。

在這樣動盪不安的背景下，美國基礎教育將何去何從，學生的閱讀水準是否能夠儘快獲得改善，是否還會出現更多像奧提斯一樣高中畢業仍是文盲的案例，一切都是未知數。