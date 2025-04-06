移民專頁／川普新政下 擁合法身分也有風險

無證移民與尚未獲得永久居民或美國公民身分的人，都是川普政策的遣返目標。圖為3月24日美國遣返一批非法入境的委內瑞拉籍無證客。(美聯社)

川普 總統一連串的移民 政策行動，遠遠超出了對犯了罪的外籍民眾的打擊範圍。川普若獲得2月已由聯邦參院通過決議案中包含的1750億元的預算資金，他將擁有實行大規模遣返 行動所需的財力。

從近期政府的幾項措施來看，不僅是無證移民面臨被遣返的風險，那些尚未獲得永久居民或美國公民身分的人，甚至是擁有合法身分的人，也存在著被川普總統新政策波及的風險。

7類申請 加嚴審查

根據2025年3月5日發布第90卷第42號的「聯邦公報」，美國移民局(USCIS)發布了60天意見徵詢通知，根據第14161號行政命令「保護美國免受外國恐怖分子及其他國家安全和公共安全威脅」，推動更嚴格的審查標準，全面收集信息，強化與篩查篩查所有可能導致不予批准或拒絕移民福利的申請。

移民申請表從特定族群收集社群媒體識別碼，以加強身分驗證、背景審查與國安篩查。由於移民官員將花費時間審查申請人的社群媒體帳戶，將延長案件審理時間。

移民局將篩查的申請類別如下：I-485調整身分申請、I-131旅行文件申請、N-400入籍申請、I-589庇護與暫緩遣返申請、I-751臨時綠卡轉正式綠卡申請、I-590難民登記、I-730難民庇護所親電親屬申請書。

強化的審查措施不僅影響美國境內向美國移民局申請移民福利的人，也波及持非移民簽證入境美國的人。例如，一位持H-1B簽證的計算機科學家在入境時，海關與邊境保護局(CBP)致電其雇主確認信息，因對方記不清細節，結果該科學家被遣返。另一名來自中國的工程學博士生，持有F-1學生簽證，但CBP官員發現她在領事館遞交的簡歷與其筆記本中儲存的完整版不同，要求她撤回入境申請並返回中國重新申辦F-1簽證。

作者從CBP官員處了解到，CBP對所有入境申請者實施更嚴格的審查。美國移民局於2025年2月28日發布了PM-602-0187政策備忘錄「針對不可入境與可遣返的的外籍人士案件發出出庭通知」，此政策回到了過去的做法，即當移民局對申請人的申請做出不利的判決時，申請人沒有合法身分可依靠，即對申請人發出出庭通知(NTA)，要求其出庭遣返程序。

就職業移民申請而言，若申請被拒，且受益人在美無合法身分或符合遣返條件，美國移民局也將發出NTA，特別針對簽署I-129非移民工作者申請(如E-1/E-2條約貿易者和投資者、H-1B受益人、O-1受益人)等人。

此外，檢控酌情權大幅限縮，「只應在非常有限且令人信服的情況下，行使此權限，並參考所有USCIS與國土安全部 (DHS)指導方針、執法優先事項、個案事實及任何DHS相關利益後做出決定」。

ICE擴權 可在移民局逮人

美國正在回到過去。去USCIS地區辦公室面談的申請人，可能再次面臨極大壓力與風險。在面談過程中是否會被拘留的疑問，將再次浮現。過去，一些移民局前身(INS)與美國移民局官員出於自身安全考量，不願在現場做出拒絕判決，擔心引發肢體衝突。但如今政策嚴厲，辦理人員可請ICE(移民與海關執法局)官員到場，再做判決，並當場逮捕申請人。

川普政府針對加速遣返的政策相當隱晦，指示ICE官員在執法酌情權的行使過程中，審查並考慮是否對符合條件的對象啟動加速遣返程序(針對在美停留未滿兩年者)。該政策要求終止所有正常的遣返程序和任何現行的假釋身分，特別是針對那些根據川普備忘錄而自動終止假釋的人士。即便是那些已經提出庇護申請或計畫申請庇護的人，該指令仍表示，加速遣返程序包含庇護審查。

2月18日在移民與海關執法局內部流傳的快速遣返備忘錄中，川普政府指示ICE官員識別那些可以無需法庭聽證、迅速遣返出境的移民，透過加速遣返程序加快驅逐行動。根據美國移民律師協會(AILA)等多方消息來源報導，該備忘錄瞄準了一些「唾手可得」的目標，其中一些人持有某種合法身分，另一些入境外國人在某些情況下有資格申請調整為永久居民身分。

路透報導的ICE加速遣返最新指導方針，具體目標如下幾類：

1.曾被CBP釋放但未申請庇護者，包括獲假釋入境的外國人、收到CBP報到通知(NTR)的人，以及根據替代拘留計畫(ATD)或有條件假釋計畫(PWC)處理的假釋人士； 2.抵達邊境口岸時被CBP認定為「不准入境」並已獲釋者，只要其不准入境的原因涉及詐騙、故意虛假陳述或缺乏有效移民文件，對這類人員執行加速遣返程序不受時間限制； 3.已獲得「暫緩遣返令」者(即證明有迫害恐懼或曾受迫害，達到可能遭受迫害的標準)，應考慮遣送往第三國；

移民官員應重新逮捕過去曾因原籍國拒絕接收而無法遣返的移民，目前美方已與這些國家合作取得顯著進展，使其重新接收本國國民，同時也應考慮遣返至第三國。

川普總統擴大加速遣返範圍，更針對使用免簽證計畫(Visa Waiver Program)入境者，這些人以放棄書面申請聽證權利的形式入境，享90天免簽停留，因此喪失聽證機會。

這只是川普總統任期四年的開端，即便是目前持有某種合法身分的人，未來仍可能面臨更多挑戰。除美國永久居民與公民外，所有人都應格外小心，在採取任何可能影響身分的行動前諮詢法律顧問。