移民專頁／川普嚴審移民 今年境外配偶辦綠卡恐難拿到手

要取得美國綠卡和公民愈來愈難，面談時間與等待期也加長。圖為2017年取得公民的民眾。(美聯社)

川普政府為加強審查移民 ，美國公民與移民服務局(USCIS)已悄悄暫停處理某些個人提交的綠卡 申請，其中包括已獲批准的難民和獲得美國庇護的移民在內。與此同時，移民律師表示，USCIS現在要求所有申請案都要面談，積壓案件增加，2025年公民和綠卡持有人為境外配偶辦到綠卡「幾乎不可能」。

移民律師指出，移民機構凍結招聘，人手減少，延誤時間增加，處理時間可能延長到兩年以上。家庭類移民申請案受的打擊可能最嚴重。已證明可能在母國遭迫害而獲得美國庇護的移民，因綠卡申請遭暫停處理，將陷入法律困境。

哥倫比亞廣播公司 (CBS)報導，USCIS最近下達指示，暫停處理獲難民或庇護身分移民提出的綠卡申請。這是川普政府以擔心國家安全和詐欺為由，採取限制、緊縮乃至暫停合法移民程序的最新行動。

國土安全部聲明表示，移民局暫停審理某些「身分調整」申請，等待完成更多審查，以找出潛在詐欺、公共安全或國家安全問題。「身分調整」是綠卡流程的正式名稱。

川普政府官員還宣布，將更加嚴格審核申請美國公民、綠卡和庇護等合法身分的移民社群媒體帳號。

國務院2月18日宣布改變簽證 面談豁免計畫的資格標準；首次申請H-2簽證的申請人面談豁免已被取消；某些簽證類別的更新期限從48個月縮短至12個月。這些改變代表現在有更多人需要參加面談。

移民律師帕里克(Abhisha Parikh)在社媒貼文表示，移民局現在要求所有案件都要面談。聖地亞哥移民律師薩普奇尼克(Jacob J. Sapochnick)則指出：「2025年為配偶獲取綠卡將非常緩慢，甚至幾乎不可能。若政府持續削減包括領事館人員在內的員工數量，情況會更糟。家庭類移民可能受到的打擊最大。」

薩普奇尼克指出，許多為外籍配偶遞交的I-130親屬移民申請案已在國家簽證中心(NVC)滯留半年以上；在美國境內為配偶申請綠卡現在也需要面談，可能也需要等待更長時間。