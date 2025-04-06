旅行郵輪篇／不輸豪華酒店 4星郵輪出列

名人千禧號2000年開始營運，幾年前完成翻新，可搭載2137名乘客。(路透)

一份列出全球最豪華酒店、餐廳和SPA的名單日前出爐，其中有不少豪華郵輪 都名列其中，打敗不少高端酒店，取得了這項令不少同業垂涎的四星等級地位。

皇家加勒比集團(Royal Caribbean Group)旗下的名人郵輪(Celebrity Cruises)繼2023年獲得肯定之後，再度於2025年取得「富比世 旅遊星級評鑑大獎」(Forbes Travel Guide Star Awards)殊榮。

名人郵輪旗下的全新「名人海極號」(Celebrity Ascent)與「名人千禧號」(Celebrity Millennium)，因卓越的服務和設施而備受讚譽；「名人至極號」(Celebrity Apex)與「名人花神號」(Celebrity Flora)則榮獲略低一等的「推薦」(Recommended)的評級。

可搭載2137名乘客的名人千禧號，在2000年開始營運，並在幾年前完成翻新；名人海極號則是名人郵輪旗下最新的郵輪，在2023年首次亮相，可容納3260名乘客。

名人千禧號2000年開始營運，幾年前完成翻新，可搭載2137名乘客。(路透)

獎項標準與評比總裁弗雷澤(Amanda Frasier)在書面聲明中指出：「富比世旅遊星級評鑑大獎獲獎者是旅遊業中卓越表現的典範。」

「今年的榜單反映了奢華酒店業不斷變化的格局，並為實際酒店體驗、無與倫比的便利設施、更優的幸福感與令人難忘時光等經驗，設定了標準，」弗雷澤指出。

在最高五星的評比中取得四星的評級，讓這些大型郵輪成功，與像是位於紐約遊牧(NoMad，麥迪遜廣場公園以北地區)街區的麗思卡爾頓(Ritz-Carlton)酒店、位於巴黎半島酒店(Peninsula)以及由四季酒店(Four Seasons)管理、坐落於義大利 西西里島並享有「白蓮花」(White Lotus)美稱的聖多米尼克宮(San Domenico Palace)等知名酒店相媲美。

「今日美國報」(USA Today)報導，根據該榜單，四星評比意味這該酒店表現「卓越」，提供頂級的服務和設施；而最頂級的五星評比，則頒給那些「提供卓越體驗並持續提供高度客製化服務」的飯店餐廳。

2025年富比世旅遊星級評鑑大獎四星郵輪：

名人海極號(Celebrity Ascent)

名人千禧號(Celebrity Millennium)

壐寶喝采號(Seabourn Ovation)

七海輝煌號(Seven Seas Splendor)

銀海源原號(Silver Origin)

銀海幻影號(Silver Shadow)

麗思卡爾頓(Ritz-Carlton)遊艇系列Evrima號