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旅行境內篇／尋找夢幻酒莊 去這5州就對了

編譯周靜芝
葡萄酒產區納帕谷（Napa Valley）。（圖：pixabay）
葡萄酒產區納帕谷（Napa Valley）。（圖：pixabay）

全美50州都種有葡萄來釀酒，洛杉磯的認證伺酒師柯亨(Brianne Cohen)表示，她總是特別推薦旅行者去五個州，當地的葡萄與眾不同。每日郵報(Ｍail Daily)報導，柯亨還建議了葡萄酒愛好者可以前往參觀的酒莊。

1.加州

加州是柯亨的最愛，也是知名葡萄酒產區納帕谷(Napa Valley)所在地。柯亨說，納帕谷為「赤霞珠」(cabernet-sauvignon)迷提供獨特的葡萄酒與豪華品酒體驗。索諾瑪(Sonoma)的名氣沒有那麼大，但柯亨指出它有「同樣好的葡萄酒」。想要體驗奢華品酒的人也可前往巴索羅布列斯(Paso Robles)，這裡據稱擁有「世界級葡萄酒」。

2.俄勒岡州：

波特蘭市郊的威拉米特河谷(Willamette Valley)是該州最主要的葡萄酒產區，也是全球葡萄酒迷的熱門旅遊點。該地區以生產黑皮諾(Pinot Noirs)聞名，但鄰近的酒莊也生產灰皮諾(Pinot Gris)、白皮諾(Pinot Blanc)與夏多內(Chardonnay)。柯亨形容該地區的品酒室「低調別緻」。

3.華盛頓州：

柯亨建議可造訪的頂尖產區是佔該州面積逾25%的哥倫比亞山谷(Columbia Valley)，有200多家酒莊，著名的赤霞珠、梅洛(Merlot)均在此釀造。其他產區如瓦拉瓦拉(Walla Walla)與紅山(Red Mountain)也很出色。

4.密西根州：

愛走訪釀酒廠的人會喜歡到特拉弗斯(Traverse)葡萄酒海岸、Old Mission半島與利勒諾(Leelanau)半島。特拉弗斯約有50家酒莊和品酒室，柯亨認為這裡是該州最令人嚮往之處；利勒諾有20多家酒莊，而Old Mission有10多家。該州生產的葡萄酒中最受歡迎的是麗絲玲(Riesling)，可說是該地的「名片」。

5.紐約州

上州的五指湖區(Finger Lakes)是壯觀的葡萄酒產區，圍繞著Keuka湖、塞內卡(Seneca)湖與卡尤加(Cayuga)湖有100多家釀酒廠、啤酒廠與蒸餾酒廠。特產之一為麗絲玲，但也以生產格烏茲塔明(Gewurztraminer)而聞名。在五指湖品酒，被形容為是「典雅迷人氣氛」中的「世界級體驗」。

加州 紐約州 上州

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