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養生／溫差太大易過敏 規律作息很重要

賴昀岫
天氣變化大是過敏發作的因素之一，養成正常規律作息很重要；示意圖。（圖／123RF）
天氣變化大是過敏發作的因素之一，養成正常規律作息很重要；示意圖。（圖／123RF）

天氣忽冷忽熱，醫師指出，對氣溫變化敏感的孩子，最怕氣溫驟升、驟降，除了常備藥，家長也能請醫師開立眼藥水等「急救藥物」，對過敏的孩子而言，規律生活作息很重要，此外也能配戴口罩，避免接觸劇烈溫差之餘，也可減少感染呼吸道疾病機會。

造成兒童過敏的原因很多，台灣桃園林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科教授級主治醫師姚宗杰說，這些孩子除本身的過敏原外，對於氣溫和氣壓變化也較敏感，最怕氣溫驟降、驟升，出現鼻子過敏、氣喘的情況都有增加。

姚宗杰表示，有些小孩在變天前一、兩天就開始有反應，這種時候要特別注意，如過敏情況不是很穩定時，用藥還是要遵照醫師指示使用；協助孩子適應這些溫差變化也很重要，家長要注意，並協助做好保養。

姚宗杰指出，若醫師評估平常需要使用保養藥物時，仍須遵循醫師指示，家長也可以請醫師開立救急藥物，例如有眼睛過敏狀況，就可以準備眼藥水，才不會臨時發作時措不及防。開始變天的時候，就可備抗組織胺或含類固醇的眼藥水，有需要的時候就可以使用，不過用量還是要按照醫師指示。

鼻子過敏時，常備藥不外乎口服藥物如抗組織胺，或是類固醇鼻噴劑，這些都可以請醫生協助準備，姚宗杰表示，氣管過敏的孩子，常用藥物就是氣管擴張劑，如果發現在天氣變化的時候特別容易發作，就可以跟醫師討論，開立相關藥物。

姚宗杰也提醒，小孩的規律作息很無重要，過敏的小孩更是如此，建議家長，不管是不是有過敏兒，正常規律作息都很重要，且除了溫差變化外，還有呼吸道感染也容易誘發過敏症狀。

姚宗傑說，可以保持戴口罩習慣，透過口罩調節，比較不會接觸到環境或室內外劇烈的溫差變化，除了可以減少感染，也可以維持口鼻部位的溫差變化。

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