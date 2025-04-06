娛樂／暮光男怕變老蝙蝠俠 羅伯派汀森急盼續拍

羅伯派汀森外型帥氣出眾。（取材自IMDb）

好萊塢 影星羅伯派汀森（Robert Pattinson）飾演吸血鬼一炮而紅，今年推出新作「米奇17」（Mickey 17）演技廣獲好評，而他受訪時表示，想在步入中年之前再演蝙蝠俠，「以免變成老蝙蝠俠」。

12歲入行當模特兒 38歲喊「我老了！」

派汀森12歲憑藉著高䠷身材與獨特的陰鬱氣質進入模特兒領域，但在青春期過後臉型不再稚嫩而益發陽剛，於是轉往演藝圈發展，參演「哈利波特」（Harry Potter）系列電影，擔任配角西追迪哥里（Cedric Diggory）。

派汀森2008年擔綱演出「暮光之城」（Twilight）系列電影中的吸血鬼男主角「愛德華」（Edward Cullen），完美詮釋109歲「不死之身」愛德華的孤獨、陰鬱特質，也讓派汀森一夕暴紅，成為著名的「暮光男」。

在「暮光之城」系列飾演帥氣吸血鬼讓羅伯派汀森大紅大紫。（取材自IMDb）

隨後，派汀森不願被角色定型，2020年參演著名科幻大片導演克里斯多福諾蘭（Sir Christopher Edward Nolan）的「天能」（Tenet），並在片中的公路追逐戲碼中，獲准親自上陣，演出特技飆車動作。2022年他參演大編劇麥特李維斯（Matt Reeves）筆下電影「蝙蝠俠」（The Batman）中的主角「黑暗騎士」（Dark Knight），近年則與南韓著名導演奉俊昊（Bong Joon-ho）編導的2025年科幻黑色喜劇電影「米奇17」。

派汀森早前在宣傳「米奇17」時，接受「英雄雜誌」（Hero magazine）訪問，被問道是否想再次披上蝙蝠俠的帥氣黑披風，他激動的開玩笑說道：「我（髒話）希望如此，我從年輕的蝙蝠俠開始演，結果續集就變成（髒話）老蝙蝠俠了。」派汀森感嘆道：「我已經38歲了，老了，但身心更健全。我認為，我已經把實際生理年齡壓低了一些。」

蝙蝠俠續集一延再延 恐拖到2027下半年

然而，好萊塢報導（The Hollywood Reporter）指出，蝙蝠俠的續集準備工作雖然一直有討論的消息，但目前預計將於2025年第三季開始製作，新片檔期一拖再延，可能安排在2027年10月上映。

「好萊塢報導」進一步解釋，蝙蝠俠的續集雖然不是好萊塢名導詹姆斯岡恩（James Gunn）和他的DC夥伴彼得薩弗蘭（Peter Safran）正在構建的DC宇宙（DC Universe，簡稱DCU）的一環，但岡恩曾公開解釋，續集延宕的理由，是因為李維斯正在努力把劇本寫得更精彩。

岡恩2024年12月曾在社群媒體透露，「麥特（李維斯）致力創作最好的電影，沒有人能準確猜出，寫好劇本需要多長時間，一旦劇本寫完，前期製作、拍攝與後期製作約需兩年時間。」但許多粉絲早已迫不及待且失望，岡恩隨後表示，「續集電影間隔五年以上的情況相當普遍」。

值得一提的是，羅伯派汀森版本的「蝙蝠俠」2022年上映後，不僅取得亮眼票房成績，也廣泛獲得影評界的認可與讚譽，全球票房累計超過7億7200萬元。

2022年蝙蝠俠海報。（取材自IMDb）

除了蝙蝠俠續集的消息外，另有消息指出，漫威（Marvel）影業考慮讓派汀森在漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe，簡稱MCU）中扮演重要的英雄角色，內部消息透露，雙方已經展開相關討論。

好萊塢消息人士瑞奇曼（Daniel Richtman）2024年就曾透露，派汀森與漫威影業總裁凱文費奇（Kevin Feige）會晤，雙方可能討論MCU的角色，此後派汀森可能加入漫威的傳聞與猜測便未曾間斷。

瑞奇曼加碼爆料，稱漫威準備為「復仇者聯盟5：末日之戰」（Avengers: Doomsday，暫譯）挑選一個「祕密角色」，預計該角色將在「復仇者聯盟6：秘密戰爭」（Avengers：Secret Wars）中發揮關鍵作用。好奇的粉絲猜測，派汀森可能飾演反派的「超越者」（Beyonder），但各方人士都未證實相關消息。

蝙蝠俠續集 檔期讓路阿湯哥 新片

此外，好萊塢報導透露，「蝙蝠俠」續集檔期預排在2027年10月，主要是為了避開湯姆克魯斯（Tom Cruise）的新片將於明年10月2日上映。

羅伯派汀森飾演新版蝙蝠俠。（取材自IMDb）

阿湯哥此次與墨西哥籍著名導演阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro G. Iñárritu）攜手合作，並由華納兄弟（Warner Bros.）和傳奇影業（Legendary Pictures）電影製作公司共同出品；阿湯哥與伊納利圖的新作品，成為阿湯哥與華納新協定中的首部電影。

伊納利圖執導2014年黑色喜劇電影「鳥人」（Birdman），榮獲奧斯卡最佳導演的肯定；而他與阿湯哥的新電影，也成為繼李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）主演的2015年西部劇情片「神鬼獵人」（The Revenant）以來，伊納利圖執導的第一部英語電影。

網路電影資料庫（Internet Movie Database，IMDb）資料顯示，伊納利圖與阿湯哥的新作品暫定片名為「未命名的阿利安卓崗札雷伊納利圖電影」（Untitled Alejandro G. Iñárritu Film，暫譯），並公告演員名單。

影劇作品交換上映檔期的情況很常見，3月7日上映的「米奇17」就與萊恩庫格勒（Ryan Coogler）編導恐怖片「罪人」（Sinners）交換檔期，「罪人」訂4月18日上映。

「罪人」由麥可B喬丹（Michael B. Jordan）和海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld）主演，喬丹在片中一人分飾兩角，是一對從大都市返鄉工作的表兄弟，一起參加派對準備徹夜狂歡；沒想到，入夜之後全部變調，無法解釋的恐懼氣氛蔓延，眾人被困在窄小的倉庫裡，只能抓緊武器、奮力求生，奮力對抗吸血鬼，令人頭皮發麻、徹夜難眠。

麥可B喬丹主演的新片「罪人」與「米奇17號」檔期交換。（取材自IMDb）

萊恩庫格勒與喬丹五度合作，他坦言「罪人」的靈感來自於他年幼時面對親愛叔叔離世的沉痛打擊：「喬丹不想安於現狀，我們讓彼此迎向挑戰」。