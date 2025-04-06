料理功夫／傳統風味 百搭美食 浙江水磨年糕料理二吃

浙江水磨湯年糕

過去，浙江水磨年糕只有在農曆年時的餐桌上才吃得到。如今，各種食物應有盡有，隨時隨地想吃的食物皆能輕易購得。水磨年糕可塑性高，可炒、可煮，配上青蔬，如大白菜、娃娃菜、雪裡蕻或包心菜，再加點肉絲、冬菇、火腿，就能炒出一大盤或煮一鍋秀色可餐的正餐，或作為美味的下午點心。

•炒水磨年糕

材料：

黃芽白菜或娃娃菜適量(洗淨切條)、肉絲適量、冬菇數個，泡溫水發開後清洗乾淨切條狀、水磨年糕一包，清洗後泡入清水片刻、榨菜絲適量、蒜頭數枚切片、醬油、白糖及太白粉適量，將肉絲調味拌勻，置於一旁醃製約15分鐘、菜油兩大湯匙。

浙江水磨湯年糕材料

做法：

1.炒鍋加熱，放入一大湯匙菜油，開大火炒香蒜頭後，加入肉絲，倒入冬菇，再加入大白菜拌炒，炒至白菜稍微軟 化後盛出，置於一旁。

2.炒鍋內再加熱一大湯匙菜油，放入年糕，中火快炒，不斷翻動避免沾鍋。當年糕開始軟化時，倒入先前炒好的白菜、肉絲、冬菇絲，翻炒均勻，最後加入些許榨菜絲調味。

3.炒勻後，即可起鍋上桌，供大家享用。

炒水磨年糕

•浙江水磨湯年糕

材料：（與上述炒水磨年糕類似）

大白菜適量、水磨年糕適量、肉絲適量、冬菇絲適量、菜油一大匙、雞湯罐頭（Chicken Broth）一罐（14又1/2盎司）、蝦米適量（洗淨後浸泡少許料酒中，浸泡至少20分鐘備用）。

做法：

1.炒鍋加熱，放入菜油，加入肉絲翻炒，再加入蝦米炒片刻，倒入冬菇絲翻炒幾下，去生後盛出備用。

2.煮鍋內倒入約4杯水（若用雞湯罐頭，則加入1.5杯雞湯，再補足水），加入白菜煮至變軟，倒入年糕同煮。

3.當湯即將滾開時，加入先前炒好的肉絲、蝦米及冬菇絲，混合均勻，待湯滾開即可盛入碗中，享用這道美味的浙江水磨湯年糕。

炒水磨年糕材料

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