旅遊／在尼泊爾 過藏曆新年

毘盧林寺廣場前的金剛舞。（圖作者提供）

今年開春第一天是在埃及 尼羅河上慶祝的新年，1月下旬的中國農曆新年，是跟女兒女婿一家在美國共度的，2月初到尼泊爾做義工，居然因緣際會又碰上今年的第三個新年，也是最特別的藏曆新年。

國定假日 源於宗教曆法

據說尼泊爾一年有大大小小三百多個節日，是全世界最多節假日的國家，而國定放假日就超過了五十個，其中大部分都跟宗教與當地的曆法有關；之所以有這麼多的節慶日，是此地的多民族和多宗教結構，彼此交流互動融合的結果。

2025年的藏曆新年是在2月的最後一天，在尼泊爾的藏人、夏爾巴人、塔芒人，蒙古人等族群都會慶祝。之前的一個星期，見到加德滿都毘盧林寺的勘仁波切，承蒙他熱情邀請，在當地參加除夕和新年法會，並觀看金剛舞的表演。

毘盧林寺大殿前。（圖作者提供）

27日午飯後從居住的桑窟（Sankhu）出發，到毘盧林寺已經兩點多了，大殿中誦經聲正起勁的響著，接待我們的喇嘛，把我們帶到當天晚上要住的房間後就離開了，簡單梳洗一下，循著誦經聲一路尋到大殿，殿外的階梯上，排滿了大大小小的鞋子，我也把鞋脫在旁邊，然後拾級而上。

只見宏偉的大殿裡坐滿了大小喇嘛，有規律的搖著手鼓和金剛鈴，伴隨著此起彼落誦經聲，其間還夾雜著震懾人心的大鼓手鼓，以及渾厚低沉的長號，在裊裊的香煙中，將整個法會莊嚴肅穆的氛圍襯托到最高點。

華美朵瑪 供養神或眾生

在大殿前巨大的佛像菩薩像兩側，是擺滿了精美朵瑪的供桌。朵瑪（Torma）由糌粑、熟麥粉，混合了酥油所做，是用來供養諸神佛菩薩，或向鬼道眾生施食的一種麵塑製品，一般的朵瑪體積都比較小，以紅色和白色為主，傳統造型是在錐體上，飾以圓形或三角火焰狀的糖花。

但是在這個新年的大法會上，毘盧林寺的僧人所製作的大型朵瑪，不但色彩繽紛五花八門，而且精雕細琢造型繁複，每一個都堪稱是藝術品，華美的程度令人歎為觀止，值得慢慢欣賞。

供桌上各式各樣堪比藝術品的精美朵瑪。（圖作者提供） 供桌上各式各樣堪比藝術品的精美朵瑪。（圖作者提供） 供桌上各式各樣堪比藝術品的精美朵瑪。（圖作者提供）

法會的目的無非是敬神、驅邪、消災和祈福，這是我第一次參加藏傳佛教的法會，什麼都不懂，對所有的事都感到好奇，隨著經文的進行，喇嘛把一小勺甘露水倒在大家手掌裡，我依樣畫葫蘆先啜飲了一點，然後把剩下的抹在頭臉上。

不一會兒，又有喇嘛抓了一撮米粒放在我們手掌心，原本以為是類似平安米的作用，想要包起來帶回家，但是喇嘛們比手畫腳的跟我們說要撒出去，我想這應該不是祈福祝福，就是灑淨或供養眾生的意思吧。

揉糌粑球 敲走身體病痛

之後又有兩個喇嘛抬來一個大盆子，裡面都是油油的糌粑球，原本以為是吃的，但喇嘛示範一番，先把它揉成長條狀，再置於掌心一握，成了骨節模樣，然後拿著在身上各個地方敲打，意思是把所有的病痛不適都敲進這節糌粑中，最後再把所有人的病痛糌粑都收集起來，一股腦兒的燒掉。

可能考慮到在長時間的誦經過程中，需要補充體力，所以在法會進行中，會有小喇嘛來給每個人發碗，然後大一點的喇嘛提著大壺來給大家倒奶茶、發餅乾，還有果汁跟泡麵 ，非常的人性化。等到法會告一段落後，大家就到外面的廣場，準備看金剛舞。

金剛舞 有見即解脫功德

藏傳佛教的金剛舞起源於八世紀中葉，用舞蹈的形式傳達佛教的教義及善念，相傳是藏王赤松德贊，禮請蓮花生大士創建藏族歷史上第一座佛教寺院「桑耶寺」時，受到邪魔鬼神的阻礙，蓮花生大士便修持金剛舞對其調伏，最終才順利建寺成功。藏傳佛教的信眾相信金剛舞具有「見即解脫」的功德，只要有緣見到，便能種下在未來解脫的種子。

毘盧林寺廣場前的金剛舞。（圖作者提供）

毘盧林寺的金剛舞，一共有20位喇嘛下場，分成四個段落，一開始大家只是在臉上畫了鬍子跟在兩頰各加了一點，然後是戴上金佛面具、鳥類面具、龍和鹿面具的部分，前後跳了將近兩個小時，我覺得最累的，應該要屬在一旁吹長號的僧人了，一整場吹下來，肺部功能不強大是很難完成的。

金剛舞結束後，就是要送走邪祟的部分，只見一個全身穿戴整齊的喇嘛，拿著弓箭，朝著不遠處插在桶子裡的邪祟畫像射了三箭，然後在僧人的念經聲中，用插在糌粑中的箭矢，向邪祟畫像用力投擲過去，有的打偏了，有的只擊中一小部分，都不能把畫像擊倒，僧人們念經的聲音越來越快，越來越大，情緒也逐漸激昂起來，最後終於把畫像擊倒，大家一陣歡呼，然後在炮竹和念經聲中，把邪祟畫像跟插滿信眾金錢首飾的壇城，抬到旁邊的大柴堆，一把火燒掉。到這裡除夕的活動就告一段落了。

喝青稞酒 春節 不可少

第二天是藏曆新年的正日子，全寺的大小喇嘛在大殿外排好隊，每人手裡一條白色的哈達，進殿前，先在殿外的的五穀豐登斗中，撮起一點糌粑放進嘴裡，再取一點青稞粒往空中灑去，旁邊還有一個喇嘛，從桶裡舀一小勺液體放在掌心，放進嘴裡一嘗，原來是藏人春節必定要喝的青稞酒。

進入大殿以後，大家依序虔誠的把哈達放在藏人的精神領袖達賴喇嘛的照片、或者佛菩薩的聖像前，算是給他們拜年了；也有附近的居民，攜家帶口的進來大殿，讓仁波切把哈達披在他們的脖子上，充滿賜福的意味，仁波切也會從面前的盤子裡拿些食物和糖果，分給大人小孩。

年長的喇嘛招呼小喇嘛排隊進殿給佛菩薩和仁波切拜年。（圖作者提供）

大小喇嘛的桌上擺了紮著哈達的一大罐汽水和一大盒果汁，法會中又開始發碗，倒奶茶，還有一盤混合了葡萄乾和堅果的米飯，我發現資深的大喇嘛負責念經，其他的喇嘛則是邊吃邊喝邊念，非常的隨意，人人滿面笑容十分喜慶愉悅，法會結束，所有的人都拿到一個紅色的大編織袋，裡面裝滿各種零食、糖果、巧果、泡麵，和水果，跟過中國新年領紅包一樣開心。

盛裝出席 繞滿願塔祈福

毘盧林寺是在加德滿都圍繞著大白塔（又稱「滿願塔」Bodnath Stupa）建造的眾多藏傳佛教寺院之一，這裡是尼泊爾藏人群聚和信仰所在，寺廟的法會結束後，我們就走到不遠處的滿願塔繞塔。

滿願塔上來繞塔的信眾。（圖作者提供）

按照藏人的習俗，新年當天都要去寺院向佛菩薩拜年祈福，所以滿願塔周圍的寺廟幾乎都人滿為患，到處都是盛裝出席的人，路上的人見面不管認不認識，都是笑瞇瞇的一句「扎西德勒」。天空不時飄下一陣微雨，聽藏人說，新年當天下雨是非常吉利的事，如果一邊出太陽一邊下雨就更是吉上加吉。我走在雨中的滿願塔繞塔道上，心裡盡是歡喜和幸福的感覺，相信似乎所有的心願都能圓滿實現呢。