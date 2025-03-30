移民專頁／以OPT申請I-140 仍需證明非移民意圖

讀者問：

我目前是F-1 OPT身分。在和現公司簽offer之前，他們向我保證可以在入職後立即開始綠卡 申請。然而，入職後綠卡申請被律師事務所攔下，理由是中國的排期過長，我無法在未來18個月內無法獲得綠卡(或AOS)。律師事務所的另一個理由是，F-1簽證 屬於非移民 傾向的簽證。如果我提交了I-140申請，出入境可能會有風險。我自己的研究是在拜登政府任期內，I-140申請已不再被認為有移民傾向，到I -485階段才會有。請問，在川普時代F-1期間開始綠卡申請是否有移民傾向？

答：

許多勞工紙申請是在學生持F-1 OPT身分期間提交的。我們的辦公室與多家公司合作，這些公司願意啟動勞工紙程序，特別是申請人有資格獲得STEM OPT延長時。請注意，你關於I-140申請不再被認為具有移民意圖的假設需要修正。任何學生仍需證明其非移民意圖，儘管美國國土安全部2023年12月的指導文件澄清，F類和M類學生必須擁有他們不打算放棄的外國居所，但這些學生仍然可以成為永久勞工紙申請或移民簽證申請的受益人，並能夠證明他們計畫在短期停留後離境。

當學生去美國領事館面談簽證時，非移民意圖的問題通常更為重要。就你的情況，公司及其移民律師似乎認為，為你擔保綠卡的風險過高，因為你剩餘時間有限且中國出生者積壓嚴重。或許其他組織願意承擔更多風險，並認為你可以透過其他方式獲得額外停留時間。

編按：

AOS是Adjustment of Status的縮寫，指外籍人士在美國境內由非移民身分調整為移民身分的過程。

AOS允許申請人在美國境內獲得合法永久居民身分(綠卡)，無需離境或前往海外使領館進行移民簽證申請。常見的申請表為I-485表格，該程序通常是取得綠卡的最後步驟。