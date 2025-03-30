我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財女性篇／女性存錢為何比男性少？理財更需策略

理財夫妻篇／另一半薪水有多少? 你們竟不知道

移民專頁／以OPT申請I-140 仍需證明非移民意圖

李亞倫律師主答
聽新聞
test
0:00 /0:00

讀者問：

我目前是F-1 OPT身分。在和現公司簽offer之前，他們向我保證可以在入職後立即開始綠卡申請。然而，入職後綠卡申請被律師事務所攔下，理由是中國的排期過長，我無法在未來18個月內無法獲得綠卡(或AOS)。律師事務所的另一個理由是，F-1簽證屬於非移民傾向的簽證。如果我提交了I-140申請，出入境可能會有風險。我自己的研究是在拜登政府任期內，I-140申請已不再被認為有移民傾向，到I -485階段才會有。請問，在川普時代F-1期間開始綠卡申請是否有移民傾向？

答：

許多勞工紙申請是在學生持F-1 OPT身分期間提交的。我們的辦公室與多家公司合作，這些公司願意啟動勞工紙程序，特別是申請人有資格獲得STEM OPT延長時。請注意，你關於I-140申請不再被認為具有移民意圖的假設需要修正。任何學生仍需證明其非移民意圖，儘管美國國土安全部2023年12月的指導文件澄清，F類和M類學生必須擁有他們不打算放棄的外國居所，但這些學生仍然可以成為永久勞工紙申請或移民簽證申請的受益人，並能夠證明他們計畫在短期停留後離境。

當學生去美國領事館面談簽證時，非移民意圖的問題通常更為重要。就你的情況，公司及其移民律師似乎認為，為你擔保綠卡的風險過高，因為你剩餘時間有限且中國出生者積壓嚴重。或許其他組織願意承擔更多風險，並認為你可以透過其他方式獲得額外停留時間。

編按：

AOS是Adjustment of Status的縮寫，指外籍人士在美國境內由非移民身分調整為移民身分的過程。

AOS允許申請人在美國境內獲得合法永久居民身分(綠卡)，無需離境或前往海外使領館進行移民簽證申請。常見的申請表為I-485表格，該程序通常是取得綠卡的最後步驟。

移民 綠卡 簽證

上一則

移民專頁／I-140核准後 可O-1簽證入美

下一則

移民專頁／I-485是否獲准 聯絡移民局了解

延伸閱讀

吳弭強力捍衛庇護政策 遭保守派猛烈抨擊

吳弭強力捍衛庇護政策 遭保守派猛烈抨擊
婚姻綠卡面談時間增10倍 移民局籲舉報詐欺行為

婚姻綠卡面談時間增10倍 移民局籲舉報詐欺行為
美駐歐大使館警告簽證申請者 入美行為不檢恐被驅逐

美駐歐大使館警告簽證申請者 入美行為不檢恐被驅逐
吳弭強力捍衛庇護政策 遭保守派猛批

吳弭強力捍衛庇護政策 遭保守派猛批

熱門新聞

市面上販賣的巧克力種類眾多，黑巧克力、牛奶巧克力…各式口味總是令人難以選擇。（圖／123RF）

養生／別吃錯了 「白巧克力」根本不含巧克力

2025-03-23 02:06
王鼎鈞提起自己寫過一篇文章〈我後悔說了那些話〉，提及形容台灣社會早年「賣笑、賣嘴……」、「文學掮客、文學老鴇…」等現象；他說，自己對文學特別關心，在這方面造了許多口業，深感懺悔。(本報資料照／記者許振輝攝影)

封面故事／「我後悔說了那些話」王鼎鈞說了哪些話？ (專訪上篇)

2025-03-23 11:00
省錢方式之一，是省下健身房會員費每月75元的費用。(美聯社)

理財百科／退休減6花費 月省575元

2025-03-23 02:18
王鼎鈞說，「我以前只知道憫人。同情所有的人，我不知道為什麼要悲天？後來才曉得，這個悲是同情，不是悲哀。有很多事情，老天爺也不願意它發生，但是老天爺也沒辦法啊。這個境界叫做悲天。」(記者李芊芊／攝影)

封面故事／「我把作家分三類」王鼎鈞：這類作家有悲天憫人境界 (專訪中篇)

2025-03-23 13:30
42--醫師指出，三高患者要依醫囑規律服藥，千萬不可擅自停藥。(本報資料照片)

醫藥／三高婦擅自停藥1年就癱 醫：全身器官壞光

2025-03-16 02:08
2005年，世界書局成立20周年，邀請王鼎鈞(左起)、哈金、夏志清與讀者茶話，右為世界日報副董事長馬克任。(本報資料照／記者謝朝宗攝影)

封面故事／「我看見世報轉型」王鼎鈞：包容促進族群和諧 (專訪下篇)

2025-03-23 17:00

超人氣

更多 >
FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅
紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂
緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它
近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日

近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日
搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部

搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部