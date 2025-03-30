大仁說財經／曾經熱烈歡迎 如今華爾街與川普2.0唱反調

川普雖重視股市，但他的政策不利市場。(美聯社)

反反覆覆的關稅 、大規模的政府裁員、資金削減和移民打擊讓華爾街嚴重恐慌，進而堅決反對川普 總統混亂的經濟議程。

在川普第一任期的大部分時間以及第二任期前夕，市場一直對他持歡迎態度。但現在，市場已經開始站在這位總統的對立面。史坦普500指數3月中旬跌入「修正區域」，較2月創下的歷史高點下跌10%。

道瓊工業指數也即將進入修正階段。科技股占比較高的那斯達克指數在3月初就陷入修正。

而由規模較小的企業組成、通常更容易受到經濟風向變化影響的羅素2000指數，從大選後創下的最高點下跌18.4%。

Yardeni Research總裁亞德尼(Ed Yardeni)表示：「股市對川普2.0政策正在失去信心。」

相反地，投資人將資金投入政府公債和黃金等傳統避險資產。與價格走勢相反的國債殖利率過去一個月大幅下跌。現貨黃金價格史上首次突破每盎司3000美元。

交易員愈來愈擔心川普的政策可能對經濟造成嚴重損害。雖然川普堅稱股市下跌是因為前總統拜登留下的通膨問題，但在川普11月當選後，股市卻蓬勃發展，人們希望他承諾的減稅和放鬆管制能推動另一次經濟繁榮。

但川普在上任前的幾個月就開始威脅對美國最大的貿易夥伴徵收巨額關稅。11月25日，當川普開始在Truth Social上發布有關關稅的資訊時，道指接近歷史高點，一周後再次創下歷史新高；但之後至今已下跌近10%；羅素2000指數從此不再上揚。

前財政部長薩默斯表示，金價飆升是投資人擔心美國經濟前景的跡象之一。他表示：「這代表在所有因素中，不確定性因素非常大，而黃金的表現最為出色。」「當人們對管理國家的人沒有信心時，就會出現這種 情況。」

同時，經濟問題日益嚴重，而川普的政策可能會使這些問題進一步加劇。密西根大學3月消費者信心報告跌至2022年通膨危機最嚴重時期以來的最低水準。

由於對經濟的擔憂影響了消費者的購買決策，消費者的支出不再像以前那麼多。目標百貨、沃爾瑪、達美航空、迪克體育用品、Dollar General和科爾百貨在最近的財報中表示，關稅和通貨膨脹導致人們減少支出。

政策反覆 市場感到厭倦

B. Riley Wealth Management首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「市場對貿易政策的反覆無常顯然感到厭倦。」「感覺好像政府一直在改變目標。面對如此大的不確定性，投資人不可能有任何信心。」

川普承認關稅可能會造成「干擾」，並拒絕排除經濟衰退的可能性，並表示他的經濟計劃起初可能會給一些人帶來痛苦。

陷入衰退 可能性為40%

然而，主流經濟學家認為，川普可能低估了他的政策可能造成的破壞程度。關稅的不確定性使企業陷入癱瘓，不確定是否要招募和投資。聯邦工作人員的大規模裁員可能會嚴重損害地方經濟；而打擊移民政策可能會嚴重損害勞動力已經匱乏的醫療保健、建築和農業產業。

摩根大通 經濟學家警告，美國經濟今年陷入衰退的可能性為40%；高於摩根大通今年年初預測的30%。該投行指出，美國政策「不太有利於商業」，包括比人們擔心的更激烈的貿易戰，以及馬斯克的政府效率部「大幅削減」聯邦招聘和支出。

摩根大通經濟學家在給客戶的報告中寫道：「由於美國的極端政策，我們認為美國今年陷入衰退的風險很大。」

川普最近在股市問題上明顯保持沉默。在他第一任期內，他經常在推特上發布股市記錄作為美國經濟實力的標誌。

川普12月12日訪問過紐約證券交易所，他在接受採訪時指稱股市「非常重要」，「股市非常重要。」「我開玩笑說，我買下街對面的這棟大樓其實是因為這裡有證券交易所。這是很大的原因。」

但隨著股市先是抹去了就職後的漲幅，接著又回吐了選後的漲幅，他隨即改變了態度：「你真的無法關注股市。」

他在橢圓形辦公室表示：「市場會上漲，也會下跌。」「我認為股市下跌很大程度上是因為我們經歷了糟糕的四年，看看通貨膨脹和所有其他問題，我的意思是戰爭、通貨膨脹和許多其他問題。」

但華爾街不喜歡被忽視，它正試圖向總統傳達一個訊息，而且是個非常負面的訊息。

市場動盪本身就可能帶來問題。市場下跌會削弱消費者的信心，因為許多美國人錯誤地認為道指是美國經濟健康狀況的晴雨表。但許多人也依賴股票作為退休金，看到股票大幅下跌讓他們對自己的財務狀況感到擔憂。

亞德尼表示：「顯然，如果股市繼續下跌，可能會產生顯著的負面財富效應。」「川普將不得不重新調整他的觀念，也就是在徵收關稅和削減聯邦政府工資的同時，讓市場下跌是可以的。」

投資人感覺川普已經背棄了他們；因此如今他們開始背棄他。

何謂修正？

市場修正是指某隻股票或某個指數的價格從52周高點下跌10%。這通常意味著價格從看漲趨勢轉向看跌趨勢，但並不直接意味著熊市的開始。

市場修正的主要特點包括：下跌幅度：從最近的高點下跌約10%。

持續時間：平均持續時間為43天，比熊市短得多。

發生頻率：從歷史數據來看，股市每16個月左右會出現一次10%的調整。

原因：可能源於多種因素，包括低於預期的公司收益報告、政治不確定性、貿易戰和關稅、意外事件（如新冠疫情）以及經濟衰退等。

市場影響：往往反映市場普遍不確定性以及投資者信心下跌。

需要注意的是，市場修正與其他市場下跌情況有所不同。例如，如果市場自52周高點下跌20%或以上，則被稱為熊市，通常會持續數個月甚至數年。相比之下，市場修正的持續時間通常較短，一般為30至60天。

對於投資者來說，市場修正可能提供以較低價格買入股票的機會，但同時也需要謹慎評估市場風險和個人投資策略。