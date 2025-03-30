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理財房產篇／買屋評估時機點 別選在春末夏初

編譯周靜芝
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對有意購屋者來說，把握市場時機、獲得最好交易是明智之舉。每日郵報報導，個人理財專家戴夫·拉姆齊 (Dave Ramsey) 近日指出，一年中有些月比其他月更適合出價。

他在理財網站Ramsey Solutions的一篇文章中提到，如果可能最好在一年中價格最低、房源最多的時候出手，「傳統上是8月或9月」。

拉姆齊說，由於市場上的買家較少，且存量尚未消化，因此房價往往會在夏日旺季後到秋季時下降；反之，購屋最糟糕的時間是春末夏初 (5至7月)，因為此時市場買家湧現，意味將面臨更多競爭。

拉姆齊表示，9月本是最佳購屋月，因為房價中位數從6月的42萬6900元跌近5%至40萬6700元，也是2024年的高點。不過，他說，如想真正撿到便宜，冬季是最佳時機；但缺點是，可供選擇的房源較少，尤其是在假期結束之後。2024年2月是去年平均房價最低的月份，中位數為38.38萬元。

拉姆齊強調，買家必須先擁有健康的財務，才有可能購買到合適的房屋。他說，沒有人能百分之百準確預測房地產趨勢；因此，財務狀況才能決定個人適合的時機。

根據他的說法，在無負債、且擁有三至六個月一般開支的應急基金的狀況下，才算做好購屋準備；此外，每月房貸支出不應超過實領薪資的25%，這包括每月還款以及房屋稅、屋主保險、貸款保險與屋主協會費用(HOA)等。

拉姆齊表示，買家也應有能力應付房屋的意外花費，尤其是維修費用。

拉姆齊的建議正值美國房市前景堪慮之際，利率與房價居高不下，截至2月，30年固定房貸平均利率為6.89%，與疫情期間聯準會將利率控制在2至3%左右大相逕庭。

最新資料來自去年12月，當時全國房地產經紀人協會表示，房價中位數為40萬4400元，較去年同期成長6%。要買得起這樣的房子，需儲蓄超過8萬元，才能支付拉姆齊建議的付20%頭期款。

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