我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財女性篇／女性存錢為何比男性少？理財更需策略

理財夫妻篇／另一半薪水有多少? 你們竟不知道

理財退休篇／存100萬元+社安福利 養老這樣夠嗎

編譯陳盈霖
聽新聞
test
0:00 /0:00
存100萬美元退休，多久會花完？(取自社安局網頁)
存100萬美元退休，多久會花完？(取自社安局網頁)

加州「沙加緬度蜂報」報導，擁有100萬美元儲蓄和社安福利退休金，是否能在加州過上舒適的退休生活？個人理財服務網站GoBankingRates一項最新研究指出，加州是全美第二昂貴的退休地點，僅次於夏威夷州 (Hawaii)。

GoBankingRates撰稿人泰勒(Heather Taylor)在年初撰寫的「儲蓄100萬美元加社會安全福利能在每個州撐多久」文章中寫到，「不久前，聲稱需100萬美元才能過上舒適退休生活被認為是大膽說法，隨著生活成本持續上漲，愈來愈多退休人士壽命延長，接近退休年齡的人，要麼需開始存更多錢，或搬到一個儲蓄和社會安全福利能撐更久的州。」

根據Northwestern Mutual調查，2024年平均美國人需140萬美元才能舒適地退休，高於前一年的120萬美元。GoBankingRates估算，100萬美元的退休儲蓄加社安福利，在加州約可撐16.2年。若沒有社安福利，這筆退休儲蓄只能撐12年八個月又五天。

加州人平均每月支出2269美元，根據GoBankingRates細分的報告指出，食品雜貨每年支出5387美元，住房每年2萬2530美元，公用事業水電瓦斯每年支出5202美元，交通6283美元，醫療保險8226美元，年度總支出7萬8864美元，扣除社安福利後的每人年度生活總成本為6萬1406美元。

根據社會安全局(SSA)網站，2025年全國個人每月最高社安福利金為967美元，夫妻1450美元。在加州，個人每月最高社安金為1206.94美元，夫妻和殘疾人士每月最高可領2057美元。

GoBankingRates研究指出，西維吉尼亞州(West Virginia)可說是全美對退休人士最「經濟實惠」的州，100萬美元儲蓄可在該州用88.7年，該州年度支出僅為1萬1263美元(扣除社安福利之後)。相比之下，夏威夷州每年平均支出為8萬125美元(扣除社安福利後)，百萬美元退休儲蓄加社安福利在該州僅能撐12.4年。

GoBankingRates這項研究，使用美國勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)2024年消費者支出調查(Consumer Expenditure Survey)數據，分析65歲及以上人群的全國平均年度支出，並將全國數據乘以密蘇里經濟研究與資訊中心(Missouri Economic Research and Information Center)提供的全美50個州及華盛頓特區生活成本指數得分，也使用社安局2024年11月的每月統計數據等。

退休金 加州 夏威夷州

上一則

理財退休篇／401(K)百萬富翁 他們靠慢而穩

下一則

理財退休篇／快樂退休 投資要化繁為簡

延伸閱讀

23andMe申請破產保護 客戶可促刪基因數據

23andMe申請破產保護 客戶可促刪基因數據
賀錦麗若競選加州州長 民主黨員不退讓

賀錦麗若競選加州州長 民主黨員不退讓
23andMe聲請破產 消費者有權要求銷毀基因數據

23andMe聲請破產 消費者有權要求銷毀基因數據
全美最佳社區 加州僅此一地擠入榜單前列

全美最佳社區 加州僅此一地擠入榜單前列

熱門新聞

市面上販賣的巧克力種類眾多，黑巧克力、牛奶巧克力…各式口味總是令人難以選擇。（圖／123RF）

養生／別吃錯了 「白巧克力」根本不含巧克力

2025-03-23 02:06
王鼎鈞提起自己寫過一篇文章〈我後悔說了那些話〉，提及形容台灣社會早年「賣笑、賣嘴……」、「文學掮客、文學老鴇…」等現象；他說，自己對文學特別關心，在這方面造了許多口業，深感懺悔。(本報資料照／記者許振輝攝影)

封面故事／「我後悔說了那些話」王鼎鈞說了哪些話？ (專訪上篇)

2025-03-23 11:00
省錢方式之一，是省下健身房會員費每月75元的費用。(美聯社)

理財百科／退休減6花費 月省575元

2025-03-23 02:18
王鼎鈞說，「我以前只知道憫人。同情所有的人，我不知道為什麼要悲天？後來才曉得，這個悲是同情，不是悲哀。有很多事情，老天爺也不願意它發生，但是老天爺也沒辦法啊。這個境界叫做悲天。」(記者李芊芊／攝影)

封面故事／「我把作家分三類」王鼎鈞：這類作家有悲天憫人境界 (專訪中篇)

2025-03-23 13:30
42--醫師指出，三高患者要依醫囑規律服藥，千萬不可擅自停藥。(本報資料照片)

醫藥／三高婦擅自停藥1年就癱 醫：全身器官壞光

2025-03-16 02:08
2005年，世界書局成立20周年，邀請王鼎鈞(左起)、哈金、夏志清與讀者茶話，右為世界日報副董事長馬克任。(本報資料照／記者謝朝宗攝影)

封面故事／「我看見世報轉型」王鼎鈞：包容促進族群和諧 (專訪下篇)

2025-03-23 17:00

超人氣

更多 >
FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅
紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂
緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它
近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日

近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日
搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部

搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部