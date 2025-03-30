理財負債篇／低還款高花費 高薪夫婦理財不善欠巨債

「滾雪球還債法」即先償還最小的債務或餘額最低的帳戶，再對所有其他未償還債務做最低還款。還清最小的債務後，就繼續償還下一筆最小的債務，依此類推。(圖／123RF)

「一子錯，滿盤皆落索」，錯誤決定讓一對高薪收入的中產夫婦，背負了近10萬元的一屁股債，而且還隨著時間而增加，這說明了只因為理財不善而自吃苦果。

這對夫婦，40歲的艾莉莎(Alyssa)及32歲的康諾爾(Connor)來自相對生活成本低、低稅收的德州沃斯堡(Fort Worth)，每年收入16萬1000元，本應是生活在一條通往財務自由的道路。但兩人不計後果的消費，使他們背負了近10萬元信用卡債務，而且還沒有明顯的解決債務方案。

他們在串流平台Spotify的「財務審計」(Financial Audit)節目裡，講述了如何因為連串錯誤的財務決定，以及缺乏財務紀律所帶來的混亂財務狀況。

★過富豪生活 背巨額債務

節目主持人哈默爾(Caleb Hammer)毫不留情地批評，這對夫婦「過著富豪生活，同時背負著巨額債務」。

艾莉莎是有20年經驗的註冊護士，年薪11萬1000元，2022年晉升至管理層。康諾爾則從事建築工作，時薪25元，年收入約為5萬元，兩人總收入比許多家庭富裕，自住的房子已沒有房貸。

艾莉莎在節目中承認，「我們賺的錢足夠過上好日子，只是做了錯誤決定」。其中一個糟糕的決定是將所有開支都轉移到信用卡上，而且每月僅支付最低餘額，這樣以利息叠利息以複式計算，卡債就像滾雪球愈來愈大。

哈默爾指出，這對夫婦若繼續以每月最低還款額支付卡數，即使沒有額外消費，那大約需要25年才能還清一張卡的債務，還要多17年才能還清另一張卡的債務，等到兩人還清這筆錢時都快60歲了。換言之兩人一生都在償還巨額信用卡債務。

儘管兩人累積的債務是如此巨大，但依然繼續豪花，例如2022年在加州 度假一個月就大約花了2萬元。哈默爾驚呼，「你們過得就像千萬富翁一樣，實在不敢想像如何花費」。

除信用卡債務外，兩人還欠著近8700元的學生貸款 、超過5萬3500元的特斯拉汽車貸款，每月光是償還汽車貸款就超過1000元。

★專家建議 雪崩式還債法

對於這類債務，財務專家通常建議採用「滾雪球還債法」(snowball)或「雪崩式還債法」(avalanche)來還債。

滾雪球式，即先償還最小的債務或餘額最低的帳戶，然後對所有其他未償還債務則最低還款。一旦還清了最小的債務，就繼續償還下一筆最小的債務，依此類推。

雪崩式，就是首先償還附加最高利息的債務，而不管實際欠款多少。在償還這筆高利息債務的同時，每個月還在支付其他債務的最低還款額。一旦還清了這筆債務，就轉向下一個最高利息的債務，同樣依此類推。

但哈默認為，對於艾莉莎及康諾爾來說，這兩種方法都還不夠，而是徹底改變目前的生活方式。

他建議馬上關閉所有信用帳戶，然後賣掉房子搬到生活成本較低的地方，或申請「房屋淨值信貸額度」(HomeEquityLineofCredit，HELOC)來幫助償還債務，同時降低每月的利息支出。

HELOC的利率 明顯低於信用卡的高利率，但要注的是，若透過這方式貸款，應該意識到存在各種風險，包括可能失去主要住所、結算費或浮動利率的波動，若是還款問題持續存在的話，最終只會為自己挖更大的坑。