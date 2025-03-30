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理財女性篇／女性存錢為何比男性少？理財更需策略

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理財健檢篇／脫貧之道 不浪費錢在這8件事

編譯周靜芝

過去幾年來，美國貧窮問題日益嚴重。根據金融顧問公司Debt.org的資料，約3790萬或11.5%美國人生活貧困；人口普查局的報告指出，在2024年，如果一家四口年收入低於3萬1200元，就算是生活貧困，這數字對單身者而言是1萬5060元。

儘管這些數字看來悲慘，但脫離貧窮是有可能的。理財網站GO Banking Rates訪問了一些人，他們表示自己出身貧窮，雖然現在經濟大有改善，但不會浪費金錢在以下這八件事。

1.快時尚或廉價鞋：「天生聰穎」（Born Bright）一書作者C·尼可·梅森（C. Nicole Mason）說，小時候每年會買兩次鞋，一次在秋天、一次在春天。她母親買的是高品質的鞋，因為它們耐用。直至今日，在買衣服時，她仍相信質量重於數量。

2.租屋或租車梅森表示，小時候遇房租上漲，便意味著得搬家，這影響了她對租屋與購屋的看法。她25歲時，房東要提高房租，促使她買了第一個家。她意識到明智的財務選擇是購買，而非繼續面對不可預測的租金上漲；現在她擁有三棟房屋，累積了不少資產。梅森買車不租車，她體會「合約結束時，沒得到任何東西，還欠租車公司損耗費」。

3.滯納金或附加費：梅森堅持的另一件事是滯納金與附加費，窮困的時候，這些費用有時無可避免，且代價高昂。梅森指出，她會準時繳付帳單，避免滯納金，並遠離有大量費用或附加費的金融商品。

4.護膚或護髮美容產品：梅森說，市值數十億元的美容業努力說服消費者花錢在皮膚和頭髮保養上。她僅維持簡單的皮膚和頭髮護理程序，只靠幾種保養品，花的時間不超過五分鐘。

5.昂貴的會員費或嗜好：梅森加入的健身房「非常基本」，也避免參加只限會員的俱樂部，對花稍健身房、俱樂部或嘗試最新健身熱潮的邀請加入說「不」。

6.外出用餐：理財網站GreenPal共同創辦人金·卡巴耶魯（Gene Caballero）表示，他的理財歷程頗為戲劇性，在不富裕的環境中長大，最後步入中上階層。他說，即使現在財務已經穩定，這些經歷大大影響了他的消費習慣。卡巴耶魯從不浪費金錢的一件事就是經常外出用餐。他說，雖然這是他現在負擔得起的事，但是花高價換來一些他可在家花小錢就能做出來的東西，讓他還是無法接受，他更喜愛在家烹飪所帶來的簡單與節約。

7.高級服裝：這是卡巴耶魯不揮霍的另一件事。他說，雖然昂貴品牌的最新時裝頗具誘惑，但他選擇品質與功能性，而非名牌；愛惜金錢、不被品牌誘惑所動搖的教誨，很早就深植他心中。

8.電視與串流服務：最後，卡巴耶魯表示，他在支付電視費用上也很節儉。他說，在一切資訊與娛樂都可以在網路上大量取得的時代，為有線電視或衛星電視支付高昂費用，對他來說並不合理。如果有特別想看的電視節目，卡巴耶魯會與朋友或家人共用帳號。他表示，在匱乏的環境下成長，讓他了解金錢的價值，以及區分「需要」與「想要」的重要；這些對他的消費觀仍有很大影響，幫他做出明智的決定，在享受成就與維持謹慎的生活方式間取得平衡

耶魯 租車 人口普查

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