理財甩債篇／卡債滾雪球? 「72法則」算出欠款翻倍時間

一旦揹上卡債，高利率會讓債務像滾雪球般增加，只有盡快還清債務，盡快還清債務才能走出困境。(圖／123RF)

任何擁有信用卡的人都知道，一旦揹上卡債，高利率 會讓債務像滾雪球般，成為難以承受之重；但有個簡單的法則，可在為時未晚前，將財務從險境中拯救出來。

每日郵報報導，「72法則」就像祕密武器，可讓信用卡的還款額不致失控，而它的妙處在於十分容易應用；簡單來說，如用72除以信用卡年利率，便可得出債務翻倍所需的年數。

這個令人驚奇的公式，揭示了卡債族如何在短短的時間，不知不覺讓借貸金額翻倍。例如信用卡年利率為24%，以72除以24，代表如果不還錢，債務每三年就會增加一倍；因此，1000元的未償餘額在三年內會增至2000元，六年內會滾成4000元。

「72法則」強調了為什麼盡快還清債務來避免這類複利是如此重要，即使每月繳了最低還款額，有相當大部分是支付利息費用，而非減少欠款總額。

目前多數信用卡利率介於18至30%間，視持卡人的信用分數與信用卡類型而定。

透過「72法則」，消費者可意識到與銀行協商或整合債務，以取得較低利率的重要性，有助減緩翻倍效應，並更快地還清未償餘額；此外，也可促使先償還最高利率債務，以防止任何額外的雪球效應。

金融專家警告說，愈來愈多的美國人每月只繳信用卡最低還款額。費城 聯邦儲備銀行的「2024年第三季洞察報告」顯示，有10.75%的卡債族只支付非繳不可的金額。

該報告也指出，30天拖欠率上升10%，達到驚人的3.52%，亦即有更多消費者拖欠每月的信用卡付款。

財務顧問雷利(Brian Riley)指出，消費者僅支付信用卡最低應繳金額的比率增加，是個預測指標，說明家庭預算持續受到壓力。他說，當循環消費債務已達歷史新高，通貨膨脹 的問題持續影響家庭預算，發卡機構必須密切注意脆弱的組合指標。

另據樂齡會(AARP)調查發現，50歲以上族群逾半以上目前仍有未清償卡債，其中醫療支出是最常見的支出。對此，專家建議盡可能提高還款以及減少持卡數量，是幫助長者有效擺脫卡債的方法。

個人理財網站Bankrate分析師羅斯曼(Ted Rossman)指出，信用卡公司設定的最低繳款額通常僅包含利息與1%本金，如此還款速度非常慢。若想真正減少債務負擔，應停止繼續使用信用卡進行新的消費或是提高每月還款金額，建議每月償還金額可佔收入5%。

雖然目前信用卡平均利率已超過20%，但仍可以申請「零利率信用卡」，也就是享有15個月、18個月甚至21個月不計利息的優惠期，加速清償本金。不過一旦優惠期結束，信用卡公司就會開始對剩餘的欠款計算利息。