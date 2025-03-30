理財如果篇／如果我有10萬元閒錢 規畫儲蓄 為退休做準備

退休儲蓄帳戶最大的優勢在於這些存款或資產增加時不必繳納稅款。(圖／123RF)

財經媒體「聰明資產」(Smart Asset)指出，若想投資10萬元有許多選項，但關鍵在於提前規畫儲蓄，以應對突發狀況或緊急支出。同時，從長遠角度來看，妥善投資也能為退休 生活做好準備。

為退休儲蓄應該要是每一個人的主要目標，如果還沒開始替退休後的生活做打算，那麼把10萬元的資金存進退休帳戶，可能會產生巨大改變。

退休帳戶 種類很多

常見的退休儲蓄帳戶與計畫包括雇主提供的401(k)、403(b)和457(b)計畫，但這類帳戶每一年的年度存款額度有所不同。

舉例而言，2025年的401(k)退休帳戶上限是2萬3500元，加上聯邦政府現行規定，50歲以上民眾每年有7500元的「追加存款」(catch-up contributions)額度，而60歲到63歲的民眾每年則有1萬1250元的「超級追加存款」(super catch-up contribution)上限。

2024年的401(k)退休帳戶上限為2萬3000元，50歲以上民眾的追加存款為7500元。

退休儲蓄帳戶最大的優勢在於這些存款或資產增加時不必繳納稅款，只需要在真正退休、領取退休帳戶資金時繳納所得稅。

雖然將薪資直接匯入退休帳戶代表實質領到的薪水變少，但若有10萬元的閒置資金，代表此人可以承擔月收入減少的影響。

如果雇主提供的退休計畫額度已經滿了，或者雇主不願意提供這類福利，不妨考慮「個人退休帳戶」(individual retirement account，簡稱IRA)。

2025年，個人退休帳戶的門檻與2024年相當，50歲以下的個人，每年可存入 7000元，50歲以上則追加增至8000元。

傳統IRA提供與401(k)相同的好處，存入的資金不用繳稅，只有在提領時需要繳稅，但IRA不像401(k)直接從薪水中扣除，這表示無法直接從薪水中扣除款項。

除了個人退休帳戶(IRA)之外，另有一種新選擇叫作「羅斯個人退休帳戶」(Roth IRA)，傳統IRA可稅前扣除減少應稅收入，Roth IRA則可免稅提取資金。另外還有一種「後門羅斯個人退休帳戶」(Backdoor Roth IRA)適用於高收入族群，可透過轉換方式實現免稅增值。

如果存款人目前還在職業生涯的早期階段，Roth IRA是更好的選擇方案，因為目前的收入可能低於職涯後期的收入，因此可選擇現在繳納所得稅，以減少未來的稅務負擔。

美國互惠財富集團(Mutual Wealth Group)資深產品專家史蒂芬‧王(Steven Wang，音譯)3月1日應邀至世界日報大樓分享「2025理財稅務講座」，他指出，最常見的盲點(誤區)是許多民眾以為IRA帳戶只能在銀行或股票基金平台供款，「其實還有更多穩健且高效率的投資選擇」。

此外，民眾往往不知道，即使提前解約或轉換工作職涯跑道，401(k)帳戶都可以轉移至更有利的投資平台，「這種稱為roll over IRA的操作，能為民眾創造更好的理財效益」。

針對近來熱門的Roth IRA轉換議題，史蒂芬特別提醒投資人必須謹慎。他說：「許多人為了追求未來免稅，刻意做Roth conversion，卻忽略當前的稅負成本。特別是年長者，轉換後未必有足夠時間等待帳戶增值，反而可能得不償失。」(註：Roth conversion是將存在稅前延稅帳戶中的投資，轉換至稅後投資帳戶)

定期存款 利息較高

多數大銀行的儲蓄帳戶利率 極低，約落在0.05%甚至更低；若要尋找利息較高的蓄帳戶，通常是線上金融機構提供的服務。

人們如果真的要把錢存進金融機構，不妨考慮「定期存款」(certificate of deposit，簡稱CD或定存)，定存通常有一個固定的期限，從一個月到最長10年不等；定存尚未到期之前，存戶雖然可以提領資金，但會被扣除部分利息作為提前解約的懲罰。

定存的流動性較低，定存的回報是比一般儲蓄存款更高的利息，通常期限愈長，利率愈高。如果資金量體夠大，例如10萬元以上的金額，或許可以獲得更優惠的定存利率。

將資金存入定存帳戶，雖然暫時喪失使用彈性，但銀行相應會提供支付保障，且只要存款銀行有「聯邦存款保險公司」(Federal Deposit. Insurance Corporation，簡稱FDIC)保險，資金就是安全的；FDIC提供每位存戶存款保險金額上限25萬元的保障。

貨幣市場 另一種選擇

貨幣市場(money market)帳戶是另一種選擇，這些帳戶通常提供比傳統儲蓄帳戶更高的利率，另外附加部分支票簽發和簽帳金融服務。