移民專頁／遞交I-864 需提供W-2和1099

為父母申請綠卡，如果本人的收入夠，就不需要用家庭成員的收入來擔保。（圖／123RF）

讀者問：

我是美國公民，正在為父母申請綠卡 。我的收入夠擔保，但過去幾年報稅 都是跟配偶聯合報稅。根據I-864 instruction上這段話：如果不是聯合報稅，就提供個人的報稅紀錄。如果我不把配偶加進來聯合擔保，我就必須提供去年所有W-2和所有1099表格。我不清楚這個「所有」是否包含配偶的表格，看起來很繁瑣。是為了簡化表格，乾脆讓配偶也填一份I-864a作為聯合擔保人？

答:

你可能對I-864表格說明書上的那段話理解錯了。它所說的是，如果你提供的是聯邦個人所得稅申報表的複印件，你必須附上與申報表相關的每一份W-2表格和1099表格的複印件。如果你提供的是聯邦個人所得稅申報表的IRS稅務紀錄(Transcript) 而不是複印件，則無需附上這些表格的複印件，除非你與配偶聯合報稅且僅用你的收入來滿足資格要求。

根據法律規定，如果你本人的收入夠了，就不需要用你的家庭成員的收入來擔保，家庭成員也不需要填寫 I-864A。上面那段話，只是說，遞交I-864 時，你可以遞交聯邦報稅表以及所附的所有的W-2表格和1099表格來證明你的收入。你也可以遞交 IRS稅務紀錄 (Transcript)，來證明你的收入。如遞交後者，就不需要遞交W-2和1099。

但是，如果你是聯合報稅，你自己的收入足夠擔保，你仍需要遞交證明自己收入的所有的W-2表格和1099。這並不是說，你配偶填寫I-864A，你就不需要遞交W-2表格和1099。

編按：

I-864表，也稱為經濟擔保書(Affidavit of Support)，是重要的移民 文件，為證明移民申請人有足夠的經濟支持，避免親屬類移民因公共負擔而被拒絕簽證、綠卡或入境美國。

I-864A表，正式名稱為「合同贊助家庭成員」(Contract Between Sponsor and Household Member)，與 I-864表密切相關。當I-864表的主要贊助人收入或資產不足以滿足財務擔保要求時，用於將家庭成員的收入或資產計入總支持額。