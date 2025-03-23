移民專頁／I-485被拒 和I-864有關係嗎

讀者問：

我的丈夫是公民，我在OPT期間拿到combo卡(現已啟動)，申請了婚姻綠卡 ，同時遞交了I-130和I-485，擔保人是家人，不是丈夫。結果，I-485被拒，I-130延至24個月(本來是7個月)。移民 局在notice裡說，需要有最新版本I-864，擔保簽名需要擔保人最近一年的報稅 證明，但是這些材料律師都寄過去。移民局在notice裡也寫到，他們已經收到了這些東西，我們覺得很困惑，想申請開案。請問，motion to reopen還需要準備些啥？還有combo卡問題現在已經過了18天，是不是EAD和AP已失效？如果能在30天內reopen之前，還需不需renew EAD和AP？準備再重來一輪，現在是政策調整了嗎？連婚綠都這麼難了？請問現在I-130要等多久？

答：

因為沒有看到你的I-485的拒絕信，不清楚移民局究竟基於什麼原因拒絕你的I-485申請，因而無法建議你遞交motion to reopen時，要準備什麼材料。根據你提到的，似乎是移民局之前發過補件通知，讓遞交新版本的 I-864，以及擔保人最近一年的報稅證明，但你又說，這些材料律師都遞交了，移民局也收到了，仍然拒絕，所以你們覺得很迷惑。

根據我們的經驗，移民局在最終的拒絕信上，一定會講原因的。有可能是你補的材料不夠完整，例如報稅單不是完整的報稅單。完整的報稅單應包括各種附表及W2等。或者報稅單裡用到了某個住在一起的家庭成員的收入，那個家庭成員沒有遞交I-864A。或者報稅的收入不夠等。

你提到「擔保人是家人，不是丈夫」也是不對的，你先生是申請人(Petitioner)，也是擔保人(Sponsor)，即使他的收入不夠，他仍需要填寫I-864。你提到的家人擔保人，應為聯合擔保人(joint sponsor)，不排除是因為聯合擔保人的報稅證明不完整，導致I-485被拒。

從技術上，I-485被拒，而在I-290B等待期間，你的EAD在過期日期前仍可使用，但不可以使用AP離境，除非之後I-290被批准。

基於婚姻的調整身分申請，I-130和I-485是一起遞交，移民局一起審理的。移民局對I-485作出決定後，你先生為你遞交的I-130 也很快會有結果。