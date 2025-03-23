旅遊／讀歷史、看生活…到壁畫之都里昂「趣」尋寶

全歐洲最大的壁畫Le Mur des Canuts 。(圖片由作者提供)

法國的里昂是歐洲有名的壁畫之都，收集這些壁畫的有趣之處在於，有些地處偏遠的壁畫，可能眾裡尋它千百度 ，它卻在不經意之時，悄然出現眼前。在尋其芳蹤之時，還可以順便在大街小巷中穿梭，更進一步認識這個有趣的城市。

里昂從30幾年前就開始建構這些大型壁畫，並且不斷發展更新。壁畫的題材包羅萬象，向人們展示出里昂的歷史、文化，以及一般人的生活……等。

由於里昂的壁畫實在太多，不太可能在一天中同時逛完，所以我們選了幾個好天氣去探訪這些壁畫，有些壁畫找了好久才找到，有些還是出門散步時「不小心」遇到的呢!

看看這個畫中女生在看什麼書呢?跟牆上的人做有趣的「互動」是來到這裡的觀畫者們必做的事。(圖片由作者提供)

不同時期的le mur des Canuts(1987-1997-2013)。(圖片由作者提供)

絲綢工人之牆 6樓高

龐大的絲綢工人之牆Le mur des Canuts創作的時間最早，面積占了1200平方公尺，共有6層樓高，是歐洲最大的壁畫。牆上的繪畫展示出了la Croix-Rousse橙十字區的歷史。這幅壁畫並不是一直是同一個主題，其中還經過幾次的變遷及修改。畫中有一個三十年前被畫在壁畫上的26歲女生，現在被藝術家們重新繪製，在新的壁畫上還可以看到她帶著自己的孩子出現在畫中呢！

若到里昂來玩，千萬不可錯過這幅全歐洲最大的壁畫，也不要忘了跟畫中人合照喔。

交通資訊

地址： bd des Canuts et rue Denfert Rochereau 69004 Lyon 4ème

迪亞哥不只是畫家，他還為促進墨西哥壁畫復興運動做出了重大的貢獻，在許多地方也留下了他的壁畫作品。位於里昂7區的這幾幅壁畫有些便是臨摹自迪亞哥的作品。(圖片由作者提供)

遠看真以為是被綠葉繁花覆蓋住的牆面呢。(圖片由作者提供)

致敬壁畫之父

看完全歐洲最大的壁畫Le mur des Canuts，接下來我們找到的Diego rivera tribute 壁畫依然規模不小，占滿2棟建築物及另一個牆面，3D的錯視(trompe-l'oeils)壁畫不僅描繪出墨西哥 的歷史，也同時向墨西哥壁畫大師、壁畫之父Diego rivera迪亞哥·里維拉致敬。

里昂的許多壁畫都出自「Cité Création城市創意」這個組織之手。成立於1978年的Cité Création，是由當時里昂美術學院的學生Gilbert Coudène(現在是Cité Création的公司經理)為首組成的團體。現今這個組織已經吸納了70多位的壁畫師，不只法國的里昂，他們在世界各地已經繪製了470多件壁畫作品。除了歐洲的許多城市，連中國及日本 都可以見到他們的藝術作品。

迪亞哥·里維拉Diego Rivera(1886-1957）是墨西哥著名的畫家及活躍的共產主義者。不只他自己，他與妻子芙烈達·卡蘿Frida Kahlo(1907-1954)轟轟烈烈的婚姻也真可稱之為藝術了。許多影視作品便是以他們夫妻為題材的創作，其中以芙烈達為主角的傳記電影《揮灑烈愛》Frida便是箇中翹楚。

位於里昂7區的Diego rivera tribute wall painting。(圖片由作者提供)

À l'arsenal~中可見到芙烈達身穿紅衣位於畫面中間，旁邊是手拿武器準備革命的農人及工人。原畫中右邊還有一位義大利女攝影師同時也是共產主義革命家Tina Modotti。(圖片由作者提供)

每幅畫都是故事

Diego的畫總是背負著厚重的歷史滄桑，每幅畫都在講述著一則故事，讓人不禁感受到沉重的歷史背景。這組壁畫群位於7區的住宅區之間，有點偏遠，位置不太好找，最好依著地圖按圖索驥。

交通資訊：

地址：25 Rue Georges Gouy 69007 Lyon 7ème

位於小公園中間的壁畫，迪亞哥將自己及芙烈達繪於畫面中央，站在他們身旁的是卡特里娜骷髏頭l。可惜到訪時有些地方被破壞了。(圖片由作者提供)