我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛後返舊金山

2月初才失靈 FAA飛航公告系統又故障了

旅遊／讀歷史、看生活…到壁畫之都里昂「趣」尋寶

Emily
聽新聞
test
0:00 /0:00
全歐洲最大的壁畫Le Mur des Canuts 。(圖片由作者提供)
全歐洲最大的壁畫Le Mur des Canuts 。(圖片由作者提供)

法國的里昂是歐洲有名的壁畫之都，收集這些壁畫的有趣之處在於，有些地處偏遠的壁畫，可能眾裡尋它千百度，它卻在不經意之時，悄然出現眼前。在尋其芳蹤之時，還可以順便在大街小巷中穿梭，更進一步認識這個有趣的城市。

里昂從30幾年前就開始建構這些大型壁畫，並且不斷發展更新。壁畫的題材包羅萬象，向人們展示出里昂的歷史、文化，以及一般人的生活……等。

由於里昂的壁畫實在太多，不太可能在一天中同時逛完，所以我們選了幾個好天氣去探訪這些壁畫，有些壁畫找了好久才找到，有些還是出門散步時「不小心」遇到的呢!

看看這個畫中女生在看什麼書呢?跟牆上的人做有趣的「互動」是來到這裡的觀畫者們必做...
看看這個畫中女生在看什麼書呢?跟牆上的人做有趣的「互動」是來到這裡的觀畫者們必做的事。(圖片由作者提供)

不同時期的le mur des Canuts(1987-1997-2013)。(...
不同時期的le mur des Canuts(1987-1997-2013)。(圖片由作者提供)

絲綢工人之牆 6樓高

龐大的絲綢工人之牆Le mur des Canuts創作的時間最早，面積占了1200平方公尺，共有6層樓高，是歐洲最大的壁畫。牆上的繪畫展示出了la Croix-Rousse橙十字區的歷史。這幅壁畫並不是一直是同一個主題，其中還經過幾次的變遷及修改。畫中有一個三十年前被畫在壁畫上的26歲女生，現在被藝術家們重新繪製，在新的壁畫上還可以看到她帶著自己的孩子出現在畫中呢！

若到里昂來玩，千萬不可錯過這幅全歐洲最大的壁畫，也不要忘了跟畫中人合照喔。

交通資訊

地址： bd des Canuts et rue Denfert Rochereau 69004 Lyon 4ème

迪亞哥不只是畫家，他還為促進墨西哥壁畫復興運動做出了重大的貢獻，在許多地方也留下...
迪亞哥不只是畫家，他還為促進墨西哥壁畫復興運動做出了重大的貢獻，在許多地方也留下了他的壁畫作品。位於里昂7區的這幾幅壁畫有些便是臨摹自迪亞哥的作品。(圖片由作者提供)

遠看真以為是被綠葉繁花覆蓋住的牆面呢。(圖片由作者提供)
遠看真以為是被綠葉繁花覆蓋住的牆面呢。(圖片由作者提供)

致敬壁畫之父

看完全歐洲最大的壁畫Le mur des Canuts，接下來我們找到的Diego rivera tribute 壁畫依然規模不小，占滿2棟建築物及另一個牆面，3D的錯視(trompe-l'oeils)壁畫不僅描繪出墨西哥的歷史，也同時向墨西哥壁畫大師、壁畫之父Diego rivera迪亞哥·里維拉致敬。

里昂的許多壁畫都出自「Cité Création城市創意」這個組織之手。成立於1978年的Cité Création，是由當時里昂美術學院的學生Gilbert Coudène(現在是Cité Création的公司經理)為首組成的團體。現今這個組織已經吸納了70多位的壁畫師，不只法國的里昂，他們在世界各地已經繪製了470多件壁畫作品。除了歐洲的許多城市，連中國及日本都可以見到他們的藝術作品。

迪亞哥·里維拉Diego Rivera(1886-1957）是墨西哥著名的畫家及活躍的共產主義者。不只他自己，他與妻子芙烈達·卡蘿Frida Kahlo(1907-1954)轟轟烈烈的婚姻也真可稱之為藝術了。許多影視作品便是以他們夫妻為題材的創作，其中以芙烈達為主角的傳記電影《揮灑烈愛》Frida便是箇中翹楚。

位於里昂7區的Diego rivera tribute wall paintin...
位於里昂7區的Diego rivera tribute wall painting。(圖片由作者提供)

À l'arsenal~中可見到芙烈達身穿紅衣位於畫面中間，旁邊是手拿武器準備革...
À l'arsenal~中可見到芙烈達身穿紅衣位於畫面中間，旁邊是手拿武器準備革命的農人及工人。原畫中右邊還有一位義大利女攝影師同時也是共產主義革命家Tina Modotti。(圖片由作者提供)

每幅畫都是故事

Diego的畫總是背負著厚重的歷史滄桑，每幅畫都在講述著一則故事，讓人不禁感受到沉重的歷史背景。這組壁畫群位於7區的住宅區之間，有點偏遠，位置不太好找，最好依著地圖按圖索驥。

交通資訊：

地址：25 Rue Georges Gouy 69007 Lyon 7ème

位於小公園中間的壁畫，迪亞哥將自己及芙烈達繪於畫面中央，站在他們身旁的是卡特里娜...
位於小公園中間的壁畫，迪亞哥將自己及芙烈達繪於畫面中央，站在他們身旁的是卡特里娜骷髏頭l。可惜到訪時有些地方被破壞了。(圖片由作者提供)

牆旁有鴿群凌空飛舞，綠葉爬滿窗旁。(圖片由作者提供)
牆旁有鴿群凌空飛舞，綠葉爬滿窗旁。(圖片由作者提供)

墨西哥 百度 日本

上一則

旅遊／天姥山、如意橋…走進溫州的仙氣山水

下一則

旅遊／沐浴金色布拉格 訪歐六國收獲滿行囊

延伸閱讀

遊輪專家 極品假期 推出2025維京河流遊輪全包價 限時大促銷

遊輪專家 極品假期 推出2025維京河流遊輪全包價 限時大促銷
永久關停後首日 海傍公路公園壁畫遭惡意塗鴉 創作者痛心

永久關停後首日 海傍公路公園壁畫遭惡意塗鴉 創作者痛心
舊金山海傍公園4月12日開放 將辦命名比賽

舊金山海傍公園4月12日開放 將辦命名比賽
公園局攜藝術家改造 金山社區再增1籃球場地

公園局攜藝術家改造 金山社區再增1籃球場地

熱門新聞

中國走線客人數近年大增，更來自全國各地。圖為去年10月在美墨邊境進入美國的走線無證客。(美聯社)

封面故事／百萬華人無證客 申庇難

2025-03-16 11:10
移民與海關執法局優先逮捕犯罪或身負遞解令的非法移民，圖為執法人員在佛州逮捕非法移民。身負遞解令的華人移民「都很恐懼」。(美聯社)

封面故事／ICE全美搜捕非法移民 華人恐懼蔓延

2025-03-16 14:56
紐約州長島的東漢普頓鎮阿瑪甘塞特學校，因一張失蹤的25元禮品卡，搞得校長和檢舉人皆去職。 (截自谷歌地圖)

美國現象／失蹤的25元禮品卡 鬥垮長島富區女校長

2025-03-16 02:22
未提交「房產交易預扣稅」會被罰款，圖為示意圖。(美聯社)

報稅續篇／華女賣房竟遭罰2萬 申訴2年後才找到原因

2025-03-16 02:23
圖為首批犯有重罪的無證移民2月4日被押上美國軍機，遣返出境。(路透)

無證客被捕到遣返 有數月空窗期 「專機遣返最可怕」

2025-03-19 18:55

詐騙ing／FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻刪

2025-03-16 02:25

超人氣

更多 >
美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益
美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了
不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路
傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是

傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是
成績最優異的5大星座：它「學術無所不能」高居榜首

成績最優異的5大星座：它「學術無所不能」高居榜首