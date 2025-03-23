旅遊／沐浴金色布拉格 訪歐六國收獲滿行囊

奧地利維也納街頭。(圖片由作者提供)

到達巴黎後，我們全家在香榭麗舍大街上車，參加法國文華旅行社組織的歐洲六國遊，該社張先生擔任我們六國遊全程的導遊。

下午，我們就到了法德邊境 ，邊境上沒有關卡，也沒有明顯邊境標誌，所以到德國 一點也沒有穿越邊境過的感覺，只是高速公路上的標牌顏色由綠色變成藍色，地名由法語變為德語。5點左右到了當天目的地海德堡。

德國海德堡。(圖片由作者提供)

海德堡 二戰倖存古城

海德堡是二戰唯一倖存的德國古城，因盟軍占領德國後需要安頓司令部的地方而保存下來。海德堡大學位於山崗上，山崗綠樹蔥蘢，古堡紅牆隱現其中；到海德堡大學的主樓，接著沿內卡爾河走回海德堡老橋。橋頭有個銅猴雕像，銅猴拿著一面鏡子，喻義「認識自己」。

海德堡老橋頭的銅猴。(圖片由作者提供)

第二天整個上午在德國境內開車，進入捷克瑪利亞溫泉市時，已是中午時分。小鎮不大，不到二十分鐘就能走完；我們隨大流參觀市內古老的聖巴托羅繆教堂和舊市政廳。張導特意帶我們參觀溫泉大廳品嘗泉水，這裡到處有不同口味的泉水噴口，供遊客們免費品嘗，據說對健康有益。

金色的布拉格。(圖片由作者提供)

布拉格的伏爾塔瓦河。(圖片由作者提供)

第三天早上遊覽布拉格；布拉格城堡位於伏爾塔瓦河的丘陵，曾是捷克要塞，現今是捷克總統居所，為外國元首來訪舉行歡迎儀式和接受各國大使國書的地方。城堡內有三個庭院，站在城堡廣場眺望布拉格市，美景盡收眼底。

我們漫步到布拉格城堡最重要的地標聖維塔大教堂，張導詳細介紹歐洲主要建築風格的特點。離開教堂來到聖喬治大教堂，並從這兒步入黃金小巷。這是一條出售手工藝品的商業街，所有建築都小小的，色彩豐富像童話世界。

穿過黃金小巷就出城門了，門外有個觀景台，是俯瞰布拉格市最佳地方。滿眼紅瓦屋頂高低參差，有青銅色尖塔、圓頂聳立其中。遠方伏爾塔瓦河蜿蜒流淌於十里繁華鬧市，古典式橋梁依次排列於河上，風景旖旎，美不勝收。

來到布拉格最有名的查理大橋，橋旁有查理四世雕像，大橋東頭塔樓是一座高高的哥德式城樓，很有特色。走過大橋，妻女跟隨大夥兒到一個河中島參觀卡夫卡故居。

翌日凌晨，我4點多起床，乘地鐵 去布拉格城堡觀景台，我看到晨曦中的布拉格，在旭日淡淡陽光的沐浴中，整個城市塗上金紅色，這就是聞名於世的金色布拉格美景，真不虛此行矣，

離開布拉格，開車約一個小時後到達斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦。布拉提斯拉瓦橫跨多瑙河，老城區坐落北濱；我們步行於老城區的石板小巷，依次遊覽主教宮、舊市政廳、貿易博物館和米哈爾門。

下午去山崗參觀布拉提斯拉瓦城堡；該城堡歷史上是王宮所在地，現在是該市歷史博物館。繞著城堡參觀後進入城堡的院子，再到城堡的後花園參觀，城堡外的觀景區可遠眺多瑙河兩岸的城區。

匈牙利布達佩斯的馬加什教堂和伊斯特萬一世的雕像。(圖片由作者提供)

流經布達佩斯的多瑙河。(圖片由作者提供)

布達佩斯 繁華盡收眼底

在布拉提斯拉瓦市遊覽約四個小時後，我們離開斯洛伐克，於傍晚到達匈牙利首都布達佩斯；布達佩斯是由布達和佩斯兩座城結合而成的，以南北向穿過城市的多瑙河為界，河西是布達，地勢較高，河東是佩斯，地勢低。

布達佩斯是舊地重遊，25年前我來此旅遊，如今漁人堡修葺一新，城堡尖塔、城牆走廊，和馬加什教堂，都一片雪白色，襯著教堂鮮豔的五彩琉璃瓦，非常吸引人。

我們步行到獨立戰爭紀念碑，瞻仰紀念碑中匈牙利民族獨立英雄裴多菲的雕像，接著到匈牙利總統府前觀看換崗儀式。再往前步行到布達城堡，即奧匈帝國的匈牙利皇宮，宏偉典雅，茜茜公主曾在此長期居住。從這兒可俯瞰多瑙河及河上的伊麗莎白大橋、遠眺河對岸的佩斯，十里繁華盡收眼底。

當天最後參觀的景點是英雄廣場，廣場呈東北－西南方向，西北邊是美術博物館，東南邊是藝術畫廊；英雄廣場是城市的中心廣場，1896年為紀念匈牙利民族在歐洲定居1000年而興建，現已成遊覽勝地，每當重大節日或外國元首來訪時，都要在此舉行盛大儀式。

奧地利維也納的美泉宮。(圖片由作者提供)

奧地利維也納的史特勞斯雕像。(圖片由作者提供)

第六天早晨離開布達佩斯，下午1點多進入維也納，第一個景點是城市公園裡的史特勞斯雕像。雕像金光閃閃，彷彿時間凝固在音樂家拉小提琴的那瞬間。出了公園我們轉到附近的貝多芬青銅坐像，沉思中的貝多芬與雕像基座的活潑孩子們形成鮮明的對比。

接著到維也納金色大廳，每年新年音樂會就在此舉行。從金色大廳來到市中心的霍夫堡宮，哈布斯堡王朝的宮苑，奧匈帝國的冬宮。自1275年到1913年間，經多次重建、修建成18個翼、19個庭院和2500個房間構成的迷宮。哈布斯堡王朝在歐洲歷史上留下濃彩潑墨的一頁。

接著乘車到維也納城西南的美泉宮，神聖羅馬帝國哈布斯堡王朝的夏宮。美泉宮得名於一眼泉水，這裡原是一片開闊的綠地。馬蒂亞斯皇帝狩獵到此，飲一泉水，心神清爽，稱此泉為「美麗泉」。1743年，瑪利亞女王下令在此建宮，於是出現氣勢磅礴的宮殿和巴洛克式花園，面積達2.6萬平方米，僅次於法國凡爾賽宮。整個宮殿共有1441間房間，其中45間開放參觀。

鳥瞰奧地利薩爾茨堡。(圖片由作者提供)

莫札特故鄉 鳥瞰薩爾茨

翌日我們來到偉大音樂家莫札特的故鄉薩爾茨堡；薩爾茨堡是奧地利一個古樸典雅的小城，莫札特故居是一棟五層樓高的公寓。之後我們依次遊覽官邸廣場、莫札特廣場和大教堂等，接著乘電纜車上小山去薩爾茨堡要塞。進入要塞後到觀景台鳥瞰薩爾茨城，整個城市依山傍水，盡收眼底。薩爾察赫河從西北到東南向貫穿小城，對岸的青翠山巒與眼底的密密麻麻的白色建築相互依偎，構畫出歐洲小城的獨特景色。

接著到因斯布魯克，一個迷人的山城，是哈布斯堡家族的主要住所。我們飽覽因河畔的阿爾卑斯景色，並步入舊城區小巷，參觀因斯布魯克的地標－黃金屋頂；1494年－1496年間，神聖羅馬皇帝馬克西米利安一世新婚之際，委任尼克斯將從前破舊的挑樓改建成為有哥德式穹隆的觀賞陽台，在此欣賞廣場上的比賽和戲劇表演。

因河對岸阿爾卑斯山麓下排列著五彩外牆的尖頂樓屋，與急湍的碧綠因河，一靜一動，夕陽下色彩層次分明，美景如斯。

結束山城旅遊，我們來到蒂羅爾州塞弗爾德小山村，此地是奧地利冬季滑雪勝地，到處是山居別墅和旅館。當夜我們入住，靜坐在房間陽台上，邊吃晚餐邊看夕陽落山，享受「山氣日夕佳、飛鳥相與還」的田園生活。

瑞士巴塞爾市政廳。(圖片由作者提供)

萊茵河瀑布 清澈碧綠

次日上午，我們出奧地利國境後，沿著德國瑞士邊境的高速公路行駛，一會在德國一會在瑞士，來回穿梭於兩國之間，這也是歐洲旅遊的一大特色。中午時分我們到瑞士諾伊豪森有名的歐洲第二大瀑布－萊茵河瀑布。我們一邊吃西式快餐一邊欣賞眼前的瀑布，瀑布就像小號版黃河壺口瀑布，不過水質清澈碧綠，然而終究無法與氣勢磅礴的黃河壺口瀑布相比。

下午我們前往瑞士巴塞爾，首先參觀巴塞爾市政廳，位於中萊茵橋頭，是1504年所建的晚期哥德式建築，以紅砂岩石砌成，建築通體褐紅色，建築正面及內部裝飾著精美壁畫，室內鋪的橙紅色地板和彩色玻璃，均屬於16世紀勃艮第哥德式晚期風格。下午6點多，結束瑞士一日遊，我們結束歐洲六國之行。