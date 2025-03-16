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新聞眼／中國博士生犯下英國連續性侵案 受害者逾50人

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中國留學生鄒鎮豪涉性侵案28項指控，在倫敦被裁定有罪。(路透)
中國留學生鄒鎮豪涉性侵案28項指控，在倫敦被裁定有罪。(路透)

中國留學生犯下英國最嚴重的連續性侵案之一，受害者可能超過50人。」英國在3月5日針對中國留學生鄒鎮豪的性侵案，判決28項指控有罪。

來自中國廣東的鄒鎮豪，就讀於英國倫敦大學學院(UCL)機械工程學博士班，被發現2019年以來在英國、中國兩地犯下多起性侵案，其中有多人遭到下藥、意識不清，且過程都被鄒鎮豪錄影，警方查獲的影片多達1270支，受害者至少超過50人以上。

英國警察在鄒鎮豪住處搜出好幾個小型攝影鏡頭。(路透)
英國警察在鄒鎮豪住處搜出好幾個小型攝影鏡頭。(路透)

英國最嚴重連續性侵案

這起案件被英國警方認為是近年最嚴重的連續性侵犯罪之一，而受害者幾乎都是華裔或中國女性，當前還有非常多被害人尚未辨識出身分、或是可能根本不知情，同時由於犯案地點也包括中國，讓案件的調查更為複雜。

鄒鎮豪(Zhenhao Zou)是現年28歲、來自中國廣東東莞的留學生，於英國倫敦大學學院(UCL)機械工程學博士班就讀。「轉角國際」查閱中國廣東工業大學國際教育學院的資料，在2021年招生簡章中發現鄒鎮豪的身影——他在2017年赴英留學，當時先在貝爾法斯特女王大學(QUB)讀書、而後2019年再攻讀UCL，在外人眼中看似是品學兼優的好學生，但實際上卻是犯下英國最嚴重性犯罪之一的惡徒。

根據英國警方的調查，鄒鎮豪在2019年至2024年之間，至少對10名女性犯下強暴事件，案發地點在英國倫敦以及中國兩地；而10名被害女性中有3人是在倫敦發生、另外7人在中國被害。

拍1270影片 地點含中國

警方調查過程中也查獲鄒鎮豪持有大量的偷拍影片，總計1270支影片、時數達1660小時，其中已可辨識為鄒鎮豪性侵女性的影像至少58支。警方也表示，從鄒鎮豪拍攝的大量影片來看，受害者可能至少超過50人以上。

鄒鎮豪的犯行能被曝光，是其中一名受害女性在2023年11月時向倫敦警方報案，而後警察在2024年1月24日進入鄒鎮豪位於倫敦象堡區(Elephant and Castle)的高級公寓將他逮捕、並且進行調查。在今年2025年1月底時英國媒體報導鄒鎮豪的犯罪事件，全案也進入倫敦刑事法庭判的審訊，經過一個多月後，3月5日刑事法庭判決鄒鎮豪有罪。

英法院判28項指控有罪

鄒鎮豪目前總計有35項罪行指控，其中有11起強暴事件、1起非法拘禁，3起偷窺罪、10項持有極端色情影像(extreme pornographic image)、3項持有管制類藥物並企圖性犯罪等，28項有罪。

鄒鎮豪於2025年2月3日在倫敦市中心刑事法庭出庭的繪圖。(美聯社)
鄒鎮豪於2025年2月3日在倫敦市中心刑事法庭出庭的繪圖。(美聯社)

根據倫敦警方的調查，鄒鎮豪會在社交場合或是透過社群軟體結識女性(鄒會使用的名字有「Pakho」、「Bohao」等不同化名)，這些女性被鄒邀約到其住所後，鄒趁機對其下藥性侵。鄒鎮豪會將過程用攝影機偷拍錄影，從這些被查獲的影像中可以發現被害人完全失去意識、或在意識不清的狀態下遭到性侵；有一些影片中還聽見被害者掙扎反抗、甚至求饒的呼救。

英國警察發布鄒鎮豪的住處內部，他的家庭優渥，父親在中國國企任職、母親為教職員；他...
英國警察發布鄒鎮豪的住處內部，他的家庭優渥，父親在中國國企任職、母親為教職員；他位於倫敦的住處，房租每月要價4000英鎊(約5150元)。(路透)

藏被害人物品當戰利品

此外，鄒鎮豪犯案後還會特意拿走被害者的隨身物品，蒐集在一個「戰利品盒」當中作紀念，這些物品包括被害者的口紅、髮圈、耳環等等。

鄒鎮豪聲稱「所有影片中的女性都是自願的」，但是倫敦刑事法庭並未採信。但棘手的是，目前從相關影片中已知的受害者至少超過50人，初步從影像判斷都是華人、而有一些發生在中國未知的地點，因此若要逐一確認受害情況，還需要中國方面的配合調查。

倫敦警方指稱鄒鎮豪是「危險的性掠奪者」，並且呼籲有更多被害人可以向警方通報，以查明鄒鎮豪多年來的犯行。鄒鎮豪就讀的倫敦大學學院也在3月5日發布了一份中英文的聲明，譴責鄒鎮豪的性犯罪，「我們對這些嚴重性侵害罪行感到憤慨。我們的心與倖存者同在，並向挺身而出舉報這些罪行並在審判中作證的勇敢女性致敬。」

英國警方表示，呼籲任何知情人士，可以透過警方的網頁、以及email：[email protected]直接聯絡警方。

鄒鎮豪的判罪，將於6月19日宣判刑期。

英國警察在鄒鎮豪住處搜出的犯案工具與藥物。(路透)
英國警察在鄒鎮豪住處搜出的犯案工具與藥物。(路透)

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