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談藝／每天畫烏克蘭 華人藝術家徐唯辛連續畫了3年

記者許君達
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三年來，徐唯辛堅持每天畫一幅有關烏克蘭局勢的畫，從無中斷。圖為烏軍在收復某據點後，徐唯辛根據新聞照片描繪的插旗圖。(徐唯辛提供)
三年來，徐唯辛堅持每天畫一幅有關烏克蘭局勢的畫，從無中斷。圖為烏軍在收復某據點後，徐唯辛根據新聞照片描繪的插旗圖。(徐唯辛提供)

住在紐約的華裔畫家徐唯辛創作的「每天畫烏克蘭」系列作品也已畫到了第1096圖，在近日的俄羅斯入侵烏克蘭的三周年紀念日，他決定像三年前戰爭爆發首日一樣，將正處漩渦中心的烏克蘭總統澤倫斯基作為畫中主角，並配文「致敬烏克蘭人民的不屈，致敬你們追尋自己的尊嚴與道路。」

紐約華人藝術家徐唯辛堅持三年每天創作烏克蘭主題畫作。(徐唯辛個人官網照)
紐約華人藝術家徐唯辛堅持三年每天創作烏克蘭主題畫作。(徐唯辛個人官網照)

開戰發文 「我只有畫筆」

徐唯辛一直關注國際事件，在俄烏戰爭爆發前，他就根據新聞判斷：一旦開戰，一定會對世界和平影響深遠。而三年前的2月24日，當戰火爆發，他緊張得一夜沒睡，因為如果和平的天秤被打破，必然會波及到全世界。

當夜，澤倫斯基在面對俄軍逼近基輔的局勢下，堅守不退，向全世界直播自己的抵抗意志，徐唯辛「特別感動」，連夜畫出了澤倫斯基肖像，然後以「我沒有槍，只有畫筆」的配文，發布在自己的推特(現稱X)上，收穫了大量關注。翌日，他又根據新聞影像，畫了一張俄軍直升機突擊基輔的場面。

徐唯辛油畫科班出身，以人物群像作品成名，代表作包括「礦工肖像系列」、「歷史中國眾生相」等。他從自己的專業背景出發，考慮到單體藝術作品即使立意足夠，但若表現形式缺乏精心布局，依舊會有缺憾。

在連續畫了烏克蘭三、四天後，他靈感閃現：用iPad畫作每天記錄戰爭進程，並附以一段中英文題注，營造成日記的形式，然後發到社群平台。他設想，如果戰爭曠日持久，那麼他一日不斷堅持創作，本身就成了一種行為藝術。

徐唯辛每日畫作的內容不定，多數時候是當日與烏克蘭有關的新聞人物，包括各國政要、烏克蘭軍人或難民，有時也描繪與戰爭有關的場景，甚至還曾以戰火中與人一樣受苦的動物為主題作畫。

戰爭剛開始時，徐唯辛畫澤倫斯基的草稿。(徐唯辛提供)
戰爭剛開始時，徐唯辛畫澤倫斯基的草稿。(徐唯辛提供)

因此，他需要大量閱讀新聞，選出最恰當的當日主題。通常，他作畫的時間為兩至三小時，但他只要有空，就會拿起手機刷新聞，決定當日或次日的主角。這些時間占據了每天的一大半。

三年如一日地堅持做一件事，並不像立志時那樣輕易。徐唯辛介紹，在此期間，他曾感染過兩次新冠病毒，還曾數次長途旅行，也要處理各種家事。而隨著戰況起伏，他在心態上也波瀾不定，有幾次差點中斷，但最終還是堅持至今，沒有落下一天。在最緊張的時候，忙到接近夜裡11時，他才空出手來開始作畫，然後不得不在一個小時內急速完成，以滿足當天的任務。

烏戰三周年當日，徐唯辛創作的澤倫斯基肖像。(徐唯辛提供)
烏戰三周年當日，徐唯辛創作的澤倫斯基肖像。(徐唯辛提供)

人在美國 仍感命運相關

徐唯辛表示，作為在美國生活的華裔，雖然烏克蘭距離美中都很遙遠，但烏克蘭的成敗關係到世界的未來走向，跟每個人的命運也都息息相關。

他認為，今天無論是在美國還是在全球任何的和平國家，之所以能夠自由安全地生活、學習、賺錢、生兒育女，依賴的都是全世界浴血戰勝法西斯、在二戰後得來的國際秩序。而烏克蘭若戰敗，就將標誌著國際秩序崩潰，又回到弱肉強食的叢林社會，「大國仗著拳頭硬，就可以隨便侵略吞並小國。」而從另一方面說，小國發現以前負責任的大國不再可靠，也會紛紛發展核武自衛。「如果戰端再起，大家互相亂扔核彈，到時人類不就要毀滅了嗎？你以為你在法拉盛做生意，不問天下事，就能逃過這一劫嗎？」

烏克蘭 澤倫斯基 華裔

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