封面故事／ICE全美搜捕非法移民 華人恐懼蔓延

移民與海關執法局優先逮捕犯罪或身負遞解令的非法移民，圖為執法人員在佛州逮捕非法移民。身負遞解令的華人移民「都很恐懼」。(美聯社)

今年2月20日，美國國土安全部(U.S. Department of Homeland Security，簡稱DHS)統計資料顯示，川普就任總統第一個月內，國土安全部恢復使用「非法外國人」(illegal alien)作為法定語言，廢除了允許「犯罪的外國人」在學校和教堂等地躲避執法部門逮捕的規定。美國移民與海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement，簡稱ICE)逮捕的犯罪外國人數量增加了一倍，逮捕的在逃嫌犯數量增加了兩倍，邊境偷渡人數下降了93%。

紐約移民律師王君宇說，近來她的「工作特別忙」，因為移民與海關執法局探員四處抓人，而監獄保釋是她的業務之一。有的華人 身負「遞解令」(deportation order)，定期到移民局報到，結果被抓了；也有的要去移民局接受綠卡 面談，綠卡沒通過，但人卻回不來了；有的人沒有遞解令，但因為沒有身分，也被移民與海關執法局逮捕，關進監獄。她表示， 沒有身分的華人移民「都很恐懼」。

不是罪犯 只是沒身分

王君宇說，她主要服務那些身負遞解令多年的華人移民。多年前，他們偷渡美國，申請政治庇護被拒，才有了遞解令。「他們不是犯罪，只是沒有身分。」她透露，他們去移民局報到或面談，但一出來就被逮捕。

她有一個客戶，身負遞解令，每年去移民局報到一次，都沒有事。「但是，他今年去移民局報到，就被抓獲，關在賓州監獄裡。」她估計，現在美國公民及移民服務局(USCIS)與移民與海關執法局(ICE)聯手作業，移民局拒絕綠卡申請，執法局探員等在門外抓人，相互配合。

也有客人是機場進來的，但沒有身分，現住在外州。他們的孩子在美國出生。孩子超過21歲後，就為父母申請綠卡。母親到移民局接受綠卡問話，當場被逮捕。執法局聽說申請人的父親也沒有身分，就去他們家抓父親。「父親躲在房間裡，不敢開門，後來逃走了。」 如果非法移民犯罪的話，優先逮捕。圖為執法人員在佛州逮捕非法移民。(美聯社)

她說，有人雖然有了遞解令，但若有理由留在美國，可以申請翻案，或申請受害者綠卡(U visa)。因此，他們要申請暫緩遣返，要提交 I-246表及155元的費用，但同時要交出護照。「過去，交出護照沒事，但現在可能會被遞解出境。」

她說，有人擔心自己被執法局探員抓獲，送回中國，就把個人資料放在她的律師事務所。「如果他們被抓，就委託我幫他們辦理保釋。」她說，由於被捕的人愈來愈多，委託她保釋的案件也愈來愈多。

執法局抓人 有重點對象

在紐約市法拉盛執業的移民律師高光俊說，移民與海關執法局網站(ice.gov)每天都會更新被捕人數，「數字每天都在增加」。現在，沒有身分的華人都很緊張，擔心移民局的人到家裡抓人。他說，去家裡抓人是不可能的。美國憲法規定，沒有法院開立的搜索令，警察也不能進家抓人。他觀察發現，移民與海關執法局探員目前的逮捕對象主要是以下三種人。

第一種是已經犯罪的非法移民 。他們包括背負通緝令的人及中國的紅通人物。他也有這樣的客戶。移民與海關執法局的探員先寄信給他們或打電話，要他們去辦公室面談(interview)。「我估計，他們有被捕的風險，建議他們不要去。」

他說，他曾經幫助一名華人贏得庇護申請的官司。最近，庇護獲得者的兒子來到他的律師事務所告訴他，他現在是移民與海關執法局的一名探員，被派到加州執行抓捕非法移民的任務，就是逮捕那些「有了犯罪紀錄的非法移民」。 隨著川普上任，移民與海關執法局加大力道逮捕非法移民，圖為執法人員在芝加哥逮捕非法移民。(路透)

第二種是背負遞解令的非法移民。他說，這其中有不少華人。他們或透過美墨邊境非法進入美國，或用旅遊探親留學簽證來到美國，然後申請政治庇護，但申請被拒絕。移民法庭讓他們在規定時間內離開美國，但是他們仍然留在美國。於是，移民局對他們發出遞解令。

第三種是「合法入境但身分黑了」的人，因為某種情況被移民局發現，關進移民局監獄，等待遞解。若要遣返他們回國，移民局要幫他們辦理祖籍國的身分證件，一旦拿到身分證件，移民與海關執法局就會將他們送走。

他也有客戶被抓了，但是沒有一個被遣返，因為遣返非法移民需要幾個條件。首先是要把人抓獲，關進監獄。其次，執法局要給他們辦理出境手續，如護照、旅行證等。最後，執法局安排包機，把他們送上遣返的飛機。

高光俊說，美國是法治國家，即使逮捕非法移民，也要遵循相關的法律程序。執法局探員不能在街上隨便抓人，因為一旦抓錯，問題就會很嚴重。探員先確定準備逮捕的人就是他們要抓的人。例如，如果他們上法庭，法官就能確認是當事人。「這些人出了法庭，移民執法局探員就可以跟蹤，等他們到合適的地方加以拘捕。」

ICE抓人 需當地警察配合

高光俊說，若是非法移民在美國國內犯下罪行，被關進監獄，執法局探員可以去監獄提人，然後遞解出境。「若是去監獄帶走罪犯，需要經過當地政府的同意。」不久前，紐約市長亞當斯(Eric Adams)已經同意與聯邦政府合作，幫助抓捕紐約市內犯罪的非法移民。

他說，紐約市雷克斯島 (Rikers Island) 監獄在東河中的一個島嶼上，占地400畝，監禁約1萬1000人，其中許多都是等待判決的非法移民。只要紐約市政府配合，移民與海關執法局就可以到監獄島逮捕非法移民。此外，執法局探員還可以透過各州的機動車管理部門(DMV)，查到他們要抓遞解的人。