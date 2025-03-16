365行／華人攻讀藝術 自己文化作養分

劉縉寧在快30歲時「轉行」學習藝術，從台北飄洋過海到加州讀書。(受訪者提供)

學藝術有什麼用？儘管類似的質疑仍存在，但在多元發展的當代社會，愈來愈多年輕人選擇追求藝術的道路。在這股潮流中，有不少華人學生遠赴美國學習藝術，尋求突破與成長。

加州 藝術學院(CalArts)教授謝淑妮(Shirley Tse)來自香港 ，她表示，在沒有社交媒體的時代，「藝術界是以實體城市為中心的網絡，你必須親自到紐約、洛杉磯 等城市，與其他藝術家交流並建立聯繫。」在她看來，香港當時缺乏支持當代藝術的基礎設施，因此她選擇遠渡重洋。

來自台北的劉縉寧是謝淑妮的學生。劉縉寧選擇美國的原因是這裡藝術教育的實驗性和自由性。作為一名沒有專業背景的學生，她發現之前的經歷都是如今創作的養分，逐漸造就她獨特的創作語言。

來自北京的朱思凝從大學到研究生都在美國攻讀藝術。她分享了在紐約和洛杉磯兩地學習的感受，她說，「紐約的藝術資源極其豐富，每周都有許多優質展覽，讓我能接觸到最前沿的作品。而加州寧靜的自然環境則讓我有更多時間沉澱，重新審視自己的創作。」她說，「在創作中融入自己的文化背景，有時會難以讓美國觀眾理解。但現在越來越多學生選擇保持特色，而不為了迎合觀眾而妥協。」

朱思凝表示，會在畢業後先使用一年的OPT(學生工作簽)，在探索中適應從學生到獨立藝術家的身分轉變，並嘗試申請藝術家簽證(O1)。謝淑妮指出，O1簽證比普通工作簽(H1)更靈活，但需要申請者提交履歷和作品集，以證明能力。

劉縉寧說，藝術相關的工作本身就少，但有許多藝術家獎助金和展覽機會可以申請，比如藝術家駐地項目等方式提供創作機會，同時減輕經濟負擔。