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星座／3月16日至22日 獅子成熟睿智 巨蟹嫉妒爆棚

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2025年3月16日至22日，本周12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★★

運勢給力，情侶間會因為嘗到相思的滋味而變得更加珍惜對方；工作學習頗有幹勁，有條不紊；財運更是讓人羨慕不已，但也要提防騙子。

幸運色彩：鮭魚

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

這一周你會獲得幸運之神的一些力量，讓你在難關面前也能勇往直前，哪怕單憑你一人之力無法應對，也會出現實力雄厚的小夥伴替你擋槍。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

有好運駐守，做什麼都可以大膽一點，面對愛情無須扭扭捏捏；事業學業運平穩，稍有阻力；求財路上得貴人指點，會有不錯的發展。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

嫉妒這種可怕的情緒正開始吞噬你的靈魂，看到朋友秀恩愛、同事被老闆大肆稱讚，會讓你感覺很刺眼，若不及時抑制這種情緒的蔓延，小心你的人際關係會走向低谷。

幸運色彩：玉石白

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

成熟的一面本周將在你身上展現得淋漓盡致，不僅自己的事情能處理得井井有條，還可以充當身邊朋友同事的軍師。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

總需要和數字打交道的一周，許多時候你都會經受數據考驗，對數字不敏感可不行，太粗心也不行，否則很容易就會在好運面前敗下陣來。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★☆☆☆

這周情緒有些低落，同樣一件事別人能順利做好，你卻總是有些笨拙。這絕非你的能力問題，而是你對自己要求太高，給自己壓力過大。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

小人星座：天秤座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★★

精力旺盛的一周，愛情無需灌溉，花自可綻放，宜把心力都投入到工作與學習當中，你可以獲得花最少的精力實現最大的效果。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★☆☆☆☆

開始要惡補一些必要的技能或知識。出於生活和工作需要，一些東西你不得不從零開始學，雖然過程會很辛苦，甚至想要逃避，但對你的發展絕對有益無害。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

雖然本周經營愛情會讓你感到力不從心，但還有許多其他方向值得你去奮鬥。不如暫且將感情之事放下，去做那些能夠快速發揮你價值的事情。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★☆☆☆

生活壓力過大，自己的事情都有些管不過來，更沒多餘的精力去操心別人的事。適當安排一些有益身心的事，如運動或閱讀，可讓身心得到放鬆。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

本周工作學習、休閒娛樂的時間能得到很好的規劃，忙碌之餘也有機會享受悠閒的時光，最終可實現工作娛樂都兼顧。

幸運色彩：草根白

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

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星座運勢 鮭魚

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