百科／抗癌抗氧化 萊姆也管情緒 但有這毛病不能多吃

萊姆廣泛用於各式菜餚、甜點中，且含有豐富營養。(路透)

在一項調查中，萊姆受歡迎的排名落後於草莓、香蕉、西瓜、葡萄等十幾種水果，許多人只喜歡在健怡可樂上加一片萊姆，或者在魚排上擠一點汁點綴。而萊姆其實廣泛用於各式菜餚、甜點中，且含有豐富營養，每天食用也可以，只要注意部分情況就好。

今日美國報(USA Today)報導，萊姆有20多個品種，其中最受歡迎的是波斯或大溪地萊姆(Persian/Tahiti limes)、墨西哥 萊姆(Mexican/key limes)、紙橙或魚子醬萊姆(finger/caviar limes)、馬蜂橙(Makrut limes/泰國萊姆)。中國是目前第一大的萊姆生產國，每年使用或出口約3億1000萬公噸。雖然亞利桑納州、加州 、佛州 等在國內生產量達數百萬顆，但美國銷售的大部分萊姆都是從墨西哥、秘魯和哥倫比亞進口的。

無論來自哪裡，農業部指出萊姆含蛋白質、鈣、鐵、鎂、磷、鈉、鋅、維生素 C、葉酸、菸鹼酸、維生素A；儘管個頭不大，但每顆含有近兩克的膳食纖維。

麻州總醫院營養精神學家奈杜(Uma Naidoo)表示，萊姆果肉中含有的大量纖維可以平衡微生物群、支持大腦健康，鉀則有利於調節血糖和補充水分」。

維生素C增加鐵吸收率

營養師梅瑟(Jen Messer)則說，除了改善免疫系統、促進產生膠原蛋白，萊姆等柑橘類水果中的維生素C也有助於改善植物性鐵的吸收，這就是為什麼他們經常鼓勵貧血症患者或純素飲食的人將含鐵的食物搭配含維生素C的食物，以提高鐵的吸收率。

紐約大學營養學兼任教授楊恩(Lisa Young)稱萊姆富含抗氧化劑和具有抗炎作用的物質，因此有益於心臟健康並具有抗癌作用；另個令人驚訝的好處是，萊姆皮含有的精油可以幫助改善情緒。

儘管好處多多，有些人應該考慮限制攝入數量。奈杜表示因為萊姆是酸性食物，所以過多會引起腸胃不適，尤其是那些患有胃酸倒流、胃食道逆流的人。楊恩提醒，餐廳裡先切好的萊姆片如果放置時間過長，可能會滋生細菌，所以應該選擇在乾淨的環境中吃新鮮切好的萊姆。梅瑟則警告患有潰瘍或口腔潰瘍的人，萊姆可能會加劇不適，只要牢記這些考量，萊姆是可以在飲食中多多享用的絕佳水果。