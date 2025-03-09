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養生／攝護腺肥大 吃番茄、花椰菜保健

林琮恩
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醫師提醒，攝護腺肥大若出現頻尿、排尿速度減緩等情況，應該就醫，患者可吃富含茄紅素的番茄、花椰菜等蔬果。(圖／123RF)
醫師提醒，攝護腺肥大若出現頻尿、排尿速度減緩等情況，應該就醫，患者可吃富含茄紅素的番茄、花椰菜等蔬果。(圖／123RF)

醫師提醒，攝護腺肥大是男性必經的疾病，若出現頻尿、排尿速度減緩等情況應就醫，日常保養則可多吃番茄、花椰菜等富含茄紅素，或屬於十字花科的蔬菜水果。

台北台大醫院泌尿部專任主治醫師姜宜妮表示，50歲以上男性民眾半數都有攝護腺肥大，其肇因是細胞受雄性賀爾蒙刺激，隨時間逐漸長大，這是有如「長白髮」的普遍現象，每位男性都會遇到，僅是發生時間點不同。

不過，姜宜妮強調，攝護腺肥大細胞都是良性，可使用藥物讓攝護腺鬆弛，若效果不理想再進行手術。攝護腺手術方式多元，包括傳統外科手術、雷射手術等，最新的「攝護腺拉開術」則是以類似釘書機的方式拉開尿道兩側。

姜宜妮指出，攝護腺肥大的初始症狀是排尿速度緩慢，或變得斷斷續續；患者也會出現頻尿、憋不住尿等症狀。有代謝症候群、三高、肥胖者或攝護腺問題家族史的男性，可能更早出現攝護腺肥大。患者可以藉由健康飲食，攝取茄紅素、十字花科蔬菜等，包括番茄、花椰菜、芝麻菜、豆苗等。

除了攝護腺肥大外，攝護腺癌也是威脅年長男性的疾病。姜宜妮建議，因攝護腺癌初期症狀不明顯，患者發現時癌細胞多已轉移，建議50歲以上男性民眾可以定期至泌尿科檢查攝護腺指數（PSA），或接受肛門指診觀察有硬塊，若出現異常且治療後沒有顯著改善者，應進一步進行切片檢查。

癌細胞 三高

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