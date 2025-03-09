娛樂／白蓮花大飯店3 泰國取景地大公開

「白蓮花大飯店」第三季劇照。（取材自IMDb）

近年沒有哪部影集或電視劇，能像「白蓮花大飯店」（The White Lotus）那樣燃起觀眾對於奢華旅行的興趣。這部黑色幽默喜劇2021年開播，第一季在夏威夷 的豪華酒店拍攝，2022年第二季移師義大利西西里島充滿地中海風情的漂亮海灘取景，今年2月播出的第三季則帶領觀眾前往熱情的東南亞國家泰國 ，延續帶有謀殺、性、醜聞和富豪旅人各懷鬼胎的諷刺故事。

有線電視新聞網（CNN）報導，「白蓮花大飯店」前兩季由麥克F懷特（Mike White）編劇、執導，利用戲謔的敘事方式，展現酒店員工和客人為期七天的日常互動。然而，表面上看似美好的假期生活，暗地裡其實人人都在盤算對自己有利的陰謀詭計。

「美國電影學會」（American Film Institute）曾將2021年和2022年播映的「白蓮花大飯店」前兩季列入「十大最佳電視節目」名單，第一季作品還成為該年度「黃金時段艾美獎 」（Primetime Emmy Awards）囊括最多獎項的大贏家。

這部HBO影集第三季今年2月16日開播，演員陣容包括回歸劇組的娜塔莎洛夫維（Natasha Rothwell）、南韓女團BLACKPINK的高人氣歌手Lisa、好萊塢影星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）的31歲兒子派翠克史瓦辛格（Patrick Schwarzenegger），以及凱莉庫恩（Carrie Coon）、蜜雪兒莫漢娜（Michelle Monaghan）等。

「白蓮花大飯店3」開播前，影迷和影評僅知道本季移師泰國鬱鬱蔥蔥的熱帶天堂取景，卻不知道確切地點。

HBO貼心的主動公布各個主要場景的拍攝地點，化解眾人的煩惱，預料也會帶動泰國當地觀光。誠如在劇中飾演酒店員工「慕可」（Mook）的泰國籍Lisa在預告片中所言：「我希望你們享受泰國。」

BLACKPINK成員Lisa在「白蓮花大飯店」的表現備受關注。（取材自IMDb）

蘇美島 老樹上的酒吧

蘇美島（Koh Samui）位於泰國灣，該島是泰國僅次於普吉島（Phuket）的第二大島；蘇美島的白色沙灘上沿岸豪華酒店林立，其中有幾家出現在「白蓮花大飯店3」劇情當中。

「白蓮花大飯店」前兩季的拍攝地，分別位於夏威夷的四季毛伊島度假村（Four Seasons Resort Maui at Wailea）和四季聖多梅尼科宮殿酒店（San Domenico Palace, Taormina, A Four Seasons Hotel）。

「白蓮花大飯店3」依循劇集傳統，依然選在四季集團旗下的四季酒店蘇梅島度假村（Four Seasons Resort Koh Samui）拍攝，取景設施包括該度假村的豪華泳池別墅、餐廳、戶外景觀和健身房等。

四季酒店蘇梅島度假村位於蘇梅島西北角，曾經是一大片果園，坐擁潔白沙灘，酒店四周被眾多熱帶植物包圍，除了居高臨下的藍色露天泳池，面海客房窗外便是海天一色的湛藍海洋，呈現人類與大自然完美融合的舒適、自在氛圍。

不過，白蓮花酒吧的拍攝地點在另一間高檔酒店，即蘇梅島安納塔拉拉瓦納度假酒店（Anantara Lawana Koh Samui Resort）的露天酒吧「Singing Bird Lounge」。這間酒吧的特色是它蓋在120年的老樹枝幹上，並以樹屋風格呈現南洋風情。

「白蓮花大飯店」第三季帶動泰國奢華旅行的討論度。（取材自IMDb）

安納塔拉拉瓦納度假酒店則位於蘇美島查汶（Chaweng）的寧靜私人海灘，建築巧妙結合蘇美島豐富的文化、歷史和人文風情，並融入奢華的現代感設計巧思。

HBO表示，「白蓮花大飯店3」在蘇美島的其他拍攝景點包括曾蒙海灘（Choeng Mon Beach）、蘇梅島阿姆度假村（Am Samui Resort Taling Ngam）、普考通寺（Wat Phu Khao Thong，一間佛寺）、杜斯特德瓦（Dusit Dheva）文化中心、凱璞法恩酒店（Cape Fahn Hotel）和曾蒙海（Pi Samui）海灘俱樂部和餐廳。

此外，鄰近的帕岸島（Koh Phangan）哈林海灘（Haad Rin Beach）也出現在影集當中。哈林海灘是泰國著名音樂節「滿月派對」（Full Moon Party）的舉辦地點，今年的「滿月派對」3月13日登場。

劇中，賓客抵達飯店的場景，則是在景緻優美的安通群島國家海洋公園（Mu Ko Ang Thong National Marine Park）取景，安通群島向來是蘇梅島遊客酷愛安排的一日遊熱門景點。

普吉島 水療、晚宴場景

除了蘇美島之外，「白蓮花大飯店3」的部分場景也在泰國最大島、安達曼海（Andaman Sea）的普吉島拍攝。

如果第一季的水療（spa）相關場景與劇情讓觀眾興奮不已，那麼這一季肯定也不會失望。娜塔莎洛夫維（Natasha Rothwell）回歸劇組，飾演水療店經理琳達（Belinda），而本季的水療中心就選在普吉島的麥考安納塔拉別墅度假酒店（Anantara Mai Khao Phuket resort）拍攝。

晚宴場景則在普吉島瑰麗酒店（Rosewood Phuket）的「Ta Khai」泰式海鮮餐廳拍攝，普吉島的其他取景地點另有：邦拉拳館（Bangla Boxing）、亞努伊海灘（Ya Nui Beach）、普吉遊艇碼頭（Phuket Yacht Haven Marina），以及「Café Del Mar」海灘餐飲俱樂部。

普吉島鄰近的攀牙灣（Phang Nga Bay）寇拉瓦亞島（Ko Lawa Yai）也出現在該劇集當中，此外，曼谷最具代表性的文華東方酒店（Mandarin Oriental Hotel）也有入鏡。

主演受夠濕熱天氣 盼下季移師滑雪勝地

「白蓮花大飯店」屢獲好評，第三季才剛開播，演員已經開始討論第四季想去哪裡「度假」了，包括非洲、沙漠地區或滑雪聖地。

本屆艾美獎被提名人凱莉庫恩表示，劇組對於外來有許多猜測，因為懷特在泰國出外景時，已經「公開談論並提出他對第四季可能拍攝地點的一些想法」。庫恩被問到是否有屬意地點時答道，「我想去寒冷的地方。」

庫恩似乎難以忍受泰國的高溫天氣，她說：「當天氣熱到讓人頭昏腦脹時，很難把戲演好。」她接著說：「我想去滑雪勝地，我可以在酷寒的環境中生存！」

「白蓮花大飯店」主演凱莉庫恩希望下一季拍攝地能選定「寒冷的地方」。（取材自IMDb）

然而，另一位演員莎拉凱瑟琳胡克（Sarah Catherine Hook）則認為，劇組不太可能去冰雪國度，她說：「我知道邁克（懷特）不喜歡那麼冷的地方，但我個人喜歡滑雪小屋的氛圍」。胡克表示，劇組在泰國拍攝時，演員之間會「預測」下一季的潛在地點，「但我們從來不會真的去試探」。

來自立陶宛的演員阿爾納斯費達拉維休斯（Arnas Fedaravicius）表示，不斷有人提出非洲野生動物園或沙漠地區的想法。

沙利尼佩里斯（Shalini Peiris）則說，「我認為，如果能去非洲大陸或中東某處，會很特別。」

華頓哥金斯（Walton Goggins）受夠了曼谷的濕熱天氣，驚呼：「我要溫暖、乾燥的地方，給我摩洛哥！」