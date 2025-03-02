城鎮傳真／冰湖踏雪樂 聆賞自然美

湖西水暖，融消了薄冰化出一灣有趣的湖中湖，冰面水面景觀不同。(作者提供)

北方冬雪過後的潔白世界裡，傾聽雪鞋踏冰的清響，可感受到出於天地自然美的樂章；還有更妙的風景。

雪霽天晴童話遊

這冬季已為麻州 Belmont帶來幾場瑞雪。夜裡飄雪三、五吋的沉澱，讓人望著窗外霜雪雕覆的景致，彷彿進入小時候童話書中的雪糕城，心頭升起到湖邊踏雪的勇氣，去看看平日散步的退伍軍人紀念公園 (Veterans Memorial Park)裡，東湖凝凍成何等樣貌。

無論雪花來得細稠快慢，降雪時空中總是灰濛濛的；雪停，天空格外晴朗，仰望晴空蔚藍，那是炎夏藍天無可比擬的舒柔之藍，特別誘人走出戶外賞冰戲雪。

暖陽照得湖面小雪粒瑩光閃閃，彷彿潑在藍冰上的天然畫卷。(作者提供)

遷居小城三年多來，深深體會「雪霽天晴朗」之美之冷，藍天白雪依戀在日光下，有時西北風來湊熱鬧，常綠的松柏被逗得搖擺旋舞，增添了生動、以及風寒效應 (windchill)。一旦推門外出，攝氏零下5度至10度的寒冷加上迎面撲來的陣風，讓人立即縮回暖巢，只盼膀子健壯敏捷，能瞬間將寒氣屏於門外，安分的透過大窗欣賞冬景。

歲末寒假與晚輩同遊邊界加拿大 的佛蒙特州 ，一日晚餐後登上狗狗雪橇樂，在起伏蜿蜒的雪坡上，任12飛犬隊奔跑20來分鐘，祖孫三人歡聲迴繞。奶奶同時領悟到穿戴暖和的重點，特別注意一頭二腳三手腕的保暖，以防散熱；穿戴有如滑雪運動員，光鮮亮麗是其次，主要是取其溫暖保健。

穿戴暖和踏雪樂

這時一件絨衫再套一領毛衣，一身絨褲外加一件毛褲，穿得彷彿當年外婆裹棉襖的模樣，圓呼呼的。想著穿戴暖和了可在湖邊多待一會兒，便帶勁的一層一層耐心穿。如果出門得拉高衣領、縮頭抱胸，最好回屋加穿羽絨服或防風雨的軟殼(softshell)衣褲。穿對了，走進戶外也覺溫暖，nice and warm。

下車來到公園的南門，一望東西潔白的東湖大地，皚皚冰雪下的塘龜湖魚可好？幾年來第一次遠眺東湖的雪貌全景，雖然身似蠶繭裹在冬衣殼裡，而胸臆舒暢可比湖面寬。

園區大致雪毯柔淨，小徑上可見犬足、靴鞋的印痕交錯，腳下踏雪清脆的窸窣聲，令人不捨疾行，緩步聽音正好細尋野兔、松鼠覓食的行蹤。來到豎立旗杆的濱水台，只見湖面如此簡明的潔淨清新，感慨終於琢磨出寒冬戶外活動的穿戴， 成就了此時近觀冰湖的充實感。

練就了耐寒，來冰湖踏雪充滿趣味。(作者提供)

沐著暖陽待在攝氏零下三、五度，踏雪環湖，走的是熟悉的東湖小路，而景致多新。冰雪厚，湖面純白如一。東湖的冰凍三、四吋還不宜冰上活動，更北邊的寒地冰凍10吋以上，便在凝凍的冰湖上練瑜伽、辦美藝繪畫展，是身如小火爐的孩童們最愛的冬雪遊樂之一。

小城一場瑞雪停停落落，前後得30多天積雪才消。每場降雪或大或小，前場積雪或融或凍，搭配出不同的效果，呈現多樣的冰湖風貌。湖水冰面有如樹幹年輪，能讓觀者看出些故事。

大雁雄偉的沖天而起，鼓舞人持續鍛練，練出探索冰湖的樂趣。(作者提供)

冰湖方寸萬花筒

有場雪初落時，半雨半雪的雪霰粒子(雪子)很可愛，大約落了一、二吋就止；翌日天暖回升到冰點，近午時分暖陽烘烘，冬裝加羽絨衣帽即可出門，喜孜孜地來到湖畔，尋覓冰湖新貌。湖的西隅不知是地氣或方位，暖水已消融了薄冰化出一灣有趣的湖中湖，幾隻水鳥浮游在水面倒影上。

想不到攝氏0~5度間，漫步湖邊感覺如此舒適，在小徑上仔細觀賞湖面薄冰的細微樣貌；暖陽照得湖面小雪粒螢光閃閃，只有南面臨街那吋寬的融水倒映出樹幹，而大片冰面展現了當時雪粒子在冰冷湖面漂流的瞬間被凍結的優美弧形，有如小童碰翻了畫師的雪粒子彩盤，雪子在藍冰上潑灑成一幅天然畫卷。

記得明朝的旅行大師徐霞客曾說，「天地自然造化的景致，就是最美的畫。」湖面這天然雪子畫，可謂佳例。

冰面映不出水中倒影，而呈現日照的光影；前幾日，看到個美妙的冰湖風光。在南徑上發現微波細浪，怎似定格了？前後走幾趟，確認那一弧微波水浪已是定型的冰浪，日光照出持久的冰峰投在冰面上。望這湖面在氣溫驟降時凝結的瞬間，保留了神奇的造化。想水中生物、水流速、水深淺不一，都影響光照冰層的色彩；水面寒風掀起的波浪，也在瞬秒間凝鑄尖峰。若降溫時湖面靜止無風，或此時陽光照射角度偏差，都捕捉不成這有意趣的天然風采。

東湖不大，與美、加兩國間的五大湖相比，東湖像一枚郵票僅方寸之地；雖不大，而冰湖有奇妙景觀。

大雁沖天留驚嘆

雖說生長於寶島的溫帶氣候，也已退出職場多年，猶認真鍛練筋骨，試驗寒冬裝備，嘗試冰點下起風時漫步東湖十分鐘、進步到半個多鐘點；感懷三冬來練成耐寒基礎篇，助我心願，見識了唯近觀才能看分明的湖面冰浪。

這回待到正午日暖，薄冰皆化，所餘盡是四、五吋的潔白冰雪。成群大雁浮游在湖中湖的水面，有些小型的白色水鳥閒站後方冰面上。望這水禽與冰雪的天然靜好，心忖大雁們寒天過此，其耐寒力更高更強了；倏然幾聲嘎嘎洪響，兩隊大雁沖天而起，雄偉豪邁的氣勢頓時溢滿大地，令人振奮。