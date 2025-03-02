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旅遊／遊班夫國家公園 一窺落磯山脈之美

白水河
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路易斯湖湖水碧綠，讓人驚艷。（圖為作者提供）
路易斯湖湖水碧綠，讓人驚艷。（圖為作者提供）

如果在網上搜索世界最美的若干地方，加拿大班夫國家公園一定榜上有名。去年8月，從美國首都華盛頓特區直飛加拿大卡爾加里(Calgary)，只需四個半小時；再開車一個半小時，就能到達班夫國家公園。幾小時外的美景，為何不去看呢？再說班夫和賈斯珀(Jasper)、幽鶴(Yoho)等國家公園相鄰，共同組成加拿大落磯山脈公園群，一次旅行能遊覽多個國家公園。訂好行程，出發前不久，卻聽說班夫以北四小時車程的賈斯珀國家公園發生山火，受損嚴重，我只得取消了訂在賈斯珀的旅館。不知班夫是否受山火或煙霧影響，我們抱著僥倖出發。

從卡爾加里開往班夫的旅程令人愉悅，道路通暢，山巒如張開的臂膀迎接我們。開進公園大門，到達班夫鎮，只見小鎮遊人如織，空氣清新，絲毫未受山火的影響。不過我們仍為賈斯珀的災後重建禱告。

湖 搖著冰川的彩夢

放下行李，就去幾英里外的雙傑克湖(Two Jack Lake)。據說兩個叫傑克的好朋友經常在湖畔相聚，此湖因此得名。清澈的湖水在岸邊捲起小浪花，映襯著對岸起伏的山巒、挺拔的雲杉，好一幅令人心曠神怡的美景。

沿夢蓮湖漫步，可看到不同層次、色彩的湖水。（圖為作者提供）
沿夢蓮湖漫步，可看到不同層次、色彩的湖水。（圖為作者提供）

再繼續開車到明尼萬卡湖(Lake Minnewanka)，又是另一番景象。這是班夫最大最深的湖，深藍色的湖水延伸至兩列山巒中；湖邊有渡口碼頭，遊船可以開到湖深處。沒想到小鎮邊的湖就已如此之美，令我們對接下來的行程更加期待。

班夫公園最有名的冰川湖，莫過於路易斯湖(Lake Louise)和夢蓮湖(Moraine Lake)。路易斯湖停車不易，夢蓮湖不允許私人車輛進入，我們提早預定了兩個湖的班車(shuttle)。夢蓮湖日出時分的班車，幾個月前已搶購一空，我們無緣一睹夢蓮湖的日出美景，但一天中任何時候去，兩個湖都會讓你驚艷。

漫步夢蓮湖畔。（圖為作者提供）
漫步夢蓮湖畔。（圖為作者提供）

路易斯湖湖水碧綠，夢蓮湖湖水湛藍，都是奇幻的色彩。因為冰川融水懸浮著礦物質粉末，使得湖水色彩非常濃郁，尤其夏季。秋季時，粉末會漸漸沉到湖底，顔色將不再如此鮮亮。從不同角度欣賞湖光山色，我的心情彷彿也被湖水洗滌，明朗朗的。

我更喜歡夢蓮湖，從石堆上俯瞰，和沿湖漫步，看到不同層次、色彩的湖水。

阿薩巴斯卡冰川——冰河淌過冰面。（圖為作者提供）
阿薩巴斯卡冰川——冰河淌過冰面。（圖為作者提供）

我們還乘遊船遊覽了明尼萬卡湖。了解到這是個人工湖，幾十年前形成，湖底是一個被淹沒的村莊。潛水愛好者喜歡潛到湖底，探索水下村莊遺跡。我們在船艙落座時，天空布滿濕漉漉的雲朵，湖水呈墨綠色。遊船緩緩前行，正好瀏覽兩岸群山。山的形狀各異，色彩也因植被或山石的顔色而不同，有淺綠的、墨綠的、藍黛色的，有灰色夾雜褐黃色的，山頂多白色積雪。行至湖深處，船長關了馬達，建議大家打開船窗，體驗自然的靜謐。真靜呀，湖水與群山默然、安然，我們也靜下心來，試圖融合進自然。遊船如同一個休止符，停頓在湖中央。終於馬達聲又響起，船兒載我們離開，身後的足跡——浪花，漸漸擴散、消失。湖水與群山依舊漠然、安然。

班夫地區的湖非常奇特，藍綠色調的湖水，被雪山、雪松環繞，構成了童話般的彩色天地。佩托湖(Peyto Lake)、弓湖(Bow Lake)和不遠外幽鶴國家公園的翡翠湖(Emerald Lake)，都是藍綠色。在佩托湖(Peyto Lake)附近，我們竟在路旁看到了積雪。走上通往觀景台的小路，旁邊的松樹都披著雪，看來前一晚的雪不小。捧一把雪在手中，體驗班夫8月的體溫。

硃砂河。（圖為作者提供）
硃砂河。（圖為作者提供）

河 流淌著冰原的柔情

班夫的河，多為不透明的乳綠色。站在班夫小鎮的橋頭，我凝望著弓河(Bow River)。弓河源於弓河冰川與弓湖，流經路易斯湖，環繞班夫小鎮，流向卡爾加里，全長300多英里。我想像她的源頭、旅程與多年來沉積的故事。而弓河波瀾不驚，只折射著天空、雲彩與樹影，謙卑地將自己的細節隱藏。

從班夫沿著冰原大道一路向北，兩小時就抵達哥倫比亞冰原探索中心。車輪巨大的探險車，直接將我們載到了阿薩巴斯卡冰川(Athabasca Glacier)上。車上的導遊介紹，全世界只有23輛這樣的探險車，探險中心擁有其中的21輛。下車踏上冰川，藍白相間的冰面略略打滑。往裡走幾十公尺，一條淺淺的冰河流過冰面，那裡的顏色是奇異的藍色。在自然界似乎很少見到這樣的又淡雅又深邃的藍色，我心中冒出一個小念頭——不知用油畫調料能否調出這樣的色彩？有人用手捧水，直接飲用，相必是清涼甘甜的。這裡也是遊人止步的地方，冰川繼續向前延展；應該說，我們腳下的冰川是哥倫比亞冰原伸出來的冰舌的舌尖。

冰川上幾輛探險車一字排開，我一邊享受這近距離接觸古老冰川的機會，一邊不免暗暗擔心，車輪和遊人對冰川的破壞一定不小。

我們還去了班夫的約翰斯頓峽谷(Johnston Canyon)。約翰斯頓河在峽谷中奔流，並形成兩個瀑布。我們在懸空的木棧道上走了不到一英里，到達下瀑布(Lower Falls)。之後山路有點陡，遊人漸少。又走了將近一英里，到達上瀑布(Upper Falls)。兩道水瀑從山頂落下，如輕紗籠罩著山崖，不算壯觀，但很獨特。

賈斯珀公園沒去成，我們決定去庫特尼國家公園(Kooteney National Park)。其實這個公園和班夫公園接壤，離路易斯湖不遠，風景卻不同。我們去了大理石峽谷(Marble Canyon)和顏料池(Paint Pot)。前者是窄而深的峽谷，谷底乳綠色的托庫姆溪(Tokumm Creek)奔騰咆哮。沿著峽谷的方向向前看，一座雪山在雲霧中露出山尖；向後看，是另一座雪山的山巔。

顏料池更是一個獨特的地方。先遇到淡綠色硃砂河(Vermilion River)，我望著河水、卵石，遠眺雪山，就已經沉醉不已，挪不開腳步。繼續走，踏上木板路，色彩開始變化了——濕地富含氧化鐵，呈現出橘紅色、黃褐色、黃綠色……真如斑斕的顏料池。有的地方散發出硫磺的味道，讓我想起黃石公園的氣味。其實，黃石公園位於美國境内的落磯山脈中。

從硫磺山頂環顧四周，景色美得如同夢境。（圖為作者提供）
從硫磺山頂環顧四周，景色美得如同夢境。（圖為作者提供）

山 是落磯的雄偉脊梁

最讓我驚嘆的，還是班夫的山。乘四人座的班夫纜車，八分鐘就到達海拔2285公尺的硫磺山(Sulfur Mountain)山頂。天氣晴好，陽光燦爛。360度視角環顧四周，景色美得如同夢境，令人屏息。四周山巒層層疊疊，延綿不絕，展現著落磯山群的華美天際線。山下，奶綠色的弓河蜿蜒於森林、草地，順著拔地而起的山峰，拐了90度的彎，然後環抱班夫小鎮。更遠處狹長的明尼萬卡湖如同寶石閃著藍光。

沿著山頂的硫磺山步道前行，每一個轉彎都是如畫美景。走到山峰最高點，縱覽群山，不由生出感慨，嘆天地之寬廣，人世之美好。此時縱然心中有何等愁苦，也定會煙消雲散；更別說心無牽掛的旅人，更覺暢快無比。

陽光草甸，山脈磅礴、湖泊柔美。（圖為作者提供）
陽光草甸，山脈磅礴、湖泊柔美。（圖為作者提供）

離開班夫的前一天下午，去哪裡呢？網上偶然看到Sunshine Meadows(陽光草甸)的圖片，絕美，但不知如何抵達。在地圖應用上輸入Sunshine一詞，幾英里外陽光村基地跳了出來。開車到那兒，東張西望之時，幾隻大角羊不慌不忙地從車前穿過，牠們應該比我們瞭解此地。找人詢問，餐廳服務員說，坐纜車就可以到達陽光草甸。買了纜車票，我們踏上一段未知旅程。

陽光纜車比班夫纜車大一倍，可乘坐八人。這也是載遊客上山滑雪的纜車，有空間放滑雪設備和行李。纜車起先上行，接著平行前進，拐了幾個彎再上行，耗時25分鐘，行程四英里，終於到達海拔2159公尺的陽光村。這裡有陽光山巒酒店、幾個餐廳和遊客互動中心。接待人員建議，走步道前先租驅熊噴劑，他說：「昨天，有隻棕熊就出現在離我幾十英尺的地方！」

我們抱著先走走看看的心態，沒有租驅熊噴劑。前行至一個小小站臺，乘上吊椅索道(chairlift)，十幾分鐘後終於到達山頂，海拔為2385公尺。這裡視野開闊，左側聳立著白雪皚皚的班夫最高峰，海拔3618公尺的阿西尼博因山(Mount Assiniboine)；中間一片平坦的荒原，長著低矮的形似棉桃、毛茸茸的植物；右邊是雲杉密布的丘陵。

在荒原上徒步半英里，到了觀景台，俯覽陽光草甸全景。只見森林和雪地鋪陳開去，彷彿有一雙妙手，將它們擺放成最美的走向，又將三個高山湖泊——岩島湖、落葉松湖和灰熊湖，鑲嵌於山間，令草甸頓增靈氣，更加生動。更遠處是一層層雪山，青黛色暈染開去。山脈磅礴，湖泊柔美，好一幅如夢如幻、美妙絕倫的景象！我沉醉了，不停地讚嘆：「太美了，美得不真實！像是夢境。」

繼續走向湖的方向。沒有驅熊噴劑，我不免不時警覺地環顧四周，怕遇到棕熊。小徑旁雖有積雪，黃色、粉色的野花仍頑强地綻放。每走一段，都看到不同的景色，山與湖，樹與花，均令人嘆為觀止。

山頂總共有六條步道，我們只走了兩條。其間與三三兩兩的遊客擦肩而過，遇到的人總共不超過15個。

我們在陽光草甸逗留了三小時，真捨不得離開。這是此次班夫之行的一個亮點，是計畫之外的驚喜。下次再來班夫的話，我會在陽光村住一兩晚，徹底沉浸在陽光草甸的山川湖泊中。

五夜六天的班夫之旅，最讓我震撼的就是乘坐陽光纜車和班夫纜車看到的山巔之景，果然無限風光在險峰。好在纜車讓抵達山頂變得容易。雪山、冰川、湖泊、河流、濕地、峽谷、瀑布，都展現著班夫無以倫比的美。從班夫，我窺看到落磯山脈的一隅，而延綿數千英里的落磯山脈，還有待繼續去探索。

班夫明尼萬卡湖坐遊船。（圖為作者提供）
班夫明尼萬卡湖坐遊船。（圖為作者提供）

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