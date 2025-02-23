醫師的話／中風復元慢 有新療法嗎？

美國每年有超過60萬人首次中風，其中近16萬人死亡。(圖／123RF)

根據世界衛生組織(WHO)的數據，全球每年大約有1500萬人中風 (Stroke，中國稱腦梗)。其中500萬人死亡，500萬人變成終身殘疾。實在是對病人和家庭都造成無法衡量的精神壓力和經濟負擔。在美國，中風更是第五大致死因子。每年有超過60萬人首次中風，其中近16萬人死亡。

Q1：中風到底是什麼？

A1：在醫學上，中風是指大腦部分區域因為失血，導致腦組織細胞受損。腦細胞一旦缺氧，短時間內便會壞死。病發之後，很容易引起半身不遂，認知障礙、昏迷、身形不穩、摔倒等等後遺症。大部分的中風是因為腦血栓和腦血管破裂引起的。

Q2：最難復元的中風是哪一種？

A2：出血性中風(Hemorrhagic Stroke，血管破裂)比較難恢復，比缺血性中風(Ischemic Stroke，血栓塞引起)影響的範圍更廣，而且所造成的傷害更快更深。目前一致認為比較難有效治療。

Q3：中風後，人的預期壽命是多少？

A3：因個人健康情況，年紀和心理狀態而有不同，根據美國健康疾病研究所的統計，中風患者的五年存活率約為50%。

A4：目前沒有血液檢測可以診斷中風。然而在醫院中，醫生可能會對症而做一系列血液檢查，來了解中風症狀的原因以及損傷的程度。

Q5：引起中風的最大原因是什麼？

A5：目前高血壓 是導致80%中風的最主要原因。因為血壓升高，使得動脈血管內膜增厚、管壁硬化狹窄，而造成腦血管阻塞，導致缺血性中風。

Q6：哪個年齡的人最常發生中風？男女有別嗎？

A6：根據疾病防治中心(CDC)的研究，大約3/4的中風發生在年齡超過65歲以上的人。其中男性中風的風險高於女性。而女性中風時一般的年齡通常較大，而且死於中風的可能性比男性更高。

Q7：最近的報導都說80%的中風可以預防？

A7：依照中風的危險因素來看，80%的中風特別是高危險群，都可以透過改變生活方式和醫療保健來預防。

Q8：到底中風的因子有哪些呢？

A8：中風的因子有高血壓、膽固醇過高、糖尿病、吸菸、體型過重、運動不足、心律不整、中風家族史等。其中心律不整的心房不規則波動，造成部分血液未能順利打出，滯留的血液容易凝結產生血塊，衝出心臟就變成血栓，所以這類病人發生中風的機率特別大。

若是身體有上述因子的病人，特別要注意穩定血壓、控制血糖、調整血脂、減肥遠離肥胖、男性腹圍應控制在90公分以下、女性腹圍在80公分以下，那麼自然能夠減少中風的風險。除此之外，有䥥形血球貧血症、偏頭痛、頸部受傷或者服用避孕藥的人也都要特別注意。

Q9：什麼是小中風(TIA)?

A9：可能是中風前兆，在臨床上稱為「暫時性腦缺血性中風」(TIA or mini stroke)。主要因為動脈供應腦部的血液循環突然受阻，是局部地區的組織細胞突然短暫缺乏氧和養分導致暫時功能減退。一旦栓塞沖散或溶解，供血恢復正常之後，腦部分功能也會恢復。

小中風的症狀基本和一般中風是類似的，只是持續的時間長短和嚴重程度略有不同。小中風症狀比較輕微，大多只持續5到20分鐘，而且會在24小時內恢復。若是症狀超過24小時就成為腦中風。

小中風發作之後恢復了，並不表示危險消失，如不及時接受妥善的治療會增加腦中風、心臟病和死亡的危險，因此也被稱為「隱形殺手」。

Q10：如何能夠檢測是否患有中風？

A10：根據美國心臟學會和國家中風委員會的建議，只要有下列三種症狀，表示極有可能是中風。用英文字母來代表就是FAST。

F-face：臉部表情扭曲，下垂，困難微笑

A-arm：手臂無力或麻木

S-speak：言語含糊不清

T-time：記錄發生症狀的時間，時間緊迫，立即打911。

Q11：常聽人說阿斯匹靈(Aspirin)能防止中風？

A11：根據妙佑診所(Mayo Clinic)以及國家健康研究機構，在2023年發表的研究，認為即使每天服用阿斯匹靈，不是一定有助於預防血栓引起的中風，但是可能會增加出血性中風的機率。

Q12：中風之後，受損的大腦能恢復嗎？

A12：根據美國心臟協會表示，雖然中風的恢復情況取決於發病的嚴重程度。但是許多中風患者還是可以透過適當的復健而完全康復。但是也有些患者可能會因腦損傷太嚴重而終身殘廢。

Q13：中風後最先恢復的是什麼？

A13：中風之後，患者腿部通常會先恢復，因為它可以使用手杖和助行器的輔助設備來訓練行走。然而恢復時間取決於患者中風的嚴重程度和個人對治療的配合態度。

Q14：喝水有助於預防中風嗎？

A14：是的，喝水可以預防中風，因為它可以保持血液流動並降低血栓的風險。脫水很容易使血液變稠，形成血栓，就容易中風。

Q15：目前在治療中風方面有突破嗎？

A15：一項重大進展是溶栓藥物tPA(組織型纖溶酶原激活劑)在2024年12月3日成為第一個獲得美國食品藥物管理局(FDA)批准的急性缺血性中風的藥物。中風發作之後，愈早接受治療，效果愈好。

另外在2024年9月30日，一項大腦壓力測試，是一種特殊技術將雷射傳輸到大腦，使用攝影機測量雷射及重物體(即流經大腦的血細胞)時的散射情況，可用來檢測中風。

Q16：到底什麼可以治癒中風後的大腦？

A16：大腦在中風後有自我修復的能力，主要歸功於神經可塑性，就是大腦能開發新的神經路徑的能力。

中風之後透過多種療法、特殊運動和健康的生活方式，大腦是可以恢復的。在治療方面包括物理治療、職能治療、語言治療、非侵入性腦刺激(NIBS)、還有科技輔導復健，這個包括利用科技針對特定的動作來訓練大腦，比如說棋盤遊戲、卡片匹配、拼圖遊戲、烹飪、聽音樂和繪畫等等。

在復健的過程中，最重要的一點便是在學會新的動作和技能之後，必須經過大量的練習來鞏固，才能形成長期記憶。根據德國心理學家赫爾曼所提出出來的艾賓浩斯遺忘曲線，中風過的人非常容易忘記正在學習的新技能。

20分鐘之後會忘記42%

60分鐘之後會忘掉56%

一天後會忘記74%

一周後會忘掉77%

一個月後會忘掉79%

因此中風復健者，需要堅持每天規律的訓練，即使只練習10分鐘也比完全不練習得好。所有的神經功能復健和恢復都在發病之後的三到六個月中進展最為迅速。

(作者為大華府地區執業醫師)