娛樂／賀歲闔家歡 看「蛇」麼好？

「功夫熊貓」系列中的蛇女俠(前排右一)是「蓋世五俠」之一。(取材自IMDb)

蛇映龍輝,福蛇迎祥!全球各地的華人慶祝團圓、緬懷先人,而在美食聚會之餘,看電影也是凝聚人心的娛樂消遣。家庭部落格「Home Faith Family」推薦多部經典賀歲電影,包括溫馨喜劇、武術動作片和親子動畫等。

許願神龍

許願神龍(Wish Dragon)喜劇動畫的主題著重友情,提醒觀影者佳節與親友團聚的重要性。

「許願神龍」劇照。(取材自IMDb)

功夫熊貓

功夫熊貓(Kung Fu Panda)系列動畫電影擬人化的動物,講述熊貓阿波(Paul)在中國古代的時空背景下,追尋武林夢想的幽默冒險。

花木蘭

花木蘭(Mulan)引據中國古代傳說,講述青少女木蘭男扮女裝、代父出征的故事,探討中華文化的孝道、勇敢與家族榮譽等價值。

鄰家特務

2010年上映的動作喜劇「鄰家特務」(The Spy Next Door,又譯「鄰家特工」)講述中國功夫英雄成龍擔綱飾演間諜,協助他暗戀的保母鄰居照顧三個屁孩,而三名青少年不慎下載機密檔案,他不得已出面對抗惡勢力的故事。

2010年電影「鄰家特務」輕鬆詼諧,適合年節時闔家欣賞。(取材自IMDb)

龍在哪裡?

冒險動畫喜劇「龍在哪裡?」(Where's the Dragon?)由章子怡等華裔明星配音,這部溫馨動畫闡述才華洋溢的畫家踏上尋龍之旅。滿月之前若找不到神龍,12生肖就必須重選,正義少女撿到的龍鱗是唯一線索。

姜味關係

馬來西亞賀歲喜劇電影「姜味關係」(Kongsi Raya),主題圍繞華裔名廚男主角與擔任美食節目製作人的馬來族女主角,兩人跨越族裔的愛情遭遇困境,凸顯文化傳統面臨的世代挑戰。

馬來西亞2022年賀歲喜劇「姜味關係」電影海報。(取材自IMDb)

團圓飯

中國電影「團圓飯」(Reunion Dinner)講述一對即將步入婚姻的男女,雙方家長在除夕夜首度會面吃飯,但男主角與母親的關係不睦而不相往來;他突發奇想,找人來「扮演」母親及其他假親戚的故事,既溫馨又搞笑。「團圓飯」引發廣大共鳴,因主題反映家庭關係的現實,以及探討回家過年的真諦。

2014年中國電影「團圓飯」講述家族相聚時的搞笑故事。(取材自豆瓣電影)

我吃了那男孩一整年的早餐

台灣校園愛情電影「我吃了那男孩一整年的早餐」(My Best Friend's Breakfast)敘述兩名學生時代的好朋友在年夜飯上再次重逢的故事,這頓飯彷彿變成「時光機」,把他們帶回高中時代。

在歡笑氣氛和熱騰騰的年節食物中,這部電影將「新年伊始、萬象更新」的寓意展現得淋漓盡致。

尚氣與十環傳奇

「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)是漫威(Marvel)首部出現亞洲超級英雄的電影,光是這點就值得反覆觀看。該片主題圍繞尚氣的旅程,囊括家庭、榮譽和自我覺察等,值得影迷細細品味。

漫威2021年推出的「尚氣與十環傳奇」充滿中國元素。(取材自IMDb)

打雀英雄傳

中華國粹麻將是許多家庭過年的消遣活動之一,以麻將為主題的電影「打雀英雄傳」(Mahjong Heroes)宛如寫給傳統的一封情書;這不僅是一場遊戲,還融合文化與節慶的本質。

瘋狂亞洲富豪

票房賣破2.39億美元的「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)由奧斯卡首位亞裔影后楊紫瓊擔綱主演,引領觀眾一窺亞裔豪門的奢華派對與年節傳統,以及世代之間在牌桌與生活中待人處事的關鍵。

「瘋狂亞洲富豪」劇照。(取材自IMDb)

賭俠

「賭俠」(God of Gamblers II)是1990年12月由香港 導演王晶執導的賀歲電影,是1989年「賭神」(God of Gamblers)和1990年6月「賭聖」(All for the Winner)的續集。

「賭俠」促成香港大咖影星劉德華和周星馳的首次合作,這部娛樂性十足的電影劇情圍繞在年節期間講述人生冒險的高潮迭起,以及眾人對於快速翻身致富、改變命運的憧憬。

流浪地球

中國演員吳京主演的2019年科幻鉅片「流浪地球」(The Wandering Earth)以全球末日災難為背景,展現農曆新年團結與希望的核心精神,主題圍繞家庭、犧牲和希望。

家有囍事

家有囍事(All's Well, Ends Well)以歡笑與節慶為主軸,串起「一切都好、皆大歡喜、家和萬事興」的家庭團圓氣氛。

肥龍過江

甄子丹監製參演的「肥龍過江」(Enter the Dragon)堪稱經典賀歲電影之一,本片重拍1980年代香港影壇「大哥大」洪金寶主演的1978年同名電影,講述一名模範警員遭未婚妻悔婚後,自暴自棄狂吃成胖子的故事。

葉問

2008年的香港傳記動作電影「葉問」(IP Man)由甄子丹、熊黛林主演,以一代武術家、詠春宗師葉問的生平作為編劇藍本,闡述葉問的生活在抗日戰爭期間發生劇變,以及他如何克服困境、維護榮譽的故事。

「葉問」首部曲英文版海報。(取材自IMDb)

「葉問」是葉問系列電影的第一部,首部電影推出廣受國際好評後,在11年間推出5集系列電影,每集的主題皆不相同,第一集談「生存」,第二集論「生活」,第三集講「生命」,第四集議「生死」,另有外傳「葉問外傳:張天志」(Master Z: The Ip Man Legacy,2018年)。

「葉問5」和「張天志2」幾年前已公布海報和拍攝傳聞,但至截稿前尚無上映消息。

功夫

2004年上映的中國功夫題材香港動作喜劇「功夫」(Kung Fu Hustle)由周星馳擔任導演、監製、編劇、配樂和主演,利用武術逗得觀眾開懷大笑。

臥虎藏龍

2000年華語武俠電影「臥虎藏龍」(Crouching Tiger, Hidden Dragon)由李安執導,匯集兩岸三地與美國各路英雄好漢,在拳打腳踢之中看透主角間交織的情感。

2000年華語武俠電影「臥虎藏龍」獲第73屆奧斯卡最佳外語片獎。(取材自IMDb)

少林足球

當足球與功夫結合會是何等光景?香港喜劇電影「少林足球」(Shaolin Soccer)踢給你看,這是周星馳首部在歐洲大規模上映的電影,全球票房達4277萬美元,至今仍保持著華人電影在義大利的最高票房記錄。

旺得福梁細妹

「旺得福梁細妹」(Wonderful! Liang Xi Mei)是一部2018年新加坡 賀歲喜劇電影,細數家庭成員的怪癖和搞笑情事,讓團聚時刻充滿歡笑與詼諧和樂。

881

電影「881」是新加坡導演陳子謙的第三部劇情長片,講述新加坡的福建「歌台」文化。歌台是在農曆7月中元節及主要華人節日、宗教慶典舉行的現場舞台表演,這種現場表演往往吸引大批觀眾圍觀,氣氛熱鬧無比。

美裔少女的故事:艾維與茱莉亞 1976年:快樂和諧

「美裔少女的故事:艾維與茱莉亞 1976年:快樂和諧」(An American Girl Story – Ivy & Julie 1976: A Happy Balance,暫譯)曾獲得「美國編劇工會獎」最佳兒童劇集獎肯定,講述美籍華裔女孩林艾薇(Ivy Ling,音譯)在中華文化及美國社會環境中成長,努力追尋身分認同的故事,凸顯移民家庭及其後代的追夢掙扎。