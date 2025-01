娛樂／特技演員轉型導演 尤塞比歐打造非主流英雄

「狠狠愛」導演強納森尤塞比歐(右)和男主角關繼威(左)在片場。(取材自IMDb)

好萊塢 知名特技指導強納森尤塞比歐(Jonathan Eusebio)轉型導演,以「捍衛任務」(John Wick,又譯「疾速追殺」)闖出名號的他今年將推出處女作「狠狠愛」(Love Hurts),電影融合動作與情感,展示他在好萊塢近30年的工作經歷,從特技演員到特技協調員、再到導演的過程。

在這部預定2月7日上映的新片中,關繼威飾演的主角「馬文」(Marvin Gable)是一位房地產經紀人,為人和善,但隱藏著一個黑暗的過去——曾經是名職業殺手,後來因為舊情人「玫瑰」的出現,讓他必須再度面對過去的陰影。「狠狠愛」劇情既幽默又具深度,其中不乏家庭糾葛和愛恨交織的情感線,馬文的弟弟、吳彥祖飾演的「奈克」(Knuckles Gable)是一名犯罪首領,使得故事充滿不確定性和衝突。

尤塞比歐認為,電影的成功不僅依賴於視覺效果,更在於角色的趣味性和真實情感,他希望「狠狠愛」能超越傳統的動作片框架,將觀眾對角色的情感投入放在第一位。他提到:「我希望觀眾能在動作場面出現之前,先喜歡上這些角色。」為此,尤塞比歐在角色設計和故事編排上投入了極大心血,塑造一位非典型的英雄。

被關繼威得獎感言打動 看好柔情致命反差

根據「好萊塢報導」(The Hollywood Reporter)報導,因「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once,又譯「瞬息全宇宙」)獲得奧斯卡 最佳男配角的關繼威,以自然真誠的形象為人熟知,但許多人不知道的是,他同時擁有紮實的武術背景。

尤塞比歐坦言是因為「媽的多重宇宙」注意到關繼威的表現,深受他在奧斯卡獲獎時發人深省的演講打動,認為他是飾演馬文一角的最佳人選。這個角色既具柔情又擁有致命的過去,而關繼威的自我堅持、強烈情感和真誠的表現與馬文的角色深度不謀而合,尤塞比歐表示,關繼威參與拍攝的幾個月前便開始特訓,從重量訓練到核心訓練,儘管過程辛苦,但他堅持親自完成每一場打鬥戲。

對尤塞比歐來說,特技設計師與導演的身分轉變並不簡單,但他表示這段過程是一場成長的歷練,他曾在許多電影中與同樣出身特技演員的知名導演大衛雷奇(David Leitch)和查德斯塔赫斯基(Chad Stahelski)合作,這些經歷讓他理解特技和敘事之間的微妙關係,並成為他的電影生涯中重要的一步。

關繼威(左)在電影「狠狠愛」中飾演隱藏過去的房產仲介。(取材自IMDb)

這兩位導演曾一手帶領尤塞比歐進入好萊塢特技界,並在他的職業生涯中扮演導師角色,幫助他走過從特技演員到導演的每一步,尤塞比歐表示,這段師徒關係的核心在於團隊精神和對特技工作的專業態度,三人一直秉持著「一起成長」的理念,幫助身邊的特技人員在好萊塢中找到自己的立足點。

尤塞比歐透露,之所以踏出轉型導演的第一步,都是和「死侍2」(Deadpool 2)製片凱莉麥考密克(Kelly McCormick,大衛雷奇的妻子)在片場的對話才被啟發,當時麥考密克對他說「我認為你應該開始考慮導演」,他才認真思考挑戰執導筒的可能,回憶當時情景,他說:「我們坐在山上帳篷裡的導演椅子上,談話結束後,我們的椅子從帳篷後面掉了下來,害我們差點滑下山。」

在此之前,他主要擔任特技協調員和第二攝影單位導演,負責設計和指導動作場景。他表示,過去在每個階段自己都一路盡力做到最好,不過並未預見自己會最終成為導演。

強納森尤塞比歐(左二)在「捍衛任務」系列擔任武術指導和動作設計,曾和劇組一起出席活動。(取材自IMDb)

男主角戰鬥風格 隨情感演進變化

「狠狠愛」的故事設置在情人節,不僅讓這部動作片注入浪漫元素,並且藉此探索愛情中的矛盾與復仇,從過去的愛情傷痛到和自己和解的過程。尤塞比歐解釋了電影名稱的含義:「它更符合電影的主題,因為這部片講述愛的不同層面以及愛的代價。」為了讓這部電影的動作場面呈現豐富的層次感,尤塞比歐融合了多種武術風格,並且根據主角的情緒變化調整每一場打鬥場景的風格,讓動作成為敘事的一部分,進一步體現出角色的心路歷程。

尤塞比歐特別提到馬文這個角色的戰鬥風格會隨著情感的變化而演進,從輕鬆愉快的風格轉變為更具殺傷力的攻擊方式,以此呼應主角內心的掙扎與成長,電影也融合了致敬香港武打電影的元素。關繼威回憶拍攝時,與前NFL球星林區(Marshawn Lynch)和吳彥祖之間的對決充滿挑戰,他提到,這些打鬥場景不僅需要大量的訓練,還要高度的默契,因為傳統香港動作風格強調真實性,因此每一場動作場景都必須實打實地呈現。

關繼威(左)在電影「狠狠愛」中和前NFL球星林區對打。(取材自IMDb)

尤塞比歐希望「狠狠愛」能超越傳統的動作片框架,因此在角色設計和故事編排上投入了極大心血,塑造了一位非典型的英雄。在拍攝過程中,關繼威的特質能自然地將幽默與柔情帶入這個角色,此外,他與吳彥祖之間的有趣互動為劇情增添了輕鬆愉快的元素,也更好地凸顯出馬文面對過去與現在雙重壓力的複雜情緒。

尤塞比歐承認,他在首次執導長片時面臨著前所未有的壓力,但同時他也在過程中不斷成長。他表示,自己不想讓這部電影僅僅成為一部普通的動作片,因此希望影片中的每個動作場景都能推動故事發展。由於他過去曾參與過「捍衛任務」、「黑豹」(Black Panther)等大片的特技設計,觀眾對他的執導抱有相當高的期待,但他希望「狠狠愛」能憑藉創新和人性化的敘事方式給人留下深刻印象,甚至不排除未來拍續集的可能性。

(娛樂新聞組整理)