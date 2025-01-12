移民專頁／配偶為美國境內衍生受益人 不須交I-824

讀者問：

我在美用H-1B 工作，未婚夫EB-2申請獲准，3月初他先自己file了I-485，打算按著原計畫的時間領證(結婚)以後，我follow to join。之前，我們跟律師溝通，一直覺得只要在他綠卡 批下來之前，我都可以隨時和他領證，然後file調整身分申請。沒想到，他剛file兩周就約了指紋，我倆現在打算2025年4月就領證，現在的狀態是他自己以single的情況先file了I-485，處於pending期間。我們兩人領證後，我立刻file(在他綠卡批下來之前)，這樣可以嗎？我們之前一直理解的是，這樣可以，但今天看到很多人說，如果主申請人自己單獨file的，那只能等到主申請人收到綠卡以後，配偶才可以提交I-824，申請follow to join。這和我們之前理解的完全不一樣。他公司律師原話是：唯一一樣的是領證這件事必須是發生在綠卡批准前。想問，到底哪種是對的？我可以在他綠卡批准前就file我的follow to join，然後大概和他一起時間拿卡嗎？

答：

你男友公司的律師說的是對的，只要在你男友綠卡批准前，你們完成了結婚手續且你在美國持有效身分（如H-1B），你可以直接以主申請人的衍生受益人身分提交自己的I-485申請。如果你遞交I-485的時候，你先生的I-485尚未批准，有可能你的申請會跟主申請人的I-485同步處理，最後一起拿到綠卡。

如果你遞交I-485的時候，你先生的I-485已被批准，只要EB-2排期仍然current，有簽證 名額，你最終也會拿到綠卡。你說的I-824follow to join，是指受益人不在美國的情況，而你的情況不同。如果你一直在美國保持合法身分，即使你們結婚的時候你先生綠卡已被批准，也不需要遞交I-824，而是應該遞交I-130親屬移民申請。排期排到後，你可以在美國遞交I-485申請。