電影世界／「巴布狄倫」 甜茶詮釋搖滾詩人

提摩西·夏勒梅(右)主演「巴布狄倫：搖滾詩人」一片， Elle Fanning(左)飾演羅素，是巴布狄倫初到紐約時的女友。(美聯社)

為了認識奇人巴布‧狄倫 (Bob Dylan，1941-)，我去看了「巴布狄倫：搖滾詩人」(A Complete Unknown)。

提摩西·夏勒梅(右)主演「巴布狄倫：搖滾詩人」一片。Monica Barbaro(左)飾演瓊·拜亞一角。(美聯社)

1960到70年代，美國反越戰意識正酣，連我們在島嶼接受「反共抗俄」口號的青少年，也免不了哼幾首流行民謠：「答案風中飄」(Blowin' in the Wind)和「時代在變」(The Times They Are a-Changing)，都是狄倫的作品。他特立獨行、憤世嫉俗，常常神隱。

特立獨行 令人拍案

他因為在「美式傳統的歌曲中，創作了新的詩意」，2016年獲得諾貝爾 文學獎。多人對此不服，主因他所有的作品，並非正式的文學。軒然風波包括：對於諾貝爾奬評審委員對他的偏愛，並未立刻表達謝意；甚至沒出席頒獎典禮。這種異行令人拍案。

卡司選了鋒芒畢露的提摩西·夏勒梅(Timothée Chalamet，1995 -)擔重任演這號人物，夏勒梅是華人影迷戲稱為「甜茶」的年輕人。他演電視劇、唱音樂劇，電影也上場。作品有「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name，2017)、「沙丘 I」(Dune I，2021)等等。看了本片以後，感覺他的唱功、彈吉他、吹口琴都充滿天賦與努力。

甜茶造型、曲風 參考本尊

這部音樂傳記片由詹姆士·曼格(James Mangold，1963-)執導與編劇。斷代1961到1965。狄倫從籍籍無名、走紅到改彈電吉他。甜茶耍酷，從髮型至五官化妝，加上唱歌風格，都參考了本尊模樣。片裡的40首曲子，確實當年對世代動之以情。曼格的作品「賽道狂人」(Ford v. Ferrari，2019)，得過奧斯卡最佳剪輯跟音效。這部新作已入圍金球獎的最佳影片與男主角。片子掃過甘迺迪總統遭逢的古巴 危機 (1962)，以及被刺的悲劇(11/22/1963)。兩種衝擊，如何影響了狄倫的曲子？可惜劇本只交代了他悲淒表情罷了。

1961年狄倫本想從明尼阿波利斯前往芝加哥，半路上他改道紐約，去醫院探望偶像伍迪·蓋瑟瑞(Woody Guthrie，1912-1967，John Marcus McNairy飾)。蓋瑟瑞是民歌「這是你的土地」(This Land Is Your Land)的原創。可嘆他罹患「杭亭頓舞蹈症」(Huntington's Disease，HD)，導致半輩子癱瘓。他是狄倫的伯樂之一。

「巴布狄倫：搖滾詩人」不是傳統的紀錄片，電影取材巴布狄倫約1961年到1965年間的生涯；圖為巴布狄倫的圖片集。(美聯社)

最提拔狄倫的，也是忠心照顧伍迪·蓋瑟瑞的皮特·西格 (Pete Seeger，1919-2014)。西格領導民歌復興運動，擅長斑鳩琴(banjo)。兩首著名的民謠出自他：「花兒都到哪裡去了？」(Where Have All the Flowers Gone?)和「世界轉轉轉」(Turn! Turn! Turn!)

西格在麥卡錫 主義(McCarthyism)橫行時被封殺入黑名單。扮演西格的是艾德華·諾頓(Edward Norton)。諾頓不喜光環，行止也與群星相異。執導、編劇和監製過許多好戲。諾頓過往的稜角消失，不同從前，扮演的西格是個顧全大局的好好先生；用另一種演技，詮釋民謠大師柔軟的一面。

2名女友 片中委曲

狄倫生涯中的女人挺多。劇本安排的兩名女子，雖然大名鼎鼎，也算婦女運動的先驅，但是在以狄倫為主的傳記裡，她們人微言輕，甚至有些委曲求全。

瓊·拜亞(Joan Baez，1941-，Monica Barbaro飾)的歌批判時事、社會。電影裡她和狄倫一會兒兩散，一會兒重合。劇本偏心，寫拜亞靠著唱狄倫的「答案風中飄」成名；另一女性羅素(Sylvie Russo，Elle Fanning飾)，本尊乃蘇西·羅托洛(Susan Rotolo，1943-2011)。真相是狄倫初來乍到紐約，與羅托洛相依安定；不過電影為了戲劇性，把羅托洛形容成善妒的女子。