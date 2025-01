電影世界／「巴布狄倫」 甜茶詮釋搖滾詩人

提摩西·夏勒梅(右)主演「巴布狄倫:搖滾詩人」一片, Elle Fanning(左)飾演羅素,是巴布狄倫初到紐約時的女友。(美聯社)

為了認識奇人巴布‧狄倫 (Bob Dylan,1941-),我去看了「巴布狄倫:搖滾詩人」(A Complete Unknown)。

提摩西·夏勒梅(右)主演「巴布狄倫:搖滾詩人」一片。Monica Barbaro(左)飾演瓊·拜亞一角。(美聯社)

1960到70年代,美國反越戰意識正酣,連我們在島嶼接受「反共抗俄」口號的青少年,也免不了哼幾首流行民謠:「答案風中飄」(Blowin' in the Wind)和「時代在變」(The Times They Are a-Changing),都是狄倫的作品。他特立獨行、憤世嫉俗,常常神隱。

特立獨行 令人拍案

他因為在「美式傳統的歌曲中,創作了新的詩意」,2016年獲得諾貝爾 文學獎。多人對此不服,主因他所有的作品,並非正式的文學。軒然風波包括:對於諾貝爾奬評審委員對他的偏愛,並未立刻表達謝意;甚至沒出席頒獎典禮。這種異行令人拍案。

卡司選了鋒芒畢露的提摩西·夏勒梅(Timothée Chalamet,1995 -)擔重任演這號人物,夏勒梅是華人影迷戲稱為「甜茶」的年輕人。他演電視劇、唱音樂劇,電影也上場。作品有「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name,2017)、「沙丘 I」(Dune I,2021)等等。看了本片以後,感覺他的唱功、彈吉他、吹口琴都充滿天賦與努力。

甜茶造型、曲風 參考本尊

這部音樂傳記片由詹姆士·曼格(James Mangold,1963-)執導與編劇。斷代1961到1965。狄倫從籍籍無名、走紅到改彈電吉他。甜茶耍酷,從髮型至五官化妝,加上唱歌風格,都參考了本尊模樣。片裡的40首曲子,確實當年對世代動之以情。曼格的作品「賽道狂人」(Ford v. Ferrari,2019),得過奧斯卡最佳剪輯跟音效。這部新作已入圍金球獎的最佳影片與男主角。片子掃過甘迺迪總統遭逢的古巴 危機 (1962),以及被刺的悲劇(11/22/1963)。兩種衝擊,如何影響了狄倫的曲子?可惜劇本只交代了他悲淒表情罷了。

1961年狄倫本想從明尼阿波利斯前往芝加哥,半路上他改道紐約,去醫院探望偶像伍迪·蓋瑟瑞(Woody Guthrie,1912-1967,John Marcus McNairy飾)。蓋瑟瑞是民歌「這是你的土地」(This Land Is Your Land)的原創。可嘆他罹患「杭亭頓舞蹈症」(Huntington's Disease,HD),導致半輩子癱瘓。他是狄倫的伯樂之一。

「巴布狄倫:搖滾詩人」不是傳統的紀錄片,電影取材巴布狄倫約1961年到1965年間的生涯;圖為巴布狄倫的圖片集。(美聯社)

最提拔狄倫的,也是忠心照顧伍迪·蓋瑟瑞的皮特·西格 (Pete Seeger,1919-2014)。西格領導民歌復興運動,擅長斑鳩琴(banjo)。兩首著名的民謠出自他:「花兒都到哪裡去了?」(Where Have All the Flowers Gone?)和「世界轉轉轉」(Turn! Turn! Turn!)

西格在麥卡錫 主義(McCarthyism)橫行時被封殺入黑名單。扮演西格的是艾德華·諾頓(Edward Norton)。諾頓不喜光環,行止也與群星相異。執導、編劇和監製過許多好戲。諾頓過往的稜角消失,不同從前,扮演的西格是個顧全大局的好好先生;用另一種演技,詮釋民謠大師柔軟的一面。

2名女友 片中委曲

狄倫生涯中的女人挺多。劇本安排的兩名女子,雖然大名鼎鼎,也算婦女運動的先驅,但是在以狄倫為主的傳記裡,她們人微言輕,甚至有些委曲求全。

瓊·拜亞(Joan Baez,1941-,Monica Barbaro飾)的歌批判時事、社會。電影裡她和狄倫一會兒兩散,一會兒重合。劇本偏心,寫拜亞靠著唱狄倫的「答案風中飄」成名;另一女性羅素(Sylvie Russo,Elle Fanning飾),本尊乃蘇西·羅托洛(Susan Rotolo,1943-2011)。真相是狄倫初來乍到紐約,與羅托洛相依安定;不過電影為了戲劇性,把羅托洛形容成善妒的女子。